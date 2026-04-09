Risma Azzah Fatin
10 April 2026, 03.56 WIB

BLACKPINK Cetak Sejarah sebagai Artis K-Pop Pertama yang Berhasil Raih 2,2 Miliar Penayangan di YouTube

BLACKPINK (Instagram @blackpinkofficial) - Image

BLACKPINK (Instagram @blackpinkofficial)

JawaPos.com – Grup K-pop BLACKPINK kembali mencetak sejarah di platform YouTube. Video musik lagu ‘Kill This Love' berhasil melampaui 2,2 miliar penayangan. Pencapaian ini diumumkan pada 9 April waktu Korea Selatan.

Dilansir dari laman Soompi pada Kamis (9/4), Dengan capaian tersebut, BLACKPINK menorehkan rekor baru dalam industri musik K-pop.

BLACKPINK menjadi artis K-pop pertama yang memiliki dua video musik dengan lebih dari 2,2 miliar penayangan. Prestasi ini semakin mengukuhkan posisi mereka di kancah global.

Sebelumnya, video musik ‘DDU-DU DDU-DU' juga telah mencapai angka yang sama. 

Hal ini menjadikan BLACKPINK sebagai satu-satunya grup K-pop dengan dua video yang menembus tonggak tersebut. Rekor ini belum pernah dicapai oleh artis K-pop lainnya.

Secara keseluruhan, hanya ada tiga video musik K-pop yang berhasil melampaui angka tersebut. 

Selain dua milik BLACKPINK, pencapaian serupa sebelumnya diraih oleh ‘Gangnam Style' milik PSY. Hal ini menempatkan BLACKPINK dalam posisi yang sangat eksklusif di industri musik global.

Video musik ‘Kill This Love' sendiri pertama kali dirilis pada 5 April 2019. Sejak dirilis, lagu tersebut mendapat sambutan besar dari penggemar di seluruh dunia. Dibutuhkan waktu lebih dari tujuh tahun untuk mencapai angka 2,2 miliar penayangan tersebut.

Keberhasilan ini menunjukkan konsistensi BLACKPINK dalam menghasilkan karya yang mendunia.

Popularitas BLACKPINK terus meningkat seiring dengan pencapaian demi pencapaian baru. Rekor ini sekaligus memperkuat pengaruh K-pop di industri musik internasional.

Editor: Hanny Suwindari
Artikel Terkait
Berkat 2 Video Musiknya, BLACKPINK Menjadi Artis K-Pop Pertama yang Raih 2,2 Miliar Penayangan di YouTube - Image
Entertainment

Berkat 2 Video Musiknya, BLACKPINK Menjadi Artis K-Pop Pertama yang Raih 2,2 Miliar Penayangan di YouTube

10 April 2026, 03.18 WIB

Lisa BLACKPINK Berulang Tahun ke-29, Rekannya Jisoo, Jennie, dan Rosé Turut Mengucapkan - Image
Entertainment

Lisa BLACKPINK Berulang Tahun ke-29, Rekannya Jisoo, Jennie, dan Rosé Turut Mengucapkan

30 Maret 2026, 04.00 WIB

Tuai Perhatian, GO Karya Milik BLACKPINK Debut di Chart Pop Radio Airplay Billboard - Image
Entertainment

Tuai Perhatian, GO Karya Milik BLACKPINK Debut di Chart Pop Radio Airplay Billboard

24 Maret 2026, 19.55 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

