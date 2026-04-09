BLACKPINK Cetak Sejarah sebagai Artis K-Pop Pertama yang Berhasil Raih 2,2 Miliar Penayangan di YouTube

BLACKPINK (Instagram @blackpinkofficial)
JawaPos.com – Grup K-pop BLACKPINK kembali mencetak sejarah di platform YouTube. Video musik lagu ‘Kill This Love' berhasil melampaui 2,2 miliar penayangan. Pencapaian ini diumumkan pada 9 April waktu Korea Selatan.
Dilansir dari laman Soompi pada Kamis (9/4), Dengan capaian tersebut, BLACKPINK menorehkan rekor baru dalam industri musik K-pop.
BLACKPINK menjadi artis K-pop pertama yang memiliki dua video musik dengan lebih dari 2,2 miliar penayangan. Prestasi ini semakin mengukuhkan posisi mereka di kancah global.
Baca Juga:7 Tanda Seorang Perempuan Benar-Benar Peduli Padamu, Bahkan Saat Ia Tak Mengatakannya Menurut Psikologi
Sebelumnya, video musik ‘DDU-DU DDU-DU' juga telah mencapai angka yang sama.
Hal ini menjadikan BLACKPINK sebagai satu-satunya grup K-pop dengan dua video yang menembus tonggak tersebut. Rekor ini belum pernah dicapai oleh artis K-pop lainnya.
Secara keseluruhan, hanya ada tiga video musik K-pop yang berhasil melampaui angka tersebut.
Selain dua milik BLACKPINK, pencapaian serupa sebelumnya diraih oleh ‘Gangnam Style' milik PSY. Hal ini menempatkan BLACKPINK dalam posisi yang sangat eksklusif di industri musik global.
Video musik ‘Kill This Love' sendiri pertama kali dirilis pada 5 April 2019. Sejak dirilis, lagu tersebut mendapat sambutan besar dari penggemar di seluruh dunia. Dibutuhkan waktu lebih dari tujuh tahun untuk mencapai angka 2,2 miliar penayangan tersebut.
Keberhasilan ini menunjukkan konsistensi BLACKPINK dalam menghasilkan karya yang mendunia.
Popularitas BLACKPINK terus meningkat seiring dengan pencapaian demi pencapaian baru. Rekor ini sekaligus memperkuat pengaruh K-pop di industri musik internasional.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven