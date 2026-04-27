Dilema Kawin Kontrak Hui Ju dan Pangeran I An di Perfect Crown

IU dan Byeon Woo Seok yang berperan sebagai Hui Ju dan Pangeran I An di Perfect Crown. (Disney+ Hotstar)
JawaPos.com - Drama Korea Perfect Crown (2026) menghadirkan cerita menarik seputar kawin kontrak antara Seong Hui Ju (IU) dan Pangeran I An (Byeon Woo Seok). Serial yang tayang di Disney+ Hotstar ini mengangkat ambisi status sosial, intrik keluarga, hingga bibit romansa yang tak terduga.
Seong Hui Ju digambarkan sebagai pengusaha muda sukses yang ingin menaikkan status sosialnya secara instan. Jalan pintas yang dipilih adalah menikah dengan bangsawan, yakni Pangeran I An. Dia adalah paman sekaligus wali dari raja yang tak berkuasa penuh karena belum cukup umur. Bagi Hui Ju, pernikahan kontrak ini adalah strategi. Dia cukup bertahan kurang dari tiga tahun, lalu bercerai dengan tetap menyandang status bangsawan.
Latar belakang Hui Ju membuatnya memelihara ambisi itu. Sejak kecil, dia dipandang sebelah mata karena statusnya sebagai anak di luar pernikahan dari konglomerat Seong Hyeon Guk (Jo Seung Yeon). Meski memiliki prestasi akademik cemerlang dan kinerja bisnis yang gemilang di Castle Group, Hui Ju tak pernah mendapat pengakuan layak. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kakaknya, Seong Tae Ju (Lae Jae Won), yang justru kurang kompeten tetapi tetap diunggulkan.
Namun sebenarnya di sinilah dilemanya. Sebagai anggota keluarga kerajaan, ia dilarang berbisnis. Padahal bisnis adalah sesuatu yang selama ini menjadi identitas sekaligus perjuangannya untuk diakui. Di sisi lain, kakaknya beserta istrinya, Han Da-Young (Chae Seo An), mendukung pernikahan tersebut karena melihatnya sebagai cara menyingkirkan Hui Ju dari perebutan warisan Castle Group.
Hingga episode 6, belum terungkap langkah Hui Ju dalam mempertahankan posisinya di perusahaan setelah menjadi bangsawan. Namun satu hal mulai terlihat. Hubungan kontrak antara Hui Ju dan Pangeran Ian perlahan berubah. Dari sekadar kesepakatan strategis, muncul bibit-bibit romansa yang bisa mengubah segalanya. Perfect Crown bisa jadi masih menyimpan banyak kejutan dan penonton bakal bersiap senyum-senyum sendiri di setiap episodenya.
Perfect Crown masih menjadi daftar drakor dengan rating tinggi hingga pekan ketiga April 2026 dengan rating 9 persen untuk episode Jumat (17/4) dan 11,1 persen untuk Sabtu (18/4). Dari data yang dirilis Good Data Corporation, Perfect Crown juga mempertahankan posisi puncak sebagai drama paling banyak diperbincangkan selama dua pekan berturut-turut. Tak hanya memimpin daftar drakor, Perfect Crown juga mendominasi peringkat aktor paling buzzworthy. Bintang utamanya, IU dan Byeon Woo Seok, masing-masing menempati posisi pertama dan kedua.
