Intip Usaha IU dalam Merayu Byeon Woo Seok di Drama Perfect Crown

JawaPos.com - Solois sekaligus aktris asal Korea Selatan IU akan menunjukkan untuk memenangkan hati Byeon Woo Seok di drama Perfect Crown.

Dilansir dari Soompi, Minggu (12/4), keduanya makin memikat, ditambah dengan alur ceritanya seru, dimana Seong Hui Ju (IU), menjadi seorang pewaris chaebol yang memiliki segalanya tetapi hanya berstatus rakyat biasa

Seong Hui Ju sangat marah karena keluarganya memintanya untuk menikahi pria yang tidak memenuhi standarnya.

Setelah memutuskan untuk mencari calon suami sendiri, Seong Hui Ju mendapat ide untuk menikahi Pangeran Ian Byeon Woo Seok

Telah banyak waktu dan usaha untuk meyakinkan pangeran agar mau bertemu dengannya, episode tersebut berakhir dengan Seong Hui Ju akhirnya berhasil duduk bersama dan melamarnya.

Dalam foto-foto terbaru dari episode kedua drama yang akan datang, Seong Hui Ju berusaha keras agar Pangeran Ian menerima lamarannya

Terlihat juga Seong Hui Ju mengikuti pangeran ke mana pun ia pergi, baik saat mengemudi, menunggang kuda, atau menonton film di bioskop.

Seong Hui Ju menggoda pangeran tanpa malu, isyarat tangan berbentuk hati dan tatapan intens ia tunjukkan, membuat Pangeran Ian tampak kesal dengan upaya gigihnya untuk merayunya.