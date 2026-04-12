Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
12 April 2026, 17.45 WIB

Intip Usaha IU dalam Merayu Byeon Woo Seok di Drama Perfect Crown

IU dan Byeon Woo Seok. (soompi)

JawaPos.com - Solois sekaligus aktris asal Korea Selatan IU akan menunjukkan untuk memenangkan hati Byeon Woo Seok di drama Perfect Crown.

Dilansir dari Soompi, Minggu (12/4), keduanya makin memikat, ditambah dengan alur ceritanya seru, dimana Seong Hui Ju (IU), menjadi seorang pewaris chaebol yang memiliki segalanya tetapi hanya berstatus rakyat biasa

Seong Hui Ju sangat marah karena keluarganya memintanya untuk menikahi pria yang tidak memenuhi standarnya.

Setelah memutuskan untuk mencari calon suami sendiri, Seong Hui Ju mendapat ide untuk menikahi Pangeran Ian Byeon Woo Seok

Telah  banyak waktu dan usaha untuk meyakinkan pangeran agar mau bertemu dengannya, episode tersebut berakhir dengan Seong Hui Ju akhirnya berhasil duduk bersama dan melamarnya.

Dalam foto-foto terbaru dari episode kedua drama yang akan datang, Seong Hui Ju berusaha keras agar Pangeran Ian menerima lamarannya

Terlihat juga Seong Hui Ju mengikuti pangeran ke mana pun ia pergi, baik saat mengemudi, menunggang kuda, atau menonton film di bioskop.

Seong Hui Ju menggoda pangeran tanpa malu, isyarat tangan berbentuk hati dan tatapan intens ia tunjukkan, membuat Pangeran Ian tampak kesal dengan upaya gigihnya untuk merayunya.

Akankah Seong Hui Ju yang tak kenal lelah berhasil memikat hati Pangeran Agung Ian yang tampaknya tak tertembus?

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
IU dan Byeon Woo Seok Jadi Pasangan di Balik Layar Drama Perfect Crown - Image
Entertainment

IU dan Byeon Woo Seok Jadi Pasangan di Balik Layar Drama Perfect Crown

06 April 2026, 19.16 WIB

Jadi Drama Menarik, Intip Deretan Pengisi Soundtrack Perfect Crown, Ada RIIZE - Image
Entertainment

Jadi Drama Menarik, Intip Deretan Pengisi Soundtrack Perfect Crown, Ada RIIZE

02 April 2026, 14.16 WIB

Kehidupan Byeon Woo Seok Mulai Berubah, Intip Teaser Drama Baru Perfect Crown - Image
Entertainment

Kehidupan Byeon Woo Seok Mulai Berubah, Intip Teaser Drama Baru Perfect Crown

16 Maret 2026, 15.28 WIB

Terpopuler

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total - Image
1

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

2

Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

3

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

4

Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK

5

Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif

6

KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

7

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

8

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

9

Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik

10

Resmi! 8 Bintang Absen di Laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya, GBK Bergemuruh Sambut Jakmania dan Bonek

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore