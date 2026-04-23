Alberta Dionny Natanuel
Kamis, 23 April 2026 | 22.07 WIB

Sinopsis Film Love Sarah (2020): Dari Duka Menjadi Suka dengan Seiris Kue Enak dari Toko Roti Love Sarah

Poster film Love Sarah (2020) (IMDb)

JawaPos.com - Ada beragam cara yang digunakan individu untuk menghadapi duka mendalam akibat kehilangan orang terkasih secara mendadak.

Sebagian mampu melewatinya dengan tegar, sementara yang lain kesulitan melepaskan diri dari masa berkabung.

Dalam prosesnya, ada yang memilih untuk terus merawat ingatan tentang mendiang, namun ada pula yang berupaya menghapusnya dari memori.

Bagi mereka yang memilih untuk terus mengingat, berbagai cara dilakukan agar sosok tersebut tetap dikenang secara terhormat, sebagaimana yang dilakukan oleh ketiga wanita ini.

Pagi itu, Sarah (Candice Brown) masih hidup dan hendak membuka pintu bangunan tua yang nantinya akan menjadi toko rotinya untuk pertama kali. Tapi dalam perjalanan kesana, tiba-tiba ia tertabrak truk dan meninggal. 

Sarah meninggalkan sahabatnya, Isabella (Shelley Conn), putrinya, Clarissa (Shannon Tarbet), dan ibunya, Mimi (Celia Imrie). Namun, hanya Isabella dan Clarissa yang memiliki hubungan dengan satu sama lain. 

Mimi dulunya adalah seorang penampil akrobat di sirkus keliling yang sangat terkenal. Berkat karirnya itu, ia memiliki harta yang cukup untuk pensiun hingga ia meninggal nantinya. 

Tapi, Mimi juga terlalu fokus dengan karirnya, sehingga ia tidak dapat menjadi seorang ibu yang baik untuk Sarah. Ia pun juga tidak begitu mengenal cucunya, Clarissa, dengan baik. 

Isabella bertemu dengan Sarah di sekolah koki, dan mereka menyadari bahwa mereka berdua memiliki kesukaan yang sama, yaitu roti dan berbagai macam hidangan pencuci mulut. Mereka berdua makin menjadi dekat dan setelah lulus dari sekolah mereka berdua mengumpulkan uang untuk membangun toko roti bersama. 

Tapi tidak cukup dekat hingga Isabella pun tidak mengetahui siapa ayah Clarissa. Sarah tidak pernah mengatakan siapa ayah Clarissa sebenarnya, dan ia pun membesarkan Clarissa seorang diri dengan bantuan dari orang-orang terdekatnya. 

