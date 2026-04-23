5 Daya Tarik Film 'Michael' yang Ungkap Perjalanan Hidup dan Luka Batin Sang Raja Pop

JawaPos.com – Film biopik Michael menghadirkan kisah perjalanan hidup Michael Jackson dengan pendekatan dramatis dan emosional. Disutradarai oleh Antoine Fuqua, film ini menyoroti sisi artistik hingga konflik personal sang legenda.
Penampilan Jaafar Jackson menjadi pusat perhatian dalam menghidupkan karakter ikonik tersebut.
Berikut 5 alasan utama yang membuat film ini layak untuk ditonton, Seperti dilansir dari laman Variety pada Kamis (23/4).
1. Penampilan Jaafar Jackson yang Memukau sebagai Michael Jackson
Jaafar Jackson berhasil menirukan suara, gerakan, dan ekspresi khas Michael Jackson secara meyakinkan. Ia menampilkan perpaduan kelembutan dan ketegasan yang menjadi ciri khas sang bintang pop.
Meski belum pernah berakting sebelumnya, penampilannya dinilai matang dan penuh penghayatan. Kehadirannya menjadi kekuatan utama yang menghidupkan keseluruhan film.
2. Penggambaran Perjalanan Karier dari Masa Kecil hingga Puncak Popularitas
Film ini menampilkan perjalanan Michael sejak era Jackson 5 hingga menjadi artis solo dunia. Penonton diajak melihat bagaimana ia tumbuh di bawah tekanan keluarga dan industri musik.
Transformasi dari anak berbakat menjadi ikon global digambarkan secara runtut. Kisah ini memberikan perspektif mendalam tentang proses terbentuknya seorang legenda.
3. Konflik Emosional dengan Sosok Ayah yang Dominan
