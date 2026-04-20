Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Sabik Aji Taufan
20 April 2026, 22.44 WIB

Konser HS Slank di Malang Pecah, Diserbu 30 Ribu Penonton dan Diwarnai Aksi Doa Bersama

Konser Hey Slank X HS pecah di Kota Malang, Jawa Timur, pada Minggu (19/4). (Istimewa)

JawaPos.com – Konser Hey Slank X HS pecah di Kota Malang, Jawa Timur, pada Minggu (19/4) malam. Band yang digawangi Kaka itu berhasil membuat 30 ribu penonton berdendang di tengah keramaian.

Kehadiran Slank begitu disambut antusias oleh warga. Pasalnya, band tersebut terakhir manggung di wilayah berjuluk Kota Apel itu pada 2017 lalu.

“Kita ketemu hampir 10 tahun yang lalu di Lapangan Rampal ini, tahun 2017. Kita datang ditantang HS, katanya, orang-orang pemberani datang ke Rampal!” kata Kaka Slank.

Usai cerita dari atas panggung, lagu bertajuk Seperti Para Koruptor digeber. Sebelumnya, Slank sudah menggeber dengan I Miss U but I Hate U, Gara-Gara Kamu dan medley lagu Mars Slankers dan Punk Java yang jadi pembuka konser. Slank manggung mulai tepat pukul 22.00 WIB.

Konser ini turut dimeriahkan dengan kibaran bendera dengan simbol kupu-kupu khas Slank mengiringi setiap ritme lagu. Aneka bendera yang dikibarkan lengkap dengan tulisan daerah asal para Slankers. Sebut saja; Tulungagung, Malang, Indramayu, Tuban, Demak, Surabaya, Gresik, Jember, Banyuwangi.

“Assalamualaikum! Malang apa Kabar! Mawar Merah (lagu) buat Kera Ngalam (Arek Malang, Red)!” sapa vokalis bernama lengkap Akhadi Wira Satriaji itu.

Malam itu Slank tampil formasi lengkap: Kaka (vokal), Ridho (gitar), Abdee (gitar), Ivanka (bass) dan Bimbim (drum).

Dalam konser ini, Slank juga mengajak puluhan ribuan Slankers yang hadir untuk berdoa bersama untuk Muhammad Suryo yang belum lama ini mengalami kecelakaan.

“Bulan puasa kemarin, sahabat kita Haji Suryo (owner HS) mengalami kecelakaan yang mengakibatkan istrinya Hj. Anis Syarifah meninggal dunia. Saat ini, Haji Suryo dalam keadaan sakit, kita doakan cepat sembuh. Arwah istrinya diterima Yang Maha Kuasa, dilapangkan kuburnya” drummer Slank, Bimbim.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Malang Besok Senin 20 April 2026 - Image
Islami

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Malang Besok Senin 20 April 2026

19 April 2026, 17.51 WIB

Simak, Jadwal Shalat untuk Wilayah Malang Besok, Sabtu 18 April 2026 - Image
Islami

Simak, Jadwal Shalat untuk Wilayah Malang Besok, Sabtu 18 April 2026

17 April 2026, 19.16 WIB

Jadwal Shalat Malang Jumat 17 April 2026 - Image
Islami

Jadwal Shalat Malang Jumat 17 April 2026

17 April 2026, 15.40 WIB

Terpopuler

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK - Image
1

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

2

Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

3

Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!

4

Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK

5

Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

6

Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA

7

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

8

Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United

9

15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa

10

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore