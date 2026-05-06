13 Spot Kuliner Paling Ikonik di Kayutangan Heritage Malang, Wajib Dicoba Minimal Sekali Saat Jalan-jalan

JawaPos.com – Malang menyimpan banyak pilihan kuliner yang sangat lezat dan autentik di kawasan Kayutangan Heritage.

Dari kedai kopi bersejarah yang sudah berdiri sejak 1946 hingga depot masakan khas Vietnam yang sedang sangat viral, kuliner di Kayutangan Heritage Malang hadir dengan beragam pilihan yang sangat menggugah selera.

Bagi kamu yang sedang merencanakan wisata kuliner di kawasan bersejarah Kayutangan Heritage Malang, daftar berikut bisa jadi panduan yang sangat tepat.

Dilansir dari laman Singosari Bolu Malang dan Niaga Tour pada Rabu (6/5), berikut 13 rekomendasi kuliner ikonik di Kayutangan Heritage Malang.

1. Kedai Sedjiwa

Kedai yang berlokasi di Jalan Jenderal Basuki Rahmat C Nomor 24, Kauman, Kecamatan Klojen, ini buka setiap hari mulai pukul 11.00 hingga 23.00 dengan harga mulai dari Rp 25.000.

Tersedia berbagai hidangan Asia mulai dari laksa Singapura, nasi hainan, bakmi, hingga ayam dan bebek panggang dalam suasana interior modern minimalis yang sangat instagramable.

2. Kopi Lonceng

Kedai kopi yang berlokasi di Jalan Aries Munandar Nomor 60, Kiduldalem, Kecamatan Klojen, ini buka setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 23.30 dengan suasana klasik bergaya tempo dulu yang sangat kental.