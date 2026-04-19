Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Banu Adikara
20 April 2026, 04.40 WIB

Tampan dan Pemberani! The Strokes Jadi Sorotan Dunia Usai Tampilkan Video Dukungan untuk Palestina di Coachella 2026

Aksi panggung The Strokes di Coachella 2026. (YouTube) - Image

Aksi panggung The Strokes di Coachella 2026. (YouTube)

JawaPos.com – Penampilan band asal Amerika Serikat, The Strokes di festival musik akbar Coachella 2026 mendadak menjadi perbincangan global. Band yang digawangi Julian Casablancas (vokal), Nick Valensi (gitar), Albert Hammond Jr. (gitar), Nikolai Fraiture (bass), dan Fabrizio Moretti (drum) itu menutup set mereka dengan visual bernuansa politik yang menyinggung konflik di Timur Tengah.

Dalam penampilan akhir pekan kedua festival, The Strokes membawakan tembang penutup berjudul Oblivius, tembang yang terakhir kali mereka bawakan secara live pada 2016 silam. 

Mereka membawakan lagu itu sembari menampilkan video montage yang memperlihatkan cuplikan kehancuran di Gaza dan Iran akibat serangan Israel dan Amerika Serikat. 

Visual tersebut disertai narasi kritik terhadap aksi militer yang terjadi di kawasan tersebut, memicu reaksi luas di media sosial dan publik internasional. Lirik pada reff lagu ini pun menyiratkan kondisi dunia yang saat ini sedang terpecah belah akibat perang yang tengah berkobar:

What side are you standing on?

What side you standing on?

What side are you standing on?

What side you standing on?

Di pihak mana kamu berdiri? Siapa yang kamu bela?

Editor: Banu Adikara
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore