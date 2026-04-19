Banu Adikara
20 April 2026, 04.57 WIB

5 Isu Sensitif yang Disinggung The Strokes di Coachella 2026: Dari Konspirasi CIA hingga Genosida di Gaza!

Aksi panggung The Strokes di Coachella 2026. (YouTube)

JawaPos.com  Penampilan The Strokes di Coachella 2026 ternyata tidak cuma jadi sekadar konser nostalgia. Band asal New York, Amerika Serikat itu rupanya datang sembari menyisipkan pesan politik lewat video montage yang memicu perdebatan global.

Visual yang ditampilkan di layar raksasa saat lagu penutup berjudul Oblivius dikumandangkan memperlihatkan rangkaian isu geopolitik, sejarah, hingga konflik kemanusiaan. Banyak netizen yang memuji tindakan pemberani The Stokes tersebut, sementara yang lain justru menyayangkan mereka menyinggung hal-hal sensitif di panggung sebesar Coachella.

Berikut 5 isu besar yang disorot dalam penampilan The Strokes di Coachella 2026:

1. Konspirasi CIA dalam Kudeta dan Politik Global

Video menampilkan sejumlah tokoh dunia seperti Omar Torrijos, Jacobo Árbenz, dan Jaime Roldós—yang disebut sebagai pemimpin yang dijatuhkan melalui operasi intelijen.

Narasi ini menyoroti tuduhan lama terhadap Central Intelligence Agency (CIA) terkait intervensi politik di berbagai negara, terutama di Amerika Latin, yang masih menjadi perdebatan hingga hari ini.

2. Kematian Martin Luther King Jr. dan Kritik terhadap Pemerintah AS

Salah satu bagian video menampilkan gambar tokoh Kristen Protestan, Martin Luther King Jr. dengan teks yang menyebut pemerintah AS dinyatakan bersalah dalam pembunuhannya melalui gugatan sipil.

Penyisipan ini mengarah pada kritik terhadap sejarah domestik Amerika, khususnya isu hak sipil dan keadilan rasial.

3. Konflik Iran dan Dampak Intervensi Militer

Montage video yang ditampilkan The Strokes juga menyinggung konflik di Iran, yang dikaitkan dengan sejarah intervensi asing dan ketegangan geopolitik yang masih berlangsung.

Isu ini memperluas kritik The Strokes terhadap kebijakan luar negeri Barat, khususnya di kawasan Timur Tengah.

