5 Isu Sensitif yang Disinggung The Strokes di Coachella 2026: Dari Konspirasi CIA hingga Genosida di Gaza!

Aksi panggung The Strokes di Coachella 2026. (YouTube)
JawaPos.com – Penampilan The Strokes di Coachella 2026 ternyata tidak cuma jadi sekadar konser nostalgia. Band asal New York, Amerika Serikat itu rupanya datang sembari menyisipkan pesan politik lewat video montage yang memicu perdebatan global.
Visual yang ditampilkan di layar raksasa saat lagu penutup berjudul Oblivius dikumandangkan memperlihatkan rangkaian isu geopolitik, sejarah, hingga konflik kemanusiaan. Banyak netizen yang memuji tindakan pemberani The Stokes tersebut, sementara yang lain justru menyayangkan mereka menyinggung hal-hal sensitif di panggung sebesar Coachella.
Berikut 5 isu besar yang disorot dalam penampilan The Strokes di Coachella 2026:
Baca Juga:Tampan dan Pemberani! The Strokes Jadi Sorotan Dunia Usai Tampilkan Video Dukungan untuk Palestina di Coachella 2026
Video menampilkan sejumlah tokoh dunia seperti Omar Torrijos, Jacobo Árbenz, dan Jaime Roldós—yang disebut sebagai pemimpin yang dijatuhkan melalui operasi intelijen.
Narasi ini menyoroti tuduhan lama terhadap Central Intelligence Agency (CIA) terkait intervensi politik di berbagai negara, terutama di Amerika Latin, yang masih menjadi perdebatan hingga hari ini.
Salah satu bagian video menampilkan gambar tokoh Kristen Protestan, Martin Luther King Jr. dengan teks yang menyebut pemerintah AS dinyatakan bersalah dalam pembunuhannya melalui gugatan sipil.
Penyisipan ini mengarah pada kritik terhadap sejarah domestik Amerika, khususnya isu hak sipil dan keadilan rasial.
Montage video yang ditampilkan The Strokes juga menyinggung konflik di Iran, yang dikaitkan dengan sejarah intervensi asing dan ketegangan geopolitik yang masih berlangsung.
Isu ini memperluas kritik The Strokes terhadap kebijakan luar negeri Barat, khususnya di kawasan Timur Tengah.
Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan
Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!
Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK
Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT