Jennie dan G-Dragon Picu Rumor Asmara Setelah Dikabarkan Bersama di Coachella 2026

JawaPos.com - Rumor hubungan asmara antara Jennie dan G-Dragon kembali mencuat setelah Coachella 2026.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Minggu (19/4), keduanya disebut-sebut terlihat bersama selama berada di Amerika Serikat. Kabar ini dengan cepat menyebar luas di media sosial dan memicu spekulasi publik.

Laporan yang beredar menyebut Jennie datang ke Amerika Serikat untuk mendukung G-Dragon. Ia disebut hadir dalam rangkaian penampilan G-Dragon bersama BIGBANG. Tidak hanya itu, keduanya juga dikabarkan menginap di lokasi yang sama selama festival berlangsung.

Baca Juga:Kakak Jisoo BLACKPINK Jadi Sorotan Usai Dikaitkan dengan Kasus Kejahatan Asusila di Korea Selatan

Spekulasi semakin menguat setelah aktivitas media sosial G-Dragon menjadi sorotan. Ia diketahui menyukai sebuah unggahan yang menampilkan dirinya bersama Jennie.

Tindakan itu kemudian ditafsirkan sebagian penggemar sebagai tanda hubungan yang kembali terjalin.

Meski demikian, hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari kedua pihak. Baik Jennie maupun G-Dragon memilih untuk tidak memberikan pernyataan terkait rumor. Sikap ini membuat berbagai spekulasi terus berkembang di kalangan penggemar.

Sebagian komunitas penggemar percaya bahwa keduanya memang kembali menjalin hubungan.

Namun, ada pula yang meragukan rumor karena bukti yang dinilai belum kuat. Perdebatan ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan di kalangan publik.

Rumor serupa sebenarnya pernah muncul sebelumnya dan sempat mereda. Hubungan keduanya pernah dikabarkan berlangsung pada periode 2021 hingga 2022. Isu asmara kembali muncul setelah berbagai interaksi yang dianggap tidak biasa.