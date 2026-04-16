20 Tahun Berkarya, Sammy Simorangkir Siapkan Kejutan pada Konser Tunggalnya

JawaPos.com – Penyanyi Sammy Simorangkir siap memanjakan telinga pendengarnya lewat konser tunggal BNI Presents: 20 Tahun Suara Sammy Simorangkir #20SSS. Berlangsung pada 13 Mei 2026 di Tennis Indoor Senayan, Sammy siapkan kejutan lewat lagu yang emosional.

Diungkapkan Sammy Simorangkir, konser tungga ini merupakan perayaan perjalanan dua dekade dirinya di industri music. Sehingga, lagu-lagu yang akan dibawakannya pun tentu beragam. Sejak ia masih menjadi vokalis band hingga solois.

Dengan kata lain, konser ini dipersiapkan sebagai refleksi mendalam atas perjalanan musikal Sammy Simorangkir selama dua dekade. Nantinyaakan merangkum evolusinya dari era band hingga menjadi solois ikonik dengan deretan hits populer.

Baca Juga: Cadence dan Nvidia Kembangkan AI Robotika Berbasis Simulasi Fisika untuk Percepat Pelatihan Mesin

“Ini menjadi pertunjukan napak tilas yang sangat emosional dan akan berbeda dari pertunjukan saya sebelumnya,” ujar Sammy dalam konferensi pers baru-baru ini di Sari Pasific.

Sehingga, konsernya akan menghadirkan perpaduan cerita, emosi, dan pengalaman hidupnya yang tertuang dalam melodi. Tentunya dikemas dengan pendekatan yang lebih personal bagi para penggemar.

“Di konser ini, saya ingin bercerita lebih dalam lewat lagu, menghadirkan cerita yang selama ini mungkin tidak selalu terlihat di atas panggung,” tukas Sammy.

“Saya ingin setiap penggemar yang datang bisa ikut merasakan cerita tersebut, bukan hanya menikmati musiknya,” sambungnya.

Bicara soal kejutan, salah satu yang diungkapkan adalah kolaborasinya dengan Fabio Asher. Namun selain Fabio, masih ada surprise guest lainnya yang akan memperkaya makna selebrasi tanggal 13 Mei nanti.

Kehadiran Fabio Asher dan surprise guest menjadi bagian dari pertemuan dua generasi. Ini mencerminkan luasnya perjalanan karya Sammy, menjangkau pendengar lintas generasi dengan fase kehidupan yang berbeda.