Konser HS Hey Slank Pecah di Jakabaring, Kaka Sampaikan Segera Rilis Album Baru pada Juni 2026

JawaPos.com - Konser HS Hey Slank Berani Kita Beda Tour berhasil mengguncang penonton di Kawasan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (24/6) malam. Membludaknya penonton membuat panitia harus menghadirkan videotron besar di luar area konser demi mengakomodir Slankers yang tak tertampung.

“Gara-gara HS nih Slank bisa datang ke sini! Alhamdulillah! Alhamdulillah! Terimakasih udah kasih lihat, anak-anak Palembang aman, keren!,” kata Vokalis Slank, Kaka dari atas panggung.

Penampilan grup legendaris ini dibuka dengan lagu I Miss U Baby, dilanjut I Miss U but I Hate U. Pembukaan ini membuat penonton berjingkrak-jingkrak.

Konser ini disambut antusias Slankers begitu besar. Pasalnya, grup ini terakhir kali manggung di Bumi Sriwijaya tahun 2019.

Lagu macam Mawar Merah, Kupu Liar, Samber Gledek, Poppies Lane Memory, Tong Kosong, Bimbim Jangan Menangis, Terlalu Manis, Ku Tak Bisa, Orkes Sakit Hati, Virus, Good Morning Papua, Lembah Baliem hingga Republik Fufufafa sukses membuat koor raksasa penonton di venue pentas.

“HS itu Hey Sumatera!” teriak Kaka Slank.

Dalam konser ini, Slank memberikan bocoran akan merilis album baru berformat digital dengan tajuk Republik Fufufafa pada 5 Juni 2026.

Setelah itu, Slank juga memimpin doa bersama untuk Owner HS, Muhammad Suryo yang masih dalam pemulihan akibat kecelakaan lalu lintas tahun lalu. Doa juga ditujukan untuk istri Suryo, Anis Syarifah yang meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut.