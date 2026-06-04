Ada Konser EXO hingga Raisa, Ini Panduan Rekayasa Lalu Lintas GBK 6-7 Juni 2026, Lengkap Dengan Rute Transjakarta

JawaPos.com - Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, diprediksi bakal dikepung lautan massa pada akhir pekan ini, tepatnya tanggal 6–7 Juni 2026. Lebih dari 80.000 pengunjung diperkirakan akan memadati kawasan ini untuk menghadiri sederet event besar nasional hingga internasional.

Mulai dari konser megah boyband Korea EXO Planet #6 ExhOrizon, Raisa Live Concert "Love & Let Go", turnamen bulu tangkis bergengsi Polytron Indonesia Open 2026, Festival Jamu Nusantara, Hero E-Sport PUBG, hingga pameran outdoor Indofest 2026 siap digelar serentak.

Menghadapi potensi kemacetan parah, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta langsung gerak cepat menyiapkan skema lalu lintas khusus demi menjaga kelancaran jalanan ibu kota.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin menegaskan, personel gabungan telah disiagakan di berbagai titik krusial di sekitar Senayan.

"Kami telah menyiapkan personel untuk melakukan pengaturan lalu lintas, pengawasan parkir, serta koordinasi dengan pihak kepolisian dan penyelenggara kegiatan. Pengaturan lalu lintas akan dilakukan secara situasional sesuai kondisi di lapangan untuk menjaga kelancaran arus kendaraan dan keselamatan pengguna jalan," ujar Budi, Kamis (4/6).

Bagi Anda yang terpaksa melintas atau ingin menuju ke area Senayan, berikut adalah panduan rekayasa lalu lintas GBK situasional yang wajib dicatat:

1. Arus Lalu Lintas dari Arah Selatan (Blok M)

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