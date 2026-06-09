Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Endah Primasari Utami
Selasa, 9 Juni 2026 | 20.00 WIB

Apa yang Anda Lakukan saat Lagu Favorit Anda Dibawakan di Konser? Langsung Maju ke Depan, Ikut Bernyanyi, atau Merekamnya? Ini Artinya

Apa yang Anda lakukan saat lagu favorit dibawakan di konser ungkap sesuatu tentang kepribadian Anda (Instagram @antoninapanek) - Image

Apa yang Anda lakukan saat lagu favorit dibawakan di konser ungkap sesuatu tentang kepribadian Anda (Instagram @antoninapanek)

JawaPos.com - Menonton konser menjadi salah satu pengalaman hidup yang perlu seseorang rasakan minimal sekali seumur hidup.

Apa yang Anda lakukan di konser ternyata mengungkap sesuatu tentang diri Anda, terutama saat lagu favorit Anda dibawakan.

Apakah Anda langsung maju ke depan dan bernyanyi bersama setiap liriknya, berdiam diri menikmati, atau merekamnya?

Dilansir JawaPos.com dari Instagram @antoninapanek pada Selasa (9/6), apa pun yang Anda lakukan, ini artinya...

1. Langsung Maju Ke Depan dan Ikut Bernyanyi

Jika Anda langsung maju ke depan dan ikut bernyanyi saat lagu favorit Anda dibawakan di konser menandakan bahwa tidak ada bedanya antara apa yang Anda rasakan dengan apa yang Anda tunjukkan.

Kehidupan Anda begitu terbuka tanpa pertahanan, meski di depan umum.

Sebagian orang dewasa mungkin berhati-hati untuk tidak melakukan perilaku ini, tapi Anda justru mempertahankannya.

2. Berdiri Diam dan Menutup Mata

Jika Anda berdiri diam dan menutup mata. Seolah-olah kerumunan dan lampu-lampu menghilang.

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
8 Tanda Seseorang Memiliki Tipe Kepribadian Langka yang Mungkin Tidak Dipahami Kebanyakan Orang Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

8 Tanda Seseorang Memiliki Tipe Kepribadian Langka yang Mungkin Tidak Dipahami Kebanyakan Orang Menurut Psikologi

Minggu, 7 Juni 2026 | 02.08 WIB

Orang-Orang yang Menonton Film Tanpa Teks Terjemahan Biasanya Memiliki 8 Kepribadian Berbeda Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Orang-Orang yang Menonton Film Tanpa Teks Terjemahan Biasanya Memiliki 8 Kepribadian Berbeda Ini Menurut Psikologi

Kamis, 4 Juni 2026 | 22.56 WIB

Orang yang Menggulir dan Memeriksa Ponsel Mereka saat Orang Lain Berbicara Biasanya Memiliki 7 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Orang yang Menggulir dan Memeriksa Ponsel Mereka saat Orang Lain Berbicara Biasanya Memiliki 7 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

Kamis, 4 Juni 2026 | 21.39 WIB

Terpopuler

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16 - Image
1

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16

2

Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik

3

Profil Irjen Pipit Rismanto, Pati Polri yang Diungkap IPW Diduga Diperiksa Propam Polri Terkait Dugaan Korupsi Pertambangan

4

Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026

5

Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar

6

Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"

7

Resmi! Veda Ega Pratama Kena Long Lap Penalty, Peluang Podium Moto3 Hungaria 2026 Terancam?

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

10

Isu Reshuffle Kabinet Sempat Mencuat, Siapa Saja Menteri Berpotensi Diganti oleh Presiden Prabowo? 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore