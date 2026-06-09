Apa yang Anda Lakukan saat Lagu Favorit Anda Dibawakan di Konser? Langsung Maju ke Depan, Ikut Bernyanyi, atau Merekamnya? Ini Artinya

JawaPos.com - Menonton konser menjadi salah satu pengalaman hidup yang perlu seseorang rasakan minimal sekali seumur hidup.

Apa yang Anda lakukan di konser ternyata mengungkap sesuatu tentang diri Anda, terutama saat lagu favorit Anda dibawakan.

Apakah Anda langsung maju ke depan dan bernyanyi bersama setiap liriknya, berdiam diri menikmati, atau merekamnya?

Dilansir JawaPos.com dari Instagram @antoninapanek pada Selasa (9/6), apa pun yang Anda lakukan, ini artinya...

1. Langsung Maju Ke Depan dan Ikut Bernyanyi

Jika Anda langsung maju ke depan dan ikut bernyanyi saat lagu favorit Anda dibawakan di konser menandakan bahwa tidak ada bedanya antara apa yang Anda rasakan dengan apa yang Anda tunjukkan.

Kehidupan Anda begitu terbuka tanpa pertahanan, meski di depan umum.

Sebagian orang dewasa mungkin berhati-hati untuk tidak melakukan perilaku ini, tapi Anda justru mempertahankannya.

2. Berdiri Diam dan Menutup Mata