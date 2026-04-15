Dibintangi Davina Karamoy dan Giorgino Abraham, Berikut Sinopsis Love & 10 Million Dollars

JawaPos.com - Davina Karamoy dan Giorgino Abraham membintangi Love & 10 Million Dollars. Series dengan total 10 episode tersebut akan tayang melalui platform streaming mulai Jumat, 17 April 2026.

Love & 10 Million Dollars merupakan serial drama romansa penuh intrik digarap oleh rumah produksi Hitmaker Studios hasil kerja samanya dengan WeTV Indonesia.

Serial ini mengusung narasi yang cukup berani mengeksplorasi batasan antara integritas, cinta, dan harga diri di hadapan materi yang melimpah. Menceritakan tentang Elina Putri Wardana (Davina Karamoy), CEO Anvaya Wines yang sukses namun menderita dalam bayang-bayang suaminya yang abusif dan manipulatif, Diaz Danantya (Anthony Xie).

Konflik memuncak ketika Elina menemukan fakta bahwa Diaz secara diam-diam telah mendaftarkan merek dagang bisnis warisan ibunya atas nama pribadinya.

Di titik terendah hidupnya, Elina kemudian bertemu dengan Arman Bamantara (Giorgino Abraham), seorang miliarder misterius yang menawarkan bantuan finansial sebesar 10 juta dolar AS untuk memenangkan gugatan bisnis Elina.

Namun, tawaran tersebut datang dengan syarat yang tidak biasa. Elina harus menghabiskan waktu selama 24 jam bersamanya di sebuah pulau pribadi.

Kesepakatan ini memicu terungkapnya rahasia di masa lalu, konspirasi bisnis berbahaya, hingga tarikan emosional yang mendalam diantara keduanya.

Series Love & 10 Million Dollars disutradarai Ferry Pei Irawan, menawarkan dilema moral yang relevan dengan tekanan finansial yang banyak dialami masyarakat modern. Penonton akan disuguhi chemistry yang intens antara karakter Elina yang rapuh namun elegan, berhadapan dengan Arman, pria yang penuh misteri.