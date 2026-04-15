Abdul Rahman
15 April 2026, 19.14 WIB

Dibintangi Davina Karamoy dan Giorgino Abraham, Berikut Sinopsis Love & 10 Million Dollars

Davina Karamoy dan Giorgino Abraham, pemeran utama series Love &amp; 10 Million Dollars. (istimewa)

JawaPos.com - Davina Karamoy dan Giorgino Abraham membintangi Love & 10 Million Dollars. Series dengan total 10 episode tersebut akan tayang melalui platform streaming mulai Jumat, 17 April 2026.

Love & 10 Million Dollars merupakan serial drama romansa penuh intrik digarap oleh rumah produksi  Hitmaker Studios hasil kerja samanya dengan WeTV Indonesia.

Serial ini mengusung narasi yang cukup berani mengeksplorasi batasan antara integritas, cinta, dan harga diri di hadapan materi yang melimpah. Menceritakan tentang Elina Putri Wardana (Davina Karamoy), CEO Anvaya Wines yang sukses namun menderita dalam bayang-bayang suaminya yang abusif dan manipulatif, Diaz Danantya (Anthony Xie).

Konflik memuncak ketika Elina menemukan fakta bahwa Diaz secara diam-diam telah mendaftarkan merek dagang bisnis warisan ibunya atas nama pribadinya.

Di titik terendah hidupnya, Elina kemudian bertemu dengan Arman Bamantara (Giorgino Abraham), seorang miliarder misterius yang menawarkan bantuan finansial sebesar 10 juta dolar AS untuk memenangkan gugatan bisnis Elina.

Namun, tawaran tersebut datang dengan syarat yang tidak biasa. Elina harus menghabiskan waktu selama 24 jam bersamanya di sebuah pulau pribadi.

Kesepakatan ini memicu terungkapnya rahasia di masa lalu, konspirasi bisnis berbahaya, hingga tarikan emosional yang mendalam diantara keduanya.

Series Love & 10 Million Dollars disutradarai Ferry Pei Irawan, menawarkan dilema moral yang relevan dengan tekanan finansial yang banyak dialami masyarakat modern. Penonton akan disuguhi chemistry yang intens antara karakter Elina yang rapuh namun elegan, berhadapan dengan Arman, pria yang penuh misteri.

Davina Karamoy bercerita, karakter Elina yang diperankannya cukup kompleks dan berlayer 

Tags
15 April 2026, 15.27 WIB

Cameron Diaz Ungkap Kegembiraan Reuni dengan Keanu Reeves Usai Tiga Dekade dalam Film Terbaru Outcome - Image
Entertainment

Cameron Diaz Ungkap Kegembiraan Reuni dengan Keanu Reeves Usai Tiga Dekade dalam Film Terbaru Outcome

15 April 2026, 03.19 WIB

Dibintangi Oki Rengga, Lolox,Poppy Sovia, hingga Tanta Ginting, Film Tiba-Tiba Setan 80 Persen Komedi - Image
Music & Movie

Dibintangi Oki Rengga, Lolox,Poppy Sovia, hingga Tanta Ginting, Film Tiba-Tiba Setan 80 Persen Komedi

11 April 2026, 22.21 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda

4

Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta

5

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

6

Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka

7

Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara

8

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

9

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

10

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

