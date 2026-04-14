Cameron Diaz Ungkap Kegembiraan Reuni dengan Keanu Reeves Usai Tiga Dekade dalam Film Terbaru Outcome

JawaPos.com – Cameron Diaz mengungkapkan kegembiraannya dapat kembali bekerja sama dengan Keanu Reeves setelah lebih dari tiga dekade.
Dilansir dari laman USA Today pada Selasa (14/4), Keduanya dipertemukan kembali dalam film terbaru berjudul Outcome. Proyek ini menjadi reuni pertama mereka sejak era 1990-an.
Diaz dan Reeves sebelumnya pernah beradu akting dalam film Feeling Minnesota. Film tersebut menjadi salah satu proyek awal dalam karier Diaz di industri perfilman Hollywood. Reuni ini pun dianggap sebagai momen nostalgia bagi keduanya.
Dalam pernyataannya, Diaz menyebut Reeves sebagai sosok yang luar biasa dan menyenangkan untuk diajak bekerja sama.
Diaz memuji sikap profesional serta kepribadian Reeves yang dinilai ramah dan inklusif. Menurutnya, pengalaman bekerja kembali dengan Reeves terasa mengasyikkan dan penuh energi positif.
Reeves dalam film “Outcome” memerankan karakter aktor fiktif yang menghadapi tekanan besar terkait citra publiknya.
Cerita tersebut menggambarkan kompleksitas kehidupan seorang selebritas di tengah sorotan media. Diaz pun turut berperan sebagai salah satu karakter yang mendukung perjalanan tokoh utama.
Selain membahas reuni, Diaz juga menyinggung tentang sisi lain dari ketenaran. Ia menilai bahwa popularitas memiliki konsekuensi yang tidak ringan bagi para selebritas. Pernyataan tersebut menjadi refleksi dari pengalaman panjangnya di industri hiburan.
