Marc Marquez Pimpin Sesi Practice MotoGP Sepang Meski Sempat Alami Crash

Marc Marquez (Crash)
JawaPos.com – Marc Marquez tampil sebagai pembalap tercepat dalam sesi latihan MotoGP Malaysia di Sirkuit Sepang, Jumat sore, meskipun sempat mengalami crash.
Dilansir dari laman Crash pada Jum'at (30/10), Pembalap Ducati tersebut mencatatkan waktu terbaik 1 menit 57,000 detik untuk mengamankan posisi teratas dan mengungguli para pesaingnya.
Sementara itu, Jorge Martin yang memperkuat Aprilia memutuskan mengundurkan diri setelah mengalami kecelakaan di Tikungan 12 ketika menjalani sesi latihan.
Sebelumnya, Martin telah dinyatakan fit untuk mengikuti balapan setelah mengalami patah pergelangan tangan akibat kecelakaan di Phillip Island.
Namun, juara dunia 2024 tersebut hanya mengikuti beberapa menit sesi latihan sebelum terjatuh dan memilih kembali ke pit tanpa melanjutkan aktivitas di lintasan.
Pengunduran dirinya membuat Martin berpotensi harus memulai kualifikasi dari Q1 apabila memutuskan tetap mengikuti rangkaian Grand Prix Malaysia.
Di belakang Marquez, Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,109 detik, sedangkan Ai Ogura berada di urutan ketiga.
Pedro Acosta dan Fabio Di Giannantonio melengkapi lima besar, sementara Marco Bezzecchi menempati posisi keenam dalam sesi tersebut.
Marquez juga mempertahankan posisi teratas hingga latihan berakhir meskipun tidak menggunakan ban baru untuk mencatatkan waktu pada putaran terakhir.
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Jawa Pos
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