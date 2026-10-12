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Risma Azzah Fatin
Selasa, 13 Oktober 2026 | 01.37 WIB

Marc Marquez, Akui Sirkuit Mandalika Tidak Bersahabat dengannya dan Bidik Podium Pertama

Marc Marquez (Instagram @marcmarquez93) - Image

Marc Marquez (Instagram @marcmarquez93)

JawaPos.com – Marc Marquez bertekad memperbaiki catatan penampilannya di Sirkuit Mandalika pada MotoGP Indonesia 2026.

Pembalap berusia 33 tahun tersebut mengakui Mandalika selama ini menjadi salah satu lintasan yang sulit ditaklukkan olehnya hingga menyebutnya sebagai sirkuit yang paling tidak bersahabat dengannya, meski memiliki pengalaman positif ketika menjalani tes perdana di sana pada 2021.

Marc Marquez berharap kondisi tersebut berubah pada akhir pekan ini dengan membangun kepercayaan diri dan mental positif sejak awal balapan.

Marquez bahkan menegaskan belum pernah meraih kemenangan maupun podium di sirkuit yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat, tersebut.

Marquez datang ke Mandalika dengan modal positif setelah meraih hasil maksimal bersama timnya pada MotoGP Jepang.

Meski demikian, pembalap yang sering dijuluki sebagai The Baby Alien itu memahami karakter Sirkuit Mandalika berbeda sehingga peluang untuk mengulang dominasi di Jepang tidak akan mudah.

Marquez memilih memasang target realistis dengan terlebih dahulu berusaha masuk dalam persaingan papan atas dan membuka peluang meraih podium pertamanya di Mandalika.

Jika kesempatan untuk memperebutkan kemenangan terbuka, ia juga siap memanfaatkannya untuk mencatat hasil terbaik.

Pengalaman pada balapan-balapan sebelumnya membuat Marquez menyadari pentingnya mendapatkan feeling yang tepat terhadap motor sejak awal perlombaan.

Menurut Marquez, kondisi tersebut terkadang sulit diprediksi karena ia pernah memulai balapan dengan perasaan kurang nyaman terhadap tunggangannya.

Editor: Hanny Suwindari
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