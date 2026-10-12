Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Senin, 12 Oktober 2026 | 23.26 WIB

Erick Thohir Jadi Sorotan Media Asing, Dipuji Serahkan Trofi MotoGP Mandalika 2026

Penyerahan trofi kepada Marco Bezzecchi di Sirkuit Mandalika turut menjadi sorotan media Italia. Erick Thohir diperkenalkan sebagai mantan Presiden Inter Milan. (Dok. MotoGP) - Image

Penyerahan trofi kepada Marco Bezzecchi di Sirkuit Mandalika turut menjadi sorotan media Italia. Erick Thohir diperkenalkan sebagai mantan Presiden Inter Milan. (Dok. MotoGP)

JawaPos.com – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menjadi sorotan media Italia saat menyerahkan trofi kepada Marco Bezzecchi, juara MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (11/10).

Momen tersebut mendapat perhatian Sky Sport, media olahraga Italia yang menayangkan seremoni penyerahan trofi. Erick diperkenalkan kepada pemirsa sebagai mantan Presiden Inter Milan yang kini menjabat sebagai Menpora Indonesia.

Bezzecchi tampil impresif dalam balapan utama. Pembalap Aprilia Racing itu finis di posisi pertama, mengungguli Raul Fernandez dari Trackhouse MotoGP Team yang berada di urutan kedua. Rekan setimnya, Jorge Martin, melengkapi podium di posisi ketiga.

Kemenangan tersebut juga mencatatkan sejarah bagi Italia. Bezzecchi mengantarkan pembalap Italia meraih kemenangan ke-300 di kelas utama kejuaraan dunia balap motor. Hasil itu sekaligus memperkuat posisi Aprilia setelah empat pembalapnya mengisi empat posisi teratas.

Sorotan Sky Sport terhadap Erick menjadi salah satu bagian dari pemberitaan internasional mengenai gelaran MotoGP Indonesia. Kehadiran pejabat Indonesia dalam seremoni podium turut memperlihatkan keterlibatan pemerintah dalam penyelenggaraan ajang olahraga berskala dunia.

Erick menegaskan, penyelenggaraan kompetisi internasional perlu menghasilkan manfaat yang lebih luas daripada sekadar persaingan di lintasan. Menurutnya, ajang olahraga seperti MotoGP dapat menjadi sarana memperkuat citra bangsa, menggerakkan ekonomi daerah, mengembangkan sport tourism, serta mendorong pertumbuhan industri olahraga nasional.

“Ketika Indonesia menjadi tuan rumah ajang olahraga dunia, yang kita hadirkan bukan hanya sebuah kompetisi. Kita juga membawa nama Indonesia ke hadapan masyarakat internasional,” ujar Erick dalam keterangan resmi Kemenpora, Senin (12/10).

“Karena itu, penyelenggaraan event olahraga harus memberikan manfaat yang nyata, mulai dari penguatan citra bangsa, pergerakan ekonomi daerah, hingga tumbuhnya industri olahraga dan pariwisata,” lanjutnya.

Pemerintah berharap penyelenggaraan MotoGP Indonesia terus memberikan dampak positif bagi sektor olahraga dan pariwisata. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan ajang tersebut.

Melalui MotoGP di Sirkuit Mandalika, Indonesia juga berupaya memperkuat posisinya sebagai destinasi sport tourism.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Coventry vs Newcastle: The Magpies Waspadai Kebangkitan Tuan Rumah - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Coventry vs Newcastle: The Magpies Waspadai Kebangkitan Tuan Rumah

Senin, 12 Oktober 2026 | 23.16 WIB

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah

Senin, 12 Oktober 2026 | 23.13 WIB

MotoGP Mandalika 2026 Pecahkan Rekor, 157.875 Penonton Hadir - Image
Sports

MotoGP Mandalika 2026 Pecahkan Rekor, 157.875 Penonton Hadir

Senin, 12 Oktober 2026 | 23.20 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship - Image
1

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

2

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

3

Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan 

4

Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak

7

Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou

8

Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo

9

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

10

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore