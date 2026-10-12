Erick Thohir Jadi Sorotan Media Asing, Dipuji Serahkan Trofi MotoGP Mandalika 2026

JawaPos.com – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menjadi sorotan media Italia saat menyerahkan trofi kepada Marco Bezzecchi, juara MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (11/10).

Momen tersebut mendapat perhatian Sky Sport, media olahraga Italia yang menayangkan seremoni penyerahan trofi. Erick diperkenalkan kepada pemirsa sebagai mantan Presiden Inter Milan yang kini menjabat sebagai Menpora Indonesia.

Bezzecchi tampil impresif dalam balapan utama. Pembalap Aprilia Racing itu finis di posisi pertama, mengungguli Raul Fernandez dari Trackhouse MotoGP Team yang berada di urutan kedua. Rekan setimnya, Jorge Martin, melengkapi podium di posisi ketiga.

Kemenangan tersebut juga mencatatkan sejarah bagi Italia. Bezzecchi mengantarkan pembalap Italia meraih kemenangan ke-300 di kelas utama kejuaraan dunia balap motor. Hasil itu sekaligus memperkuat posisi Aprilia setelah empat pembalapnya mengisi empat posisi teratas.

Sorotan Sky Sport terhadap Erick menjadi salah satu bagian dari pemberitaan internasional mengenai gelaran MotoGP Indonesia. Kehadiran pejabat Indonesia dalam seremoni podium turut memperlihatkan keterlibatan pemerintah dalam penyelenggaraan ajang olahraga berskala dunia.

Erick menegaskan, penyelenggaraan kompetisi internasional perlu menghasilkan manfaat yang lebih luas daripada sekadar persaingan di lintasan. Menurutnya, ajang olahraga seperti MotoGP dapat menjadi sarana memperkuat citra bangsa, menggerakkan ekonomi daerah, mengembangkan sport tourism, serta mendorong pertumbuhan industri olahraga nasional.

“Ketika Indonesia menjadi tuan rumah ajang olahraga dunia, yang kita hadirkan bukan hanya sebuah kompetisi. Kita juga membawa nama Indonesia ke hadapan masyarakat internasional,” ujar Erick dalam keterangan resmi Kemenpora, Senin (12/10).

“Karena itu, penyelenggaraan event olahraga harus memberikan manfaat yang nyata, mulai dari penguatan citra bangsa, pergerakan ekonomi daerah, hingga tumbuhnya industri olahraga dan pariwisata,” lanjutnya.

Pemerintah berharap penyelenggaraan MotoGP Indonesia terus memberikan dampak positif bagi sektor olahraga dan pariwisata. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan ajang tersebut.