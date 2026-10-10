Apes di Tikungan 1 Mandalika, Pole Sitter Raul Fernandez dan Bezzecchi Crash Usai Start

JawaPos.com - Sesi Sprint Race Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, Lombok, NTB, Sabtu (10/10), menyajikan drama menegangkan sejak awal balapan.

Dua pembalap baris terdepan, Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi, harus mengakhiri balapan lebih awal usai terlibat kecelakaan di tikungan 1.

Padahal, kedua rider tersebut merupakan penantang kuat di barisan depan. Raul Fernandez, mengawali dengan performa impresif usai mencetak rekor lap di sesi Practice dan mengamankan pole position pertamanya di kelas MotoGP dengan catatan waktu 1 menit 28,852 detik.

Namun, keberuntungan pria bernomor #25 asal Trackhouse Racing itu berbalik 180 derajat saat lampu hijau menyala di sesi Sprint Race.

Terlibat Kontak di Tikungan Pertama

Kecelakaan berawal saat para pembalap berebut posisi terdepan sesaat setelah start.

Marco Bezzecchi, dengan nomor #72 asal Aprilia Racing Team Gresini, mengawali balapan dari posisi kedua dengan modal waktu kualifikasi 1 menit 28,961 detik. Ia mengalami kontak saat berusaha menghindari manuver padat di barisan depan.

Insiden tersebut menyeret Raul Fernandez hingga keduanya terjatuh dan terpelanting ke area gravel R 1.