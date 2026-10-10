Logo JawaPos
HomeMoto GP
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Minggu, 11 Oktober 2026 | 05.49 WIB

Tony Arbolino Coba Jadi Penjual Jagung Bakar Jelang Balapan di Sirkuit Mandalika

Tony Arbolino (Instagram @tony_arbolino) - Image

Tony Arbolino (Instagram @tony_arbolino)

JawaPos.com – Pembalap Moto2 Tony Arbolino terlihat menikmati waktu luangnya di Lombok sebelum menjalani balapan di Sirkuit Mandalika.

Di sela persiapan menghadapi kompetisi, Arbolino justru terlihat membawa banyak jagung untuk dibakar sekaligus dijual di kawasan Pantai Mandalika.

Aktivitas tersebut menjadi pemandangan unik karena pembalap asal Italia itu biasanya menghabiskan waktunya dengan motor balap, bukan berjualan makanan. Momen tersebut menunjukkan sisi santai Arbolino sebelum kembali menghadapi persaingan di lintasan.

Arbolino tampak mencoba peran sebagai penjual jagung dengan menyiapkan jagung untuk dibakar di tengah suasana pantai.

Kegiatan tersebut berbeda dari rutinitasnya sebagai pembalap yang biasanya berfokus pada persiapan motor, strategi, dan persaingan di lintasan.

Kehadiran Arbolino dengan sejumlah jagung juga menarik perhatian karena dilakukan menjelang agenda balapan di Mandalika.

Arbolino seolah memanfaatkan waktu libur untuk menikmati suasana Lombok sekaligus mencoba pengalaman yang tidak biasa.

Sebelum kembali memacu motor di Sirkuit Mandalika, Arbolino memilih mengisi waktu dengan kegiatan santai di kawasan pantai.

Aktivitas berjualan jagung tersebut menjadi bagian dari pengalaman uniknya selama berada di Lombok sebelum kembali fokus menghadapi balapan.

Jika dagangan tersebut laris, bukan tidak mungkin Arbolino bercanda membuka usaha jagung hingga ke kawasan paddock.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Hasil FP1 Moto2 Italia 2026: Tony Arbolino Menggila di Mugello, Rival Kewalahan di Kandang Sendiri - Image
Sports

Hasil FP1 Moto2 Italia 2026: Tony Arbolino Menggila di Mugello, Rival Kewalahan di Kandang Sendiri

Sabtu, 30 Mei 2026 | 01.58 WIB

Raul Fernandez 'Sentil' Manuver Marco Bezzecchi usai Crash di Sprint Race Mandalika - Image
Moto GP

Raul Fernandez 'Sentil' Manuver Marco Bezzecchi usai Crash di Sprint Race Mandalika

Minggu, 11 Oktober 2026 | 03.41 WIB

Warga Sengkol Jadi Marshal di MotoGP Mandalika 2026: Bangga Nama Kampung Halaman Mendunia - Image
Berita Daerah

Warga Sengkol Jadi Marshal di MotoGP Mandalika 2026: Bangga Nama Kampung Halaman Mendunia

Minggu, 11 Oktober 2026 | 03.08 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

4

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

5

Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda

6

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk

7

Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran

8

Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang

9

Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam

10

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore