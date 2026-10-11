Tony Arbolino, Coba Jadi Penjual Jagung Bakar di Tengah Liburan Lombok Jelang Balapan Mandalika

Tony Arbolino (Instagram @tony_arbolino)
JawaPos.com – Pembalap Moto2 Tony Arbolino terlihat menikmati waktu luangnya di Lombok sebelum menjalani balapan di Sirkuit Mandalika.
Di sela persiapan menghadapi kompetisi, Arbolino justru terlihat membawa banyak jagung untuk dibakar dan dijual di kawasan Pantai Mandalika.
Aktivitas tersebut menjadi pemandangan unik karena pembalap asal Italia itu biasanya menghabiskan waktunya dengan motor balap, bukan berjualan makanan. Momen tersebut menunjukkan sisi santai Arbolino sebelum kembali menghadapi persaingan di lintasan.
Arbolino tampak mencoba peran sebagai penjual jagung dengan menyiapkan jagung untuk dibakar di tengah suasana pantai.
Kegiatan tersebut berbeda dari rutinitasnya sebagai pembalap yang biasanya berfokus pada persiapan motor, strategi, dan persaingan di lintasan.
Kehadiran Arbolino dengan sejumlah jagung juga menarik perhatian karena dilakukan menjelang agenda balapan di Mandalika.
Arbolino seolah memanfaatkan waktu libur untuk menikmati suasana Lombok sekaligus mencoba pengalaman yang tidak biasa.
Sebelum kembali memacu motor di Sirkuit Mandalika, Arbolino memilih mengisi waktu dengan kegiatan santai di kawasan pantai.
Aktivitas berjualan jagung tersebut menjadi bagian dari pengalaman uniknya selama berada di Lombok sebelum kembali fokus menghadapi balapan.
Jika dagangan tersebut laris, bukan tidak mungkin Arbolino bercanda membuka usaha jagung hingga ke kawasan paddock.
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Jawa Pos
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