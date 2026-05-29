Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 30 Mei 2026 | 01.58 WIB

Hasil FP1 Moto2 Italia 2026: Tony Arbolino Menggila di Mugello, Rival Kewalahan di Kandang Sendiri

Tony Arbolino tampil tercepat pada sesi FP1 Moto2 Italia 2026 di Sirkuit Mugello, Jumat (29-5-2026). (Instagram @tony_arbolino)

JawaPos.com — Pembalap Reds Fantic Racing, Tony Arbolino, tampil dominan dengan mencatat waktu tercepat pada sesi Free Practice 1 (FP1) Moto2 Italia 2026 di Sirkuit Mugello, Jumat (29/5/2026). Rider tuan rumah itu membukukan waktu 1 menit 53,619 detik dan langsung memberi tekanan besar kepada para rival di seri kandangnya sendiri.

Performa impresif Arbolino membuat publik Italia bergemuruh sejak sesi awal berlangsung. Pembalap asal Italia itu sukses unggul 0,393 detik atas pembalap Klint Racing Team, Alex Escrig, yang finis di posisi kedua.

Tony Arbolino Langsung Panas Sejak Awal Sesi

Tony Arbolino tampil agresif sejak awal FP1 Moto2 Italia 2026 dimulai di Mugello. Pembalap Reds Fantic Racing itu terus memperbaiki catatan waktunya hingga akhirnya menutup sesi sebagai yang tercepat dengan margin cukup nyaman.

Keunggulan Arbolino menjadi sinyal kuat persaingan Moto2 Italia 2026 bakal berlangsung sengit. Dukungan publik tuan rumah juga terlihat memberi motivasi tambahan bagi rider Italia tersebut untuk tampil maksimal sejak hari pertama.

Sementara itu, Alex Escrig mencuri perhatian usai membawa motor Forward milik Klint Racing Team menembus posisi kedua.

Pembalap Spanyol itu tampil konsisten sepanjang sesi dan mampu menjaga selisih waktunya tetap dekat dengan Arbolino.

Posisi ketiga ditempati pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP, Manuel Gonzalez, dengan selisih 0,536 detik.

Gonzalez kembali menunjukkan dirinya masih menjadi salah satu kandidat kuat perebut kemenangan di Moto2 musim ini.

Celestino Vietti dan Barry Baltus Tempel Ketat Lima Besar

Pembalap SpeedRS Team, Celestino Vietti, berhasil mengamankan posisi keempat pada FP1 Moto2 Italia 2026. Vietti mencatat selisih 1,182 detik dari rekan senegaranya, Tony Arbolino.

