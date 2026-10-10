Toprak Razgatlıoğlu Dapat Sambutan Hangat dari SMAN 3 Mataram Saat di Mandalika

Toprak Razgatlıoglu (Instagram @lombokgrandprix)
JawaPos.com – Toprak Razgatlıoğlu mendapat sambutan hangat dari para siswa SMAN 3 Mataram saat kembali ke Lombok.
Kehadiran pembalap asal Turki tersebut disambut dengan antusiasme tinggi oleh para pelajar yang mengenal sosoknya melalui kiprah di dunia balap.
Toprak juga bukan sosok asing bagi masyarakat Lombok karena sebelumnya telah beberapa kali hadir di Mandalika ketika berkompetisi di World Superbike (WSBK).
Kedatangan Toprak kali ini terasa lebih istimewa karena dirinya kembali ke Mandalika dengan status sebagai pembalap MotoGP.
Toprak menjalani musim debut di kelas premier bersama Prima Pramac Yamaha MotoGP setelah sebelumnya dikenal sebagai salah satu pembalap WSBK. Perjalanan karier tersebut membuat kehadirannya semakin menarik perhatian para penggemar balap di Nusa Tenggara Barat.
Sambutan dari siswa SMAN 3 Mataram menunjukkan besarnya antusiasme terhadap Toprak Razgatlıoğlu. Popularitasnya tidak hanya dibangun melalui kemampuan dan kecepatannya di lintasan, tetapi juga melalui sikap rendah hati serta kedekatannya dengan para penggemar.
Hal tersebut membuat Toprak mudah diterima oleh masyarakat, termasuk kalangan pelajar di Lombok.
Dari menyapa masyarakat hingga mendapat sambutan hangat dari para siswa, Toprak kembali merasakan antusiasme publik Mandalika.
Kehadiran Toprak kini membawa cerita baru setelah berpindah dari WSBK menuju persaingan di kelas MotoGP.
Toprak juga telah bersiap menghadapi tantangan baru di Mandalika bersama Prima Pramac Yamaha MotoGP.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda
Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk
Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran
Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang
Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam
Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022