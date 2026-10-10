Adrian Fernandez Berubah Menjadi Pelatih Dadakan Sebelum Menghadapi Moto3 Mandalika

JawaPos.com - Pembalap Moto3 Adrian Fernandez memanfaatkan waktu luangnya di Lombok dengan melakukan aktivitas yang tidak biasa menjelang balapan di Sirkuit Mandalika.

Pembalap asal Spanyol itu terlihat menjadi pelatih dadakan bagi sejumlah anak-anak di kawasan pantai dengan mengajak mereka melakukan latihan lari.

Kegiatan tersebut dilakukan secara gratis dan menjadi pengalaman berbeda bagi anak-anak yang mendapat kesempatan berlatih bersama pembalap Moto3.

Bagi Fernandez, aktivitas tersebut juga menjadi latihan ringan sekaligus cara menikmati suasana Lombok sebelum kembali menjalani agenda balapan.

Fernandez tidak hanya menghabiskan waktu liburan dengan bersantai di kawasan pantai, tetapi juga berinteraksi langsung dengan anak-anak melalui kegiatan olahraga.

Fernandez ikut memberikan arahan ketika anak-anak tersebut melakukan aktivitas balap lari di tengah suasana santai. Kehadiran pembalap Moto3 itu membuat kegiatan sederhana tersebut menjadi pengalaman menarik bagi anak-anak di sekitar pantai.

Fernandez pun dapat menikmati waktu bermain dan berolahraga sebelum mengalihkan fokus kembali kepada persiapan menghadapi akhir pekan balapan.

Setelah menikmati waktu bersama anak-anak dan suasana Lombok, Fernandez akan kembali mempersiapkan diri untuk menjalani rangkaian Moto3 di Mandalika.

Aktivitas menjadi pelatih dadakan tersebut menjadi bagian dari waktu santainya sebelum kembali menghadapi persaingan di lintasan. Suasana pantai dan interaksi bersama anak-anak memberikan pengalaman berbeda bagi Fernandez di sela agenda balapnya.