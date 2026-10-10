Raul Fernandez 'Sentil' Manuver Marco Bezzecchi usai Crash di Sprint Race Mandalika

JawaPos.com - Pembalap SuperFile Trackhouse MotoGP Team Raul Fernandez mengkritik manuver Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) setelah keduanya terjatuh (crash) pada lap pertama Sprint Race MotoGP Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, Sabtu.

Meski begitu, dia menilai insiden tersebut bukan sepenuhnya kesalahan pembalap, karena kondisi ruang dan pertimbangan keselamatan saat para peserta melaju dengan kecepatan tinggi.

"Yang paling mengecewakan bagi saya adalah ketika seorang pembalap melakukan sesuatu yang dia tahu manuver tidak bisa bagus," kata dia seusai balapan tersebut.

Fernandez menjelaskan bahwa dirinya berusaha mempertahankan posisi di tengah lintasan sekaligus membuka jalur saat memasuki tikungan pertama.

Lebih lanjut pembalap Spanyol itu menjelaskan, Bezzecchi mengambil tikungan dengan bagus, tetapi posisi motor Aprilia tersebut terlalu dekat sehingga membuatnya terdorong keluar jalur.

Pembalap berumur 25 tahun itu menegaskan kesalahan merupakan bagian dari olahraga, sehingga tidak ingin memperpanjang persoalan apabila insiden terjadi tanpa kesengajaan.

Dia mengaku akan mencoba memaksimalkan sesi warm-up pada Minggu (11/10) pagi, sebelum memulai balapan utama saat sore harinya.

Berdasarkan keterangan dalam laman MotoGP, Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) melakukan manuver di Tikungan 1 untuk melewati Bezzecchi. Saat berusaha menghindari pembalap Ducati tersebut, Bezzecchi bersentuhan dengan Fernandez hingga keduanya terjatuh dan gagal melanjutkan sprint.