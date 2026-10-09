Pecco Bagnaia Lolos Q2 di Mandalika untuk Pertama Kalinya Sejak MotoGP Belanda 2026

JawaPos.com – Pecco Bagnaia akhirnya berhasil mengamankan tiket langsung ke Q2 untuk pertama kalinya sejak MotoGP Belanda 2026 setelah menempati posisi ke-10 pada sesi latihan Jumat Grand Prix Indonesia di Sirkuit Mandalika.

Dilansir dari laman GPOne pada Jum'at (9/10), Hasil tersebut menjadi perkembangan positif bagi pembalap Ducati itu setelah mengalami kesulitan pada seri sebelumnya di Jepang dan menghadapi tantangan sepanjang sesi latihan di Indonesia.

Meski sempat mengalami kendala teknis yang memaksanya berganti motor beberapa kali, Bagnaia optimistis masalah tersebut dapat diselesaikan sebelum sesi berikutnya.

Bagnaia mengungkapkan bahwa kendala pada motornya turut menyebabkan roda depan terkunci dua kali dalam dua sesi berbeda, tetapi ia tidak dapat menjelaskan penyebab spesifiknya.

Bagnaia juga merasakan peningkatan setelah Ducati menerapkan sejumlah modifikasi yang sebelumnya diuji di Motegi, terutama ketika melakukan pengereman dan memasuki tikungan.

Namun, pembalap asal Italia itu mengaku masih kehilangan banyak waktu di sektor kedua dan keempat akibat kurangnya daya cengkeram saat melaju maupun keluar dari tikungan.

Untuk menghadapi sesi selanjutnya, Bagnaia berharap perubahan kecil pada pengaturan motor dapat membantunya meningkatkan performa dan mempertahankan peluang bersaing di barisan depan.

Bagnaia menilai target realistis saat ini adalah menembus delapan besar, meskipun mengakui Ducati masih menghadapi tantangan besar untuk menandingi kecepatan Aprilia, khususnya di sektor ketiga.