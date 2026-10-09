Pecco Bagnaia Lolos Q2 di Mandalika untuk Pertama Kalinya Sejak MotoGP Belanda 2026

Pecco Bagnaia (Instagram @pecco63)
JawaPos.com – Pecco Bagnaia akhirnya berhasil mengamankan tiket langsung ke Q2 untuk pertama kalinya sejak MotoGP Belanda 2026 setelah menempati posisi ke-10 pada sesi latihan Jumat Grand Prix Indonesia di Sirkuit Mandalika.
Dilansir dari laman GPOne pada Jum'at (9/10), Hasil tersebut menjadi perkembangan positif bagi pembalap Ducati itu setelah mengalami kesulitan pada seri sebelumnya di Jepang dan menghadapi tantangan sepanjang sesi latihan di Indonesia.
Meski sempat mengalami kendala teknis yang memaksanya berganti motor beberapa kali, Bagnaia optimistis masalah tersebut dapat diselesaikan sebelum sesi berikutnya.
Bagnaia mengungkapkan bahwa kendala pada motornya turut menyebabkan roda depan terkunci dua kali dalam dua sesi berbeda, tetapi ia tidak dapat menjelaskan penyebab spesifiknya.
Bagnaia juga merasakan peningkatan setelah Ducati menerapkan sejumlah modifikasi yang sebelumnya diuji di Motegi, terutama ketika melakukan pengereman dan memasuki tikungan.
Namun, pembalap asal Italia itu mengaku masih kehilangan banyak waktu di sektor kedua dan keempat akibat kurangnya daya cengkeram saat melaju maupun keluar dari tikungan.
Untuk menghadapi sesi selanjutnya, Bagnaia berharap perubahan kecil pada pengaturan motor dapat membantunya meningkatkan performa dan mempertahankan peluang bersaing di barisan depan.
Bagnaia menilai target realistis saat ini adalah menembus delapan besar, meskipun mengakui Ducati masih menghadapi tantangan besar untuk menandingi kecepatan Aprilia, khususnya di sektor ketiga.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi
Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk
Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022