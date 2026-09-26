Pecco Bagnaia Usulkan Catatan Waktu Sprint Tentukan Starting Grid MotoGP di Hari Minggu

Pecco Bagnaia (Instagram @pecco63)
JawaPos.com – Pecco Bagnaia mengusulkan agar catatan waktu putaran tercepat dalam MotoGP Sprint digunakan untuk membantu menentukan susunan start Grand Prix pada hari Minggu.
Dilansir dari laman Crash pada Jum'at (25/9), Juara dunia MotoGP dua kali itu menilai solusi tersebut lebih baik daripada menambahkan sesi kualifikasi baru untuk memisahkan posisi start Sprint dan balapan utama.
Menurut Bagnaia, sistem tersebut dapat memberikan kesempatan kepada pembalap untuk memperbaiki posisi setelah mengalami hasil kualifikasi yang buruk.
Bagnaia menilai penggunaan satu hasil kualifikasi untuk menentukan posisi start Sprint dan Grand Prix menjadi persoalan karena kesalahan pada sesi tersebut dapat berdampak terhadap dua balapan.
Bagnaia mengusulkan agar kualifikasi tetap menentukan posisi awal Sprint, kemudian catatan waktu tercepat setiap pembalap dalam Sprint digunakan untuk menyusun grid balapan hari Minggu.
Bagnaia menyebut konsep tersebut sebagai solusi yang cerdas karena pembalap dapat menggunakan Sprint untuk mempersiapkan diri sekaligus memperbaiki posisi start.
Bagnaia juga berharap MotoGP tidak menambah sesi baru ke dalam jadwal Sabtu yang sudah padat bagi para pembalap.
Bagnaia menolak gagasan menggunakan sesi latihan Jumat sore untuk menentukan posisi grid Sprint karena menurutnya kualifikasi sebaiknya tidak dimasukkan ke dalam sesi latihan.
Menurut Bagnaia, perubahan sistem harus tetap mempertimbangkan keseimbangan jadwal tanpa menambah beban sesi bagi pembalap.
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