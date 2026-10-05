Marc Marquez Belum Pernah Finis di MotoGP Mandalika, Bisakah Kutukan Itu Berakhir Tahun Ini?

Marc Marquez menatap MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika dengan optimistis. Berharap nasib baik kini bersamanya. (Bein Sports)





JawaPos.com - Marc Marquez datang ke MotoGP Indonesia 2026 dengan kepercayaan diri tinggi setelah memenangi Grand Prix Jepang di Sirkuit Motegi.

Namun, Sirkuit Mandalika masih menjadi satu pekerjaan rumah besar bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut.

Marquez bahkan belum pernah finis dalam balapan utama MotoGP Indonesia sejak Mandalika masuk kalender MotoGP pada 2022. “Mari kita lihat bagaimana keadaan motor saya di Indonesia,” kata kakak dari Alex Marquez itu.

Catatan tersebut membuat Mandalika menjadi salah satu sirkuit yang belum berhasil ditaklukkan pembalap bernomor 93 itu. Dari empat kali MotoGP Indonesia digelar sejak 2022 hingga 2025, dia empat kali gagal finis atau bahkan tidak bisa mengikuti balapan utama.

Pada 2022, misalnya, dia bahkan tidak sempat turun dalam balapan utama. Pembalap Spanyol itu mengalami kecelakaan highside keras di Tikungan 7 ketika sesi warm-up. Ia kemudian dinyatakan tidak fit setelah mengalami gegar otak sehingga berstatus Did Not Start (DNS).

Setahun berselang, nasibnya itu belum berubah. Pada Sprint Race 2023, dia terjatuh di Tikungan 11 sebelum menyelesaikan satu lap. “Saya kehilangan grip depan di Tikungan 11 pada lap pertama,” ujar Marquez.

Dia bahkan mengakui insiden tersebut berkaitan dengan gaya agresifnya pada lap pembuka. “Kami mengambil risiko di lap pertama dan ini yang bisa terjadi,” katanya.

Pada balapan utama 2023, Marquez kembali gagal menyentuh garis finis. Start dari posisi kedelapan, dia sempat berada di sekitar posisi 10 sebelum terjatuh di Tikungan 13 pada lap kedelapan.