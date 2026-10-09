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Edy Pramana
Jumat, 9 Oktober 2026 | 18.54 WIB

Jelang MotoGP Mandalika 2026, Polda NTB Uji Skema Arus Penonton dan VVIP

Kapolda NTB Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja di kawasan Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Kamis (8/10) sore. (Istimewa) - Image

Kapolda NTB Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja di kawasan Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Kamis (8/10) sore. (Istimewa)

JawaPos.com – Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) menguji skema manajemen arus kendaraan penonton dan rombongan VVIP menjelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026. Simulasi dilakukan langsung oleh Kapolda NTB Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja di kawasan Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Kamis (8/10) sore.

Simulasi yang dimulai sekitar pukul 16.30 Wita itu mengambil rute dari Bundaran Sunggung hingga kawasan sirkuit. Pengujian mencakup pergerakan kendaraan penonton, shuttle bus, serta rombongan VVIP saat memasuki dan meninggalkan area balapan.

Kapolda NTB mengatakan, simulasi tersebut dilakukan untuk memastikan pengaturan lalu lintas berjalan terarah dan mampu mengurai pergerakan kendaraan selama gelaran MotoGP.

"Kita pastikan seluruh skema arus kedatangan dan kepulangan berjalan jelas, terarah dan mampu mengurai pergerakan penonton maupun rombongan VVIP," tegas Irjen Kalingga.

Karo Ops Polda NTB Kombes Pol Erwin Rachmat menjelaskan, penonton yang menggunakan kendaraan roda dua (R2) dan roda empat (R4) dari Gate 1 akan diarahkan keluar melalui Black Gate I. Kendaraan kemudian menuju Bundaran Sunggung sebelum berbelok ke Bypass Mandalika.

"Untuk penonton pengguna R4 dan R2, arus keluar dari sirkuit melalui Black Gate I, kemudian menuju Bundaran Sunggung dan selanjutnya diarahkan ke Bypass Mandalika," kata Kombes Erwin.

Shuttle Bus dan Parkir Timur

Pengaturan berbeda diterapkan untuk shuttle bus. Kendaraan angkutan penonton itu akan keluar dari sirkuit melalui Black Gate I, menuju Bundaran Sunggung, kemudian bergerak lurus ke arah Parkir Timur.

Setelah menurunkan penumpang, shuttle bus kembali menuju Bundaran Sunggung dan berbelok ke Black Gate II untuk mengangkut penonton berikutnya.

"Shuttle bus yang sudah menurunkan penonton di Parkir Timur, kembali menuju Bundaran Sunggung, lalu berbelok menuju Black Gate II untuk mengangkut penonton berikutnya," ujarnya.

Sementara itu, penonton yang berangkat dari Parkir Timur menggunakan kendaraan pribadi roda dua maupun roda empat akan diarahkan menuju Bundaran Sunggung, kemudian berbelok ke Bypass Mandalika.

Editor: Edy Pramana
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