Sean Gelael Sukses Raih Podium P3 Overall dan P2 Silver di GT World Challenge Asia 2026 di Mandalika

JawaPos.com – Pembalap Indonesia Sean Gelael mencatatkan hasil membanggakan dalam ajang GT World Challenge Asia 2026.

Dikutip dari akun Instagram resmi @spotv.indonesia pada Sabtu (2/5), Sean Gelael berhasil menuntaskan balapan selama satu jam dengan finis di posisi ketiga secara keseluruhan.

Selain itu, ia juga meraih posisi kedua pada kelas Silver.

Balapan tersebut berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Ajang ini diikuti oleh puluhan pembalap dari berbagai negara di Asia. Persaingan berlangsung ketat sejak awal hingga akhir lomba.

Sean tampil sebagai pembalap debutan dan turun sebagai single driver dalam kompetisi tersebut. Ia mengendarai mobil Ferrari 296 GT3 Evo bersama tim 95 Garage.

Penampilannya sejak sesi kualifikasi sudah menunjukkan performa yang kompetitif.

Pada sesi kualifikasi, Sean berhasil mencatatkan waktu tercepat di antara para peserta. Capaian tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi balapan utama. Ia mampu bersaing dengan pembalap berpengalaman dari berbagai negara.

Dalam jalannya balapan, Sean sempat menghadapi kendala saat melakukan pit stop wajib. Ia harus menjalani tambahan penalti waktu yang membuat posisinya sempat turun.