Sean Gelael Siap Turun Gunung di Sirkuit Mandalika, Persaingan GT World Challenge Asia 2026 Memanas

JawaPos.com - Ambisi Sirkuit Internasional Mandalika untuk menjadi kiblat balap roda empat di kawasan Asia kian nyata. Akhir pekan ini, jajaran direksi Mandalika Grand Prix Association (MGPA) bertolak ke Malaysia untuk memantau langsung pembukaan musim GT World Challenge Asia 2026 di Sirkuit Internasional Sepang, 3-5 April 2026.

Kehadiran Direktur Utama MGPA Priandhi Satria bersama Pgs VP Business Development MGPA Rully Habibie, bukan sekadar menonton. Mereka melakukan pertemuan strategis dengan General Manager SRO Motorsports Asia, Benjamin Franassovici. Fokus utamanya mematangkan persiapan Seri 3 dan 4 yang akan digelontorkan di Sirkuit Internasional Mandalika, pada 1-3 Mei mendatang.

”Kami berkoordinasi intensif mengenai prosedur lomba dan tata cara teknis. Apalagi di Mandalika nanti, jadwal akan sangat padat karena GT World Challenge Asia digelar bersamaan dengan Mandalika Festival of Speed,” ujar Priandhi Satria, Minggu (5/4).

Persaingan musim 2026 dipastikan panas. Nama-nama besar seperti Alessio Picariello hingga Seiji Ara sudah unjuk gigi di lintasan Malaysia. Namun, bagi publik Tanah Air, daya tarik utama ada pada pasukan Merah Putih.

Saat ini, sudah ada empat pembalap Indonesia yang berlaga di kelas dunia tersebut. Yakni Setiawan Santoso, Andrés Pato, David Tjiptobiantoro, dan Andy Tan. Kabar yang paling dinanti, pembalap kebanggaan Indonesia, Sean Gelael, dipastikan akan turun gunung saat seri Mandalika bulan depan.

Kehadiran Sean diharapkan menjadi magnet kuat bagi pencinta otomotif untuk memadati tribun sirkuit kebanggaan warga NTB tersebut. ”Ini kesempatan istimewa menyaksikan aksi mobil GT3 kelas dunia dari dekat,” imbuh Priandhi.

Kabar baik bagi warga lokal, MGPA mematok harga tiket yang sangat terjangkau agar atmosfer balapan bisa dirasakan semua kalangan. Tiket kategori Grandstand A (3 days pass) hanya dibanderol Rp 50 ribu.

Bagi yang ingin merasakan sensasi lebih dekat dengan pembalap dan mobil mewah di area pit lane, tersedia tambahan biaya pit walk sebesar Rp 100 ribu untuk pembeli tercepat. Sementara untuk kelas sultan, tersedia kategori Royal Box seharga Rp 3,25 juta dengan fasilitas lunch, gridwalk, hingga akses paddock.

”Tiket sudah bisa dipesan secara daring melalui aplikasi Goers, MyTelkomsel, atau laman resmi themandalikagp.com,” sambung Pgs VP Business Development MGPA Rully Habibie.