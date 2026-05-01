Pembalap Indonesia Sean Gelael Tampil Solo di GTWCA Mandalika

Mobil yang digunakan Sean Gelael pada ajang GT World Challenge Asia di Sirkuit Pertamina Mandalika Nusa Tenggara Barat di Lombok Tengah, Jumat (1/5/2026). ANTARA/Akhyar Rosidi.
JawaPos.com - Pembalap Indonesia Sean Gelael tampil solo atau turun di kelas Silver bersama tim Garage 75 pada ajang balap mobil GT World Challenge Asia (GTWCA) di Sirkuit Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 1-3 Mei 2026.
"Saya memilih balapan sendiri, karena memang dari tim harus balapan sendiri di GT Wolrd Challenge Asia di Sirkuit Mandalika," kata Sean Gelael setelah melakukan sesi latihan di Sirkuit Pertamina Mandalika di Lombok Tengah, Jumat.
Pembalap Indonesia yang mendapat dukungan dari Pertamina Lubricants itu harus melakukan penyesuaian, karena baru pertama kali balapan di Sirkuit Pertamina Mandalika dalam ajang GT World Challenge Asia.
Selain itu, agenda balapan yang diikuti saat ini cukup padat, sehingga dirinya harus melakukan adaptasi dan menyiapkan strategi untuk bisa bersaing dengan pembalap lain pada race GT World Challenge Asia yang berlangsung Sabtu dan Minggu.
"Tentu ada strategi yang harus dilakukan supaya bisa bersaing dengan pembalap lainnya," katanya.
Dalam sesi latihan Jumat pagi, Sean Gelael lebih memprioritaskan pencarian setelan mobil terbaik dan ia mencatatkan waktu terbaik 1,292 detik.
"Untuk target pasti semua pembalap ingin menjadi juara, termasuk tim ingin yang terbaik. Semoga saya bisa tampil dengan baik pada race pekan ini," katanya.
Sebelum ajang ini dimulai, Sean Gelael juga telah melakukan latihan di Sirkuit kebanggaan Indonesia tersebut sebagai bentuk keseriusan untuk tampon penuh pada hGT World Challenge Asia (GTWCA) di Sirkuit Mandalika.
GT World Challenge Asia menerapkan aturan seluruh mobil yang digunakan adalah GT3 dengan spesifikasi yang telah terhomologasi FIA.
