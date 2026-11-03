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Penulis: Rabbany Wanadriani
Selasa, 3 November 2026 | 19.15 WIB

Sering Sembelit saat Bangun Tidur? Coba 6 Rutinitas Malam Ini agar BAB Lebih Teratur

ilustrasi orang yang BAB. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang BAB. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Mengalami sembelit, perut terasa penuh, atau sulit buang air besar (BAB) ketika bangun tidur tentu bisa mengganggu kenyamanan dalam menjalani aktivitas.

Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kurangnya asupan serat, minim minum air putih, kurang bergerak, hingga pola tidur yang tidak teratur.

Menariknya, kesehatan sistem pencernaan ternyata juga berkaitan dengan kebiasaan yang dilakukan sebelum tidur. Rutinitas malam yang tepat dapat membantu tubuh mempertahankan ritme biologis sekaligus mendukung pergerakan usus agar tetap teratur.

Karena itu, menjaga kesehatan pencernaan sebaiknya tidak hanya dilakukan pada pagi atau siang hari. Kebiasaan sederhana menjelang tidur juga bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko sembelit.

Dilansir dari English Jagran, terdapat enam rutinitas malam yang dapat diterapkan untuk mendukung kesehatan usus dan membantu melancarkan BAB pada pagi hari.

Berikut enam kebiasaan yang bisa mulai dilakukan.

1. Biasakan Tidur dan Bangun pada Jam yang Sama

Menjaga jadwal tidur secara konsisten ternyata tidak hanya bermanfaat bagi kualitas istirahat, tetapi juga membantu mempertahankan keseimbangan ritme alami tubuh.

Sistem pencernaan memiliki pola aktivitas yang dipengaruhi oleh jam biologis. Karena itu, perubahan waktu tidur dan bangun yang terlalu sering dapat memengaruhi kebiasaan buang air besar.

Usahakan tidur dan bangun pada waktu yang relatif sama setiap hari, termasuk ketika akhir pekan.

Selain itu, jangan membiasakan diri terburu-buru ketika pagi tiba. Berikan waktu bagi tubuh untuk merespons dorongan BAB secara alami.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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