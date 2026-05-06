Cara Paling Simpel Atasi Sembelit,Rutin Makan Gandum Utuh Setiap Hari agar BAB Lancar

JawaPos.com - Sembelit atau konstipasi adalah kondisi saat seseorang mengalami kesulitan saat buang air besar (BAB).

Pada umumnya sembelit ditandai dengan BAB yang susah keluar, frekuensi BAB berkurang, sampai feses menjadi keras dan kering.

Konstipasi juga bisa terjadi pada seseorang yang jarang bergerak. Hal ini disebabkan karena pergerakan usus menjadi kurang optimal sehingga proses pengeluaran feses bisa terganggu.

Ada berbagai cara untuk mengatasi sembelit ini, mulai dari perubahan cara hidup sampai langkah cepat agar BAB menjadi lebih lancar.

Berikut informasi dari laman keslan.kemkes.go.id berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi konstipasi atau melancarkan BAB.

Cukupi cairan tubuh

Sembelit bisa diantisipasi dengan mencukupi kebutuhan cairan harian. Konsumsi delapan gelas air putih sehari atau setara dengan 250 ml air,mampu membuat BAB menjadi lancar.

Selain itu mengkonsumsi minuman hangat, teh, atau kopi juga bisa dipakai untuk meringankan gejala konstipasi yang sedang muncul.

Konsumsi makanan berserat

Makanan berserat juga dapat menjadi pelancar BAB anda. Makanan yang direkomendasikan bagi anda yang sedang mengalami konstipasi adalah sayuran hijau, gandum utuh, roti gandum, dan sereal, dan buah kering (dried fruit).

Kunyah secara perlahan

Sembelit bisa diatasi dengan cara makan yang benar. Saat anda mengkonsumsi makanan, biasakan kunyah secara perlahan.