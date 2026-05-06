Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 6 Mei 2026 | 21.36 WIB

Cara Paling Simpel Atasi Sembelit,Rutin Makan Gandum Utuh Setiap Hari agar BAB Lancar

Ilustrasi gandum utuh/freepik - Image

Ilustrasi gandum utuh/freepik

JawaPos.com - Sembelit atau konstipasi adalah kondisi saat seseorang mengalami kesulitan saat buang air besar (BAB).

Pada umumnya sembelit ditandai dengan BAB yang susah keluar, frekuensi BAB berkurang, sampai feses menjadi keras dan kering.

Konstipasi juga bisa terjadi pada seseorang yang jarang bergerak. Hal ini disebabkan karena pergerakan usus menjadi kurang optimal sehingga proses pengeluaran feses bisa terganggu.

Ada berbagai cara untuk mengatasi sembelit ini, mulai dari perubahan cara hidup sampai langkah cepat agar BAB menjadi lebih lancar.

Berikut informasi dari laman keslan.kemkes.go.id berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi konstipasi atau melancarkan BAB

Sembelit bisa diantisipasi dengan mencukupi kebutuhan cairan harian. Konsumsi delapan gelas air putih sehari atau setara dengan 250 ml air,mampu membuat BAB menjadi lancar.

Selain itu mengkonsumsi minuman hangat, teh, atau  kopi juga bisa dipakai untuk meringankan gejala konstipasi yang sedang muncul.  

Makanan berserat juga dapat menjadi pelancar BAB anda. Makanan yang direkomendasikan bagi anda yang sedang mengalami konstipasi adalah sayuran hijau, gandum utuh, roti gandum, dan sereal, dan buah kering (dried fruit). 

Sembelit bisa diatasi dengan cara makan yang benar. Saat anda mengkonsumsi makanan, biasakan kunyah secara perlahan.

Mengunyah secara perlahan memberikan proses lebih lama bagi tubuh untuk memproses makanan. Tips ini dapat membantu melunakkan makanan sehingga lebih mudah dikeluarkan saat buang air besar.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Shio Besok Selasa 24 Maret 2026: Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi - Image
Zodiak

Ramalan Shio Besok Selasa 24 Maret 2026: Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi

Selasa, 24 Maret 2026 | 05.46 WIB

Ramalan Shio Anjing dan Babi Besok Selasa 24 Maret 2026: Karier di Pekerjaan Lagi Cemerlang dan Hoki! - Image
Zodiak

Ramalan Shio Anjing dan Babi Besok Selasa 24 Maret 2026: Karier di Pekerjaan Lagi Cemerlang dan Hoki!

Selasa, 24 Maret 2026 | 05.39 WIB

Ramalan Shio Anjing dan Babi Besok Sabtu 21 Maret 2026: Karier dan Asmara Jadi Hoki Hari Ini! - Image
Zodiak

Ramalan Shio Anjing dan Babi Besok Sabtu 21 Maret 2026: Karier dan Asmara Jadi Hoki Hari Ini!

Jumat, 20 Maret 2026 | 22.56 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

3

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

7

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

8

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

9

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore