Sulit BAB di Pagi Hari? Coba Lakukan 6 Rutinitas Malam Ini

ilustrasi orang yang sulit BAB. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Buang air besar (BAB) yang lancar saat pagi hari sering dianggap sebagai salah satu tanda bahwa sistem pencernaan bekerja dengan baik. Namun, tidak sedikit orang yang justru mengalami sembelit atau rasa tidak nyaman pada perut ketika bangun tidur.
Kondisi tersebut ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi, tetapi juga kebiasaan yang dilakukan sebelum tidur. Pada malam hari, tubuh memanfaatkan waktu istirahat untuk menjalankan berbagai proses pemulihan, termasuk menjaga fungsi saluran pencernaan agar tetap optimal.
Menerapkan rutinitas malam yang tepat dapat membantu mendukung kesehatan usus sekaligus membuat proses BAB di pagi hari menjadi lebih lancar. Mengutip English Jagran, berikut enam kebiasaan yang sebaiknya dilakukan setiap malam untuk menjaga sistem pencernaan tetap sehat.
1. Jadwal tidur yang teratur
Rutinitas tidur yang konsisten membantu tubuh mempertahankan jam biologisnya dan sistem pencernaan pun mengikuti ritme tersebut.
Tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari mendukung pergerakan usus yang teratur.
Jangan terburu-buru di pagi hari, berikan tubuh waktu yang cukup untuk merespons dorongan alami.
Rutinitas yang rileks membantu usus bekerja lebih baik dan mencegah sembelit.
2. Makan malam lebih awal
Makan berat di malam hari dapat mengganggu pencernaan dan tidur. Oleh karena itu, usahakan untuk menyelesaikan makan malam setidaknya dua hingga tiga jam sebelum tidur.
Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026
Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026
Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi
Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Analisis Prediksi Bursa Spanyol vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Roja Lebih Dijagokan Juara Piala Dunia 2026
Jude Bellingham Ungkap Adu Argumennya dengan Lionel Messi saat Inggris Tumbang dari Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026
3 Fakta Statistik yang Untungkan Spanyol Kalahkan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Luis de la Fuente Punya Pola Juara