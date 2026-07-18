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Rabbany Wanadriani
Minggu, 19 Juli 2026 | 05.07 WIB

Sulit BAB di Pagi Hari? Coba Lakukan 6 Rutinitas Malam Ini

ilustrasi orang yang sulit BAB. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang sulit BAB. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Buang air besar (BAB) yang lancar saat pagi hari sering dianggap sebagai salah satu tanda bahwa sistem pencernaan bekerja dengan baik. Namun, tidak sedikit orang yang justru mengalami sembelit atau rasa tidak nyaman pada perut ketika bangun tidur.

Kondisi tersebut ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi, tetapi juga kebiasaan yang dilakukan sebelum tidur. Pada malam hari, tubuh memanfaatkan waktu istirahat untuk menjalankan berbagai proses pemulihan, termasuk menjaga fungsi saluran pencernaan agar tetap optimal.

Menerapkan rutinitas malam yang tepat dapat membantu mendukung kesehatan usus sekaligus membuat proses BAB di pagi hari menjadi lebih lancar. Mengutip English Jagran, berikut enam kebiasaan yang sebaiknya dilakukan setiap malam untuk menjaga sistem pencernaan tetap sehat.

1. Jadwal tidur yang teratur

Rutinitas tidur yang konsisten membantu tubuh mempertahankan jam biologisnya dan sistem pencernaan pun mengikuti ritme tersebut.

Tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari mendukung pergerakan usus yang teratur.

Jangan terburu-buru di pagi hari, berikan tubuh waktu yang cukup untuk merespons dorongan alami.

Rutinitas yang rileks membantu usus bekerja lebih baik dan mencegah sembelit.

2. Makan malam lebih awal

Makan berat di malam hari dapat mengganggu pencernaan dan tidur. Oleh karena itu, usahakan untuk menyelesaikan makan malam setidaknya dua hingga tiga jam sebelum tidur.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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