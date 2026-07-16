Bukan Cuma Sulit BAB, Ini 7 Gejala Tubuh Saat Kekurangan Serat

JawaPos.com - Serat merupakan salah satu nutrisi penting yang berperan besar dalam menjaga kesehatan tubuh, terutama sistem pencernaan. Meskipun sering dikaitkan dengan kelancaran buang air besar, manfaat serat sebenarnya jauh lebih luas.

Secara umum, serat terbagi menjadi dua jenis, yaitu serat larut dan serat tidak larut. Serat larut dapat membantu menjaga kadar gula darah dan kolesterol, sementara serat tidak larut berperan dalam menambah volume feses sehingga proses pencernaan berjalan lebih teratur.

Selain mendukung kesehatan usus, makanan kaya serat juga dapat membantu mengontrol nafsu makan karena memberikan rasa kenyang lebih lama. Serat juga berfungsi sebagai prebiotik yang menjadi sumber makanan bagi bakteri baik dalam saluran pencernaan.

Ketika kebutuhan serat harian tidak terpenuhi, tubuh dapat memberikan berbagai tanda sebagai bentuk peringatan. Gejalanya tidak hanya berupa sembelit, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi tubuh lainnya.

Dilansir dari NDTV, terdapat tujuh tanda dan gejala umum yang dapat muncul ketika tubuh mengalami kekurangan serat. Berikut hal-hal yang perlu Anda ketahui.

1. Masalah pencernaan

Gejala yang paling umum adalah sembelit, yang dapat bermanifestasi sebagai jarang buang air besar, kesulitan BAB, atau rasa tidak nyaman saat BAB.

Kekurangan serat juga dapat menyebabkan kembung dan gas.

2. Penambahan berat badan