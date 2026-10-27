Tak Harus Terlahir Istimewa, Berikut 7 Cara Membangun Karisma

ilustrasi orang yang berkarisma. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Kita semua pernah melihat pemimpin yang dengan mudah menarik perhatian audiens mereka.

Selain itu, mereka mampu membangkitkan tawa dan tangis, serta membangkitkan perasaan inspirasi.

Menjadi karismatik melibatkan pengembangan kualitas dan keterampilan tertentu.

Melansir realsimple, berikut tujuh cara membangun karisma yang bisa Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari.

1. Kepercayaan diri

Cobalah mengembangkan kekuatan batin dan berupaya meningkatkan kepercayaan diri.

Percayalah pada diri sendiri, kemampuan, dan bakat Anda.

Hanya dengan demikian Anda dapat mencapai puncak kesuksesan dalam hidup.