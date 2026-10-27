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Penulis: Rabbany Wanadriani
Rabu, 28 Oktober 2026 | 03.22 WIB

Tak Harus Terlahir Istimewa, Berikut 7 Cara Membangun Karisma

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ilustrasi orang yang berkarisma. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kita semua pernah melihat pemimpin yang dengan mudah menarik perhatian audiens mereka.

Selain itu, mereka mampu membangkitkan tawa dan tangis, serta membangkitkan perasaan inspirasi.

Menjadi karismatik melibatkan pengembangan kualitas dan keterampilan tertentu.

Melansir realsimple, berikut tujuh cara membangun karisma yang bisa Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari.

1. Kepercayaan diri

Cobalah mengembangkan kekuatan batin dan berupaya meningkatkan kepercayaan diri.

Percayalah pada diri sendiri, kemampuan, dan bakat Anda.

Hanya dengan demikian Anda dapat mencapai puncak kesuksesan dalam hidup.

2. Keterampilan komunikasi

Editor: Setyo Adi Nugroho
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