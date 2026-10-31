6 Cara Efektif agar Berhenti Merasa Kesepian dalam Hubungan Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang kesepian dalam hubungan / foto: Magnific/The Yuri Arcurs Collection

JawaPos.com - Merasa kesepian ketika sedang tidak memiliki pasangan adalah hal yang cukup mudah dipahami. Namun, bagaimana jika rasa kesepian justru muncul ketika kita sedang berada dalam sebuah hubungan?

Banyak orang mengira bahwa memiliki pasangan secara otomatis akan membuat seseorang merasa ditemani, dipahami, dan dicintai. Kenyataannya, hubungan tidak selalu bekerja seperti itu. Seseorang bisa saja setiap hari bertemu dengan pasangannya, tinggal bersama, bahkan rutin berkomunikasi, tetapi tetap merasa sendirian secara emosional.



Kesepian dalam hubungan biasanya bukan semata-mata persoalan kurangnya kehadiran fisik. Yang sering hilang justru adalah koneksi emosional, rasa dipahami, perhatian, keintiman, dan perasaan bahwa pasangan benar-benar hadir dalam kehidupan kita.



Jika kondisi ini berlangsung lama, seseorang dapat mulai bertanya-tanya: "Apakah pasangan saya masih mencintai saya?", "Mengapa saya merasa sendirian padahal punya pasangan?", atau bahkan "Apakah hubungan ini masih layak dipertahankan?"



Sebelum mengambil keputusan besar, ada baiknya memahami terlebih dahulu dari mana rasa kesepian tersebut berasal dan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (31/10), terdapat enam cara yang dapat membantu mengurangi rasa kesepian dalam hubungan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.



1. Kenali dan pahami sumber rasa kesepian



Langkah pertama bukan langsung meminta pasangan berubah, melainkan mencoba memahami apa sebenarnya yang membuat kita merasa kesepian.



Kesepian dalam hubungan dapat muncul karena berbagai alasan. Misalnya, pasangan terlalu sibuk, komunikasi hanya berkisar pada urusan sehari-hari, jarang ada waktu berkualitas, kebutuhan emosional tidak tersampaikan, atau konflik yang tidak pernah benar-benar diselesaikan.



Ada pula kemungkinan bahwa sumber kesepian tidak sepenuhnya berasal dari hubungan. Pengalaman masa lalu, rendahnya rasa percaya diri, kecemasan, kebutuhan akan validasi, atau kebiasaan menarik diri ketika sedang menghadapi masalah juga dapat memengaruhi bagaimana seseorang merasakan kedekatan dengan pasangannya.



Cobalah bertanya kepada diri sendiri:



Kapan biasanya saya merasa paling kesepian?



Apakah saya merasa tidak didengarkan?



Apakah saya merasa tidak dihargai?



Apakah saya dan pasangan jarang menghabiskan waktu berkualitas?



Apakah saya takut menyampaikan kebutuhan kepada pasangan?



Apakah saya sebenarnya membutuhkan lebih banyak koneksi sosial di luar hubungan?



Apakah saya merasa kesepian hanya dalam hubungan ini atau juga dalam kehidupan secara umum?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat membantu membedakan antara kesepian karena kurangnya koneksi dengan pasangan dan kesepian yang lebih bersifat pribadi atau sosial.



Dalam psikologi, kemampuan mengenali dan memberi nama pada emosi merupakan bagian penting dari regulasi emosi. Ketika kita mengetahui apa yang sebenarnya dirasakan, kita akan lebih mudah menentukan tindakan yang tepat.



Misalnya, mengatakan, "Aku kesepian" masih cukup umum. Namun, setelah direnungkan, ternyata yang dirasakan adalah, "Aku merasa tidak punya ruang untuk bercerita karena setiap kali aku bicara, kamu sibuk dengan ponsel."



Masalah menjadi jauh lebih jelas ketika emosi diterjemahkan menjadi kebutuhan yang spesifik.



2. Berhenti berharap pasangan bisa membaca pikiran



Salah satu penyebab kesepian dalam hubungan adalah kebutuhan emosional yang tidak pernah benar-benar disampaikan.



Kita mungkin berharap pasangan mengetahui bahwa kita sedang membutuhkan perhatian. Kita berharap pasangan menyadari bahwa kita ingin ditemani, dipeluk, didengarkan, atau sekadar ditanya tentang bagaimana hari kita.



Ketika pasangan tidak melakukan hal tersebut, kita kemudian menyimpulkan bahwa dirinya tidak peduli.



Padahal, pasangan belum tentu mengetahui apa yang kita butuhkan.



Tidak ada orang yang mampu membaca pikiran orang lain secara sempurna. Bahkan pasangan yang sudah bertahun-tahun bersama pun tetap dapat memiliki cara yang berbeda dalam memahami cinta, perhatian, dan kebutuhan emosional.



Karena itu, cobalah mengubah komunikasi dari bentuk tuduhan menjadi penyampaian kebutuhan.



Daripada mengatakan:



"Kamu tidak pernah peduli sama aku."



lebih baik menjelaskan:



"Akhir-akhir ini aku merasa agak jauh darimu. Aku ingin kita punya waktu sekitar 30 menit setiap malam untuk ngobrol tanpa sibuk dengan ponsel."



Perbedaan ini terlihat sederhana, tetapi dampaknya bisa besar.



Kalimat pertama cenderung membuat pasangan merasa diserang sehingga lebih mungkin melakukan defensif. Sementara kalimat kedua menjelaskan perasaan, kebutuhan, dan permintaan yang konkret.



Komunikasi yang efektif bukan sekadar berbicara sebanyak mungkin. Yang lebih penting adalah mampu menjelaskan apa yang dirasakan dan apa yang dibutuhkan dengan cara yang dapat dipahami oleh pasangan.



3. Bangun kembali kualitas waktu bersama



Berada di ruangan yang sama tidak selalu berarti benar-benar menghabiskan waktu bersama.



Dua orang bisa duduk bersebelahan di sofa selama berjam-jam tetapi masing-masing sibuk dengan ponsel. Mereka bisa makan malam bersama tetapi hanya membicarakan tagihan, pekerjaan, anak, atau pekerjaan rumah tangga.



Secara fisik bersama, tetapi secara emosional berjauhan.



Karena itu, jika hubungan mulai terasa sepi, salah satu hal yang dapat dicoba adalah membangun kembali quality time.



Quality time bukan harus berupa liburan mahal atau kencan mewah. Justru kegiatan sederhana sering kali lebih mudah dilakukan secara konsisten.



Contohnya:



berjalan kaki bersama setelah makan malam,



memasak bersama,



minum kopi sambil berbicara,



menonton film tanpa sibuk dengan ponsel,



melakukan hobi bersama,



makan malam tanpa perangkat elektronik,



atau menyediakan waktu khusus untuk saling bercerita tentang hari masing-masing.



Yang penting bukan hanya aktivitasnya, melainkan kualitas kehadiran selama aktivitas tersebut.



Cobalah membuat kebiasaan sederhana: selama 20–30 menit, pasangan benar-benar memberikan perhatian satu sama lain tanpa gangguan.



Gunakan waktu tersebut untuk membicarakan hal yang lebih dalam daripada sekadar, "Besok beli apa?" atau "Kamu sudah bayar tagihan belum?"



Misalnya:



"Apa hal paling melelahkan yang kamu alami minggu ini?"



"Apa sesuatu yang akhir-akhir ini membuatmu bahagia?"



"Ada sesuatu yang sedang kamu pikirkan tetapi belum sempat kamu ceritakan kepadaku?"



Pertanyaan seperti ini membuka ruang bagi kedekatan emosional.



4. Belajar mengungkapkan kebutuhan emosional dengan lebih terbuka



Kesepian terkadang semakin kuat karena seseorang terbiasa menyembunyikan kebutuhan emosionalnya.



Ada orang yang takut dianggap terlalu manja. Ada yang khawatir dianggap merepotkan. Ada pula yang berpikir, "Kalau dia benar-benar mencintaiku, seharusnya dia tahu sendiri."



Akibatnya, kebutuhan tidak pernah disampaikan secara jelas.



Padahal, hubungan yang sehat membutuhkan kemampuan untuk mengatakan apa yang kita perlukan.



Menyampaikan kebutuhan bukan berarti menjadi egois.



Misalnya:



"Aku sedang mengalami hari yang berat. Aku tidak membutuhkan solusi dulu. Aku cuma ingin kamu mendengarkan."



Atau:



"Aku merasa kita akhir-akhir ini jarang punya waktu berdua. Aku ingin kita menjadwalkan satu malam dalam seminggu khusus untuk bersama."



Atau:



"Aku merasa lebih dekat denganmu ketika kita bisa membicarakan perasaan masing-masing. Aku ingin kita lebih sering melakukan itu."



Pernyataan seperti ini jauh lebih membantu dibandingkan berharap pasangan mengetahui kebutuhan tersebut secara otomatis.



Namun, penting juga untuk memahami bahwa memiliki kebutuhan bukan berarti pasangan harus memenuhi semuanya.



Hubungan yang sehat tetap memberikan ruang bagi dua orang untuk memiliki batasan, kehidupan pribadi, teman, keluarga, hobi, dan sumber dukungan lainnya.



Pasangan merupakan bagian penting dari kehidupan kita, tetapi tidak seharusnya menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan, validasi, atau dukungan emosional.



5. Jangan menjadikan pasangan satu-satunya sumber koneksi sosial



Ironisnya, salah satu cara untuk mengurangi kesepian dalam hubungan adalah dengan memiliki kehidupan sosial yang sehat di luar hubungan.



Ketika seluruh kebutuhan sosial dan emosional hanya diarahkan kepada pasangan, tekanan terhadap hubungan bisa menjadi sangat besar.



Kita mungkin mengharapkan pasangan menjadi kekasih, sahabat terbaik, teman berdiskusi, teman melakukan semua aktivitas, tempat mencari validasi, sekaligus satu-satunya orang yang memahami kita.



Padahal, manusia membutuhkan berbagai bentuk hubungan sosial.



Pertemanan, keluarga, komunitas, aktivitas bersama orang lain, dan hubungan profesional yang sehat juga dapat memberikan rasa memiliki.



Karena itu, jangan langsung menyimpulkan bahwa pasangan tidak cukup mencintai kita hanya karena ia tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan sosial kita.



Cobalah kembali terhubung dengan orang-orang yang penting dalam hidup.



Hubungi teman lama. Luangkan waktu dengan keluarga. Ikuti komunitas yang sesuai dengan minat. Kembangkan hobi. Lakukan aktivitas yang membuat kita merasa menjadi diri sendiri.



Hal tersebut bukan berarti menjauh dari pasangan.



Sebaliknya, memiliki kehidupan yang sehat di luar hubungan dapat membuat seseorang datang ke dalam hubungan dengan kondisi emosional yang lebih seimbang.



Hubungan yang sehat bukan tentang dua orang yang kehilangan identitasnya karena terlalu bergantung satu sama lain. Hubungan yang sehat lebih dekat dengan konsep dua individu yang tetap memiliki kehidupan masing-masing, tetapi memilih untuk saling berbagi dan mendukung.



6. Bicarakan masalah yang lebih dalam jika kesepian terus berlangsung



Jika rasa kesepian sudah berlangsung lama meskipun komunikasi dan usaha untuk memperbaiki hubungan telah dilakukan, mungkin ada masalah yang lebih mendasar.



Misalnya, konflik yang tidak pernah selesai, hilangnya kepercayaan, masalah komunikasi, perbedaan kebutuhan emosional, masalah keintiman, atau pengalaman menyakitkan yang belum terselesaikan.



Dalam kondisi seperti ini, sekadar menghabiskan lebih banyak waktu bersama mungkin belum cukup.



Yang dibutuhkan adalah percakapan yang lebih mendalam.



Pilih waktu ketika kedua pihak berada dalam kondisi relatif tenang. Hindari membicarakan masalah besar ketika salah satu sedang sangat marah, terburu-buru, atau kelelahan.



Mulailah dengan menjelaskan kondisi diri sendiri daripada langsung menyalahkan pasangan.



Misalnya:



"Aku ingin membicarakan sesuatu yang cukup penting. Belakangan ini aku merasa semakin jauh darimu dan aku tidak ingin membiarkan perasaan ini terus berlangsung. Aku ingin kita mencari tahu bersama apa yang sebenarnya terjadi."



Tujuannya bukan mencari siapa yang salah.



Tujuannya adalah memahami apa yang sedang terjadi di dalam hubungan.



Jika komunikasi berulang kali berakhir pada pertengkaran, kebuntuan, atau tidak ada perubahan meskipun kedua pihak sudah mencoba, konseling pasangan dengan tenaga profesional dapat menjadi salah satu pilihan.



Bantuan profesional juga dapat membantu pasangan memahami pola komunikasi dan konflik yang mungkin sulit dilihat ketika mereka berada di dalam masalah tersebut.



Kesepian dalam hubungan tidak selalu berarti hubungan harus berakhir



Merasa kesepian ketika memiliki pasangan memang menyakitkan. Namun, perasaan tersebut tidak otomatis berarti hubungan sudah gagal atau pasangan sudah tidak mencintai kita.



Kesepian bisa menjadi sinyal bahwa ada kebutuhan emosional atau koneksi yang perlu diperhatikan.



Yang penting adalah bagaimana kita merespons sinyal tersebut.



Alih-alih langsung menyimpulkan, "Hubunganku sudah tidak bisa diselamatkan," cobalah bertanya:



"Apa yang sebenarnya sedang hilang dari hubungan ini?"



Mungkin yang hilang adalah waktu berkualitas.



Mungkin komunikasi.



Mungkin rasa aman untuk terbuka.



Mungkin penghargaan.



Mungkin keintiman.



Atau mungkin kita sedang membawa luka dan kebutuhan pribadi yang belum pernah benar-benar dipahami.



Dari sana, kita bisa mulai melakukan perubahan secara bertahap.



Jangan mengabaikan kesepian yang terus berulang



Ada perbedaan antara sesekali merasa kesepian dan terus-menerus merasa sendirian di dalam hubungan.



Jika kesepian hanya muncul sesekali, mungkin hubungan sedang melewati periode sibuk, stres, atau perubahan kehidupan. Komunikasi dan usaha untuk kembali terhubung mungkin sudah cukup membantu.



Namun, jika seseorang terus merasa tidak dihargai, tidak didengarkan, tidak aman, dikontrol, direndahkan, atau diabaikan secara emosional, persoalannya bisa lebih serius.



Dalam situasi tersebut, jangan hanya memaksa diri untuk "lebih sabar" atau terus menyalahkan diri sendiri.



Hubungan yang sehat seharusnya memberikan ruang untuk merasa dihargai, didengarkan, dan diperlakukan dengan hormat.



Kesepian juga tidak seharusnya digunakan sebagai alasan untuk menoleransi perlakuan yang menyakiti atau merendahkan.



Kesimpulan



Merasa kesepian dalam hubungan merupakan pengalaman yang lebih umum daripada yang mungkin kita bayangkan. Memiliki pasangan tidak otomatis menghilangkan kesepian karena kedekatan fisik dan kedekatan emosional adalah dua hal yang berbeda.



Untuk mengatasinya, kita dapat mulai dengan memahami sumber kesepian, menyampaikan kebutuhan secara terbuka, membangun kembali waktu berkualitas, mengembangkan koneksi sosial di luar hubungan, dan membicarakan masalah yang lebih dalam ketika diperlukan.



Yang juga penting, jangan berharap pasangan menjadi satu-satunya solusi atas semua bentuk kesepian. Hubungan yang sehat membutuhkan keseimbangan antara kedekatan dengan pasangan dan kemampuan untuk tetap memiliki kehidupan pribadi yang bermakna.



Pada akhirnya, tujuan mengatasi kesepian bukan sekadar agar kita tidak lagi merasa sendirian. Tujuan yang lebih penting adalah membangun hubungan di mana kedua orang merasa dilihat, didengar, dihargai, dan memiliki ruang untuk menjadi diri sendiri.



