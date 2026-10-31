6 Cara Luar Biasa untuk Mengontrol Diri Sendiri Kembali Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang berusaha mengontrol diri sendiri / foto: Magnific/user25451090

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa bahwa diri sendiri sedang berada di luar kendali?

Anda tahu seharusnya tidak marah, tetapi emosi justru meledak. Anda ingin berhenti menunda pekerjaan, tetapi tangan tetap membuka media sosial. Anda berjanji tidak akan mengulangi kebiasaan tertentu, tetapi beberapa hari kemudian kembali melakukannya.



Pada titik tertentu, kita mungkin bertanya kepada diri sendiri: “Kenapa saya sulit mengendalikan diri?”



Pertanyaan tersebut sebenarnya sangat manusiawi. Kemampuan mengontrol diri bukanlah sesuatu yang selalu berada pada tingkat yang sama. Dalam kondisi tertentu, kemampuan seseorang untuk mengatur emosi, pikiran, perhatian, dan perilaku dapat menurun.



Stres, kurang tidur, tekanan pekerjaan, konflik hubungan, rasa kecewa, lingkungan yang penuh distraksi, bahkan kondisi tubuh dapat memengaruhi kemampuan kita untuk mengambil keputusan secara tenang.



Namun, kabar baiknya adalah kontrol diri dapat dilatih.



Dalam psikologi, pengendalian diri bukan berarti memaksa diri untuk tidak merasakan emosi atau menjadi seseorang yang selalu tenang. Kontrol diri lebih berkaitan dengan kemampuan untuk memberi jarak antara apa yang kita rasakan dan bagaimana kita memilih untuk bertindak.



Dengan kata lain, Anda tidak harus menghilangkan marah, takut, kecewa, malas, atau keinginan impulsif. Yang perlu dilatih adalah kemampuan untuk berkata:



“Saya merasakan ini, tetapi saya tidak harus langsung bertindak berdasarkan perasaan ini.”



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (31/10), terdapat enam cara yang dapat membantu Anda mendapatkan kembali kendali atas diri sendiri.



1. Berhenti Sejenak Sebelum Bereaksi



Salah satu kesalahan terbesar ketika emosi sedang tinggi adalah merasa bahwa kita harus segera bertindak.



Ketika seseorang menghina kita, misalnya, pikiran mungkin langsung mencari cara untuk membalas. Ketika menerima pesan yang membuat kesal, kita ingin segera mengetik jawaban panjang. Ketika merasa gagal, kita mungkin langsung menyimpulkan bahwa diri kita memang tidak mampu.



Padahal, jeda beberapa detik dapat mengubah respons kita secara signifikan.



Dalam psikologi, kemampuan mengatur respons terhadap rangsangan emosional berkaitan erat dengan regulasi emosi. Kita tidak selalu bisa mengendalikan munculnya emosi, tetapi kita dapat belajar mengatur apa yang dilakukan setelah emosi tersebut muncul.



Cobalah menggunakan aturan sederhana:



Jangan langsung bereaksi ketika emosi sedang berada di puncaknya.



Berikan diri Anda waktu.



Tarik napas perlahan. Letakkan ponsel. Berjalan sebentar. Minum air. Atau cukup diam selama beberapa saat.



Kemudian tanyakan:



Apa sebenarnya yang saya rasakan?



Apa yang membuat saya bereaksi seperti ini?



Apakah saya sedang marah, terluka, takut, atau merasa tidak dihargai?



Jika saya bertindak sekarang, apakah saya akan menyesalinya nanti?



Respons seperti apa yang sesuai dengan tujuan saya?



Jeda ini bukan berarti menghindari masalah.



Justru sebaliknya, Anda sedang memberi kesempatan kepada diri sendiri untuk menghadapi masalah dengan pikiran yang lebih jernih.



Bayangkan seseorang mengirim pesan yang sangat menyebalkan kepada Anda. Respons pertama mungkin adalah membalas dengan nada yang sama.



Tetapi jika Anda berhenti selama 10–30 menit, kemungkinan besar Anda akan melihat situasinya sedikit berbeda.



Anda mungkin masih marah.



Namun, Anda tidak lagi dikendalikan sepenuhnya oleh kemarahan tersebut.



Dan di situlah kontrol diri mulai kembali.



2. Kenali Pemicu yang Membuat Anda Kehilangan Kendali



Sulit mengontrol diri jika kita tidak mengetahui apa yang biasanya membuat kita kehilangan kendali.



Setiap orang memiliki pemicu yang berbeda.



Bagi seseorang, pemicunya mungkin kritik. Bagi orang lain, pemicunya adalah merasa diabaikan. Ada pula yang mudah kehilangan kendali ketika lelah, lapar, kurang tidur, menghadapi tekanan pekerjaan, atau berada dalam lingkungan tertentu.



Karena itu, cobalah mulai mengamati pola.



Ketika Anda melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin dilakukan, jangan hanya bertanya:



“Kenapa saya melakukan ini?”



Tambahkan pertanyaan:



“Apa yang terjadi tepat sebelum saya melakukannya?”



Misalnya:



Saya berniat mengerjakan tugas pukul 8 malam.

Saya merasa lelah.

Saya membuka ponsel sebentar.

Saya melihat satu video.

Kemudian satu jam berlalu.



Dalam kasus tersebut, masalahnya mungkin bukan sekadar “kurang disiplin”.



Ada rangkaian pemicu yang terjadi sebelumnya.



Begitu pula dengan kemarahan.



Saya menerima kritik.

Saya merasa dipermalukan.

Saya mulai berpikir bahwa orang tersebut tidak menghargai saya.

Kemarahan meningkat.

Saya membalas dengan kasar.



Dengan mengenali rangkaian tersebut, Anda memiliki lebih banyak titik untuk melakukan intervensi.



Anda dapat mengubah lingkungan.



Anda dapat menjauh sebentar.



Anda dapat menunda respons.



Anda dapat menantang pikiran yang muncul.



Atau Anda dapat mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan emosional yang sedang muncul.



Buat catatan sederhana



Selama beberapa hari, catat empat hal:



Pemicu → Pikiran → Perasaan → Tindakan



Contohnya:



Pemicu: mendapat kritik dari atasan

Pikiran: “Saya dianggap tidak kompeten.”

Perasaan: malu dan marah

Tindakan: ingin membela diri secara agresif



Setelah melihat pola ini berulang kali, Anda mungkin mulai menemukan bahwa kehilangan kendali tidak terjadi secara tiba-tiba.



Biasanya ada rantai kejadian yang mendahuluinya.



Dan jika Anda mengetahui rantainya, Anda dapat memutusnya lebih awal.



3. Jangan Melawan Emosi, Belajarlah Mengakuinya



Banyak orang mengira bahwa mengontrol diri berarti menekan emosi.



“Jangan marah.”



“Jangan sedih.”



“Jangan takut.”



“Jangan terlalu memikirkan masalah.”



Masalahnya, emosi tidak selalu menghilang hanya karena kita menyuruhnya pergi.



Bahkan, usaha berlebihan untuk menekan pengalaman internal tertentu dapat membuat seseorang semakin terfokus pada hal tersebut.



Karena itu, daripada berkata:



“Saya tidak boleh marah.”



Cobalah berkata:



“Saya sedang marah.”



Ada perbedaan besar di antara keduanya.



Kalimat pertama seperti sedang berperang melawan emosi.



Kalimat kedua hanya mengakui apa yang sedang terjadi.



Anda tidak mengatakan bahwa kemarahan tersebut benar.



Anda juga tidak mengatakan bahwa Anda harus mengikuti kemarahan tersebut.



Anda hanya menyadari keberadaannya.



Ini merupakan bagian penting dari kesadaran diri.



Ketika mampu memberi nama pada pengalaman emosional, kita mulai menciptakan jarak antara “saya” dan “emosi yang sedang saya alami.”



Alih-alih:



“Saya adalah orang yang gagal.”



Cobalah:



“Saya sedang merasa gagal.”



Alih-alih:



“Saya orang yang pemarah.”



Cobalah:



“Saya sedang mengalami kemarahan.”



Bahasa yang kita gunakan untuk berbicara kepada diri sendiri dapat memengaruhi cara kita melihat pengalaman tersebut.



Gunakan teknik sederhana: “Nama, Terima, Pilih”



Ketika emosi muncul:



1. Nama

“Ini rasa marah.”



2. Terima

“Wajar jika saya merasa terganggu.”



3. Pilih

“Sekarang saya akan menentukan tindakan yang paling berguna.”



Perasaan boleh muncul.



Tetapi tindakan tetap dapat dipilih.



Itulah salah satu bentuk kontrol diri yang matang.



4. Ubah Lingkungan, Jangan Hanya Mengandalkan Kemauan



Ada satu jebakan yang sering terjadi ketika seseorang ingin memperbaiki dirinya.



Ia menganggap semua masalah dapat diselesaikan dengan kemauan yang lebih kuat.



“Saya harus lebih disiplin.”



“Saya harus lebih kuat.”



“Saya harus bisa menolak godaan.”



Padahal, manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan.



Jika sesuatu yang mengganggu konsentrasi selalu berada tepat di depan mata, Anda akan membutuhkan usaha mental lebih besar untuk mengabaikannya.



Karena itu, salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan kontrol diri adalah mengubah lingkungan sehingga perilaku yang diinginkan menjadi lebih mudah dilakukan.



Misalnya, jika ingin mengurangi penggunaan media sosial:



matikan notifikasi yang tidak penting,



jauhkan aplikasi dari halaman utama,



letakkan ponsel di ruangan berbeda saat bekerja,



gunakan batas waktu aplikasi,



hindari membawa ponsel ke tempat tidur.



Jika ingin lebih rajin membaca:



letakkan buku di meja,



simpan buku di tempat yang mudah terlihat,



mulai dengan beberapa halaman,



kurangi distraksi di sekitar.



Jika ingin makan lebih sehat, jangan membuat keputusan ketika Anda sudah sangat lapar. Atur lingkungan sehingga pilihan yang lebih baik mudah ditemukan.



Prinsipnya sederhana:



Jangan terus-menerus memaksa diri melawan lingkungan yang dirancang untuk membuat Anda gagal.



Jika sebuah kebiasaan buruk terlalu mudah dilakukan, ubahlah aksesnya.



Jika kebiasaan baik terlalu sulit dilakukan, sederhanakan langkah pertamanya.



Kontrol diri bukan hanya soal “seberapa kuat saya menahan diri?”



Kontrol diri juga merupakan soal:



“Bagaimana saya merancang kehidupan agar saya tidak harus terus-menerus menahan diri?”



5. Ganti “Saya Harus” Menjadi Tujuan yang Spesifik



Keinginan untuk berubah sering kali terlalu abstrak.



“Saya ingin lebih disiplin.”



“Saya ingin menjadi lebih tenang.”



“Saya ingin mengontrol diri.”



“Saya ingin berhenti malas.”



Semua itu merupakan tujuan yang baik, tetapi belum cukup spesifik untuk menjadi panduan perilaku.



Psikologi perilaku menunjukkan pentingnya mengubah niat menjadi tindakan yang konkret.



Daripada:



“Saya harus lebih produktif.”



Buat menjadi:



“Setiap pukul 08.00, saya akan mengerjakan tugas utama selama 25 menit sebelum membuka media sosial.”



Daripada:



“Saya harus berhenti marah.”



Buat menjadi:



“Ketika saya mulai merasa sangat marah, saya akan berhenti berbicara selama beberapa menit sebelum melanjutkan percakapan.”



Daripada:



“Saya harus lebih mengontrol penggunaan ponsel.”



Buat menjadi:



“Saya tidak akan membawa ponsel ke tempat tidur.”



Perbedaannya terlihat kecil, tetapi sangat penting.



Tujuan abstrak memberi kita harapan.



Tujuan spesifik memberi kita petunjuk tindakan.



Gunakan pola “Jika–Maka”



Salah satu cara praktis untuk melatih kontrol diri adalah membuat rencana berdasarkan situasi tertentu.



Contohnya:



Jika saya ingin membuka media sosial saat sedang bekerja, maka saya akan menyelesaikan satu bagian tugas terlebih dahulu.



Jika saya merasa ingin membalas pesan dalam keadaan marah, maka saya akan menunggu 30 menit.



Jika saya mulai berpikir bahwa semuanya sudah gagal, maka saya akan menuliskan satu hal yang masih bisa saya lakukan.



Rencana seperti ini membantu mengurangi kebutuhan untuk mengambil keputusan dari nol ketika situasi sulit terjadi.



Anda sudah memiliki respons yang dipersiapkan sebelumnya.



6. Bangun Kembali Kendali dari Hal-Hal Kecil



Ketika seseorang merasa hidupnya tidak terkendali, ia sering membuat target yang terlalu besar.



Ingin mengubah semuanya sekaligus.



Mulai olahraga setiap hari.



Bangun pukul lima pagi.



Tidak menggunakan media sosial.



Menyelesaikan semua pekerjaan.



Membaca buku setiap malam.



Mengubah pola makan.



Dan sebagainya.



Masalahnya, perubahan ekstrem sering sulit dipertahankan.



Ketika gagal menjalankan semuanya, seseorang kemudian menyimpulkan:



“Saya memang tidak disiplin.”



Padahal mungkin masalahnya bukan kurangnya kemampuan.



Targetnya saja terlalu besar.



Kontrol diri lebih baik dibangun seperti otot: melalui latihan yang konsisten dan bertahap.



Mulailah dengan kemenangan kecil.



Jika ingin mengurangi penggunaan ponsel, jangan langsung menargetkan tidak menyentuh ponsel selama sehari.



Mulailah dengan 20–30 menit tanpa ponsel.



Jika ingin mulai bekerja lebih teratur, jangan langsung memaksakan delapan jam produktif.



Mulailah dengan satu sesi fokus.



Jika ingin lebih tenang menghadapi konflik, jangan berharap tidak pernah marah.



Mulailah dengan belajar menunda satu respons impulsif.



Setiap kali Anda berhasil melakukan sesuatu yang sebelumnya sulit dikendalikan, Anda sedang memberikan pengalaman baru kepada diri sendiri:



“Ternyata saya mampu memilih respons saya.”



Pengalaman seperti itu penting.



Sebab kontrol diri bukan hanya tentang menahan sesuatu.



Kontrol diri juga dibangun melalui kepercayaan bahwa kita mampu mengarahkan perilaku sendiri.



Ketika Anda Kehilangan Kendali, Jangan Langsung Membenci Diri Sendiri



Ada satu hal yang sering dilupakan dalam pembahasan mengenai disiplin dan kontrol diri.



Kegagalan mengendalikan diri tidak berarti Anda adalah orang yang gagal.



Anda mungkin kembali menunda pekerjaan.



Anda mungkin kembali marah.



Anda mungkin kembali melakukan kebiasaan yang ingin ditinggalkan.



Itu tidak berarti semua kemajuan sebelumnya hilang.



Perubahan perilaku jarang berjalan dalam garis lurus.



Ada hari ketika Anda berhasil.



Ada hari ketika Anda kembali ke pola lama.



Yang penting adalah apa yang Anda lakukan setelah menyadarinya.



Alih-alih mengatakan:



“Saya memang tidak bisa berubah.”



Cobalah bertanya:



“Apa yang membuat saya kembali melakukan ini?”



Pertanyaan tersebut jauh lebih berguna.



Mungkin Anda kurang tidur.



Mungkin stres meningkat.



Mungkin lingkungan berubah.



Mungkin target Anda terlalu besar.



Mungkin strategi yang digunakan tidak cocok.



Kesalahan dapat menjadi informasi.



Dan informasi tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki strategi berikutnya.



Kesimpulan: Kontrol Diri Bukan Tentang Menjadi Robot



Mengontrol diri bukan berarti Anda harus menjadi manusia yang tidak pernah marah, tidak pernah sedih, tidak pernah tergoda, dan selalu mengambil keputusan sempurna.



Itu bukan manusia.



Kontrol diri yang sehat lebih sederhana sekaligus lebih kuat.



Anda merasakan emosi, tetapi tidak harus diperintah olehnya.



Anda memiliki keinginan, tetapi tidak harus selalu mengikutinya.



Anda mengalami kegagalan, tetapi tidak harus menyerah karenanya.



Enam langkah yang dapat Anda mulai adalah:



Berhenti sejenak sebelum bereaksi.



Kenali pemicu yang membuat Anda kehilangan kendali.



Akui emosi tanpa harus langsung mengikutinya.



Ubah lingkungan agar mendukung perilaku yang Anda inginkan.



Ubah niat abstrak menjadi tindakan yang spesifik.



Bangun kembali kontrol diri melalui kemenangan-kemenangan kecil.



Pada akhirnya, mengendalikan diri bukan berarti memenangkan setiap pertarungan melawan diri sendiri.



Justru, semakin matang kontrol diri seseorang, semakin sedikit ia perlu berperang dengan dirinya sendiri.



Ia mulai memahami kapan harus berhenti.



Kapan harus menunggu.



Kapan harus berbicara.



Kapan harus diam.



Dan yang paling penting, kapan harus memilih tindakan yang sesuai dengan nilai dan tujuan hidupnya, bukan sekadar mengikuti dorongan sesaat.



Perubahan besar sering kali dimulai dari satu keputusan kecil:



