ika Kamu Ingin Mendukung Anak yang Sangat Sensitif, Lakukan 8 Cara Ini Menurut Psikologi

seseorang yang mendukung anak yang sensitif / foto: Magnific/pe_jo

JawaPos.com - Ada anak yang mudah menangis ketika ditegur. Ada yang sangat terganggu oleh suara keras, keramaian, pakaian yang terasa tidak nyaman, atau perubahan kecil dalam rutinitas. Ada pula anak yang tampaknya memikirkan sesuatu jauh lebih dalam daripada anak-anak seusianya.

Ketika melihat hal seperti ini, orang dewasa terkadang buru-buru memberi label: terlalu manja, cengeng, baper, penakut, atau terlalu banyak berpikir.



Padahal, tidak semua anak yang bereaksi kuat sedang mencari perhatian.



Sebagian anak memang memiliki temperamen yang lebih sensitif. Dalam psikologi, sensitivitas tinggi sering dikaitkan dengan cara seseorang memproses rangsangan dari lingkungan secara lebih mendalam. Anak seperti ini dapat lebih peka terhadap suara, cahaya, tekstur, emosi orang lain, perubahan situasi, maupun pengalaman sosial.



Yang perlu dipahami, sensitif bukan berarti lemah.



Justru, anak yang sangat sensitif dapat memiliki sejumlah kekuatan: mampu memperhatikan detail, memiliki empati yang kuat, berpikir mendalam, dan sangat peka terhadap perasaan orang lain. Namun, tanpa dukungan yang tepat, sensitivitas tersebut juga dapat membuat anak lebih mudah kewalahan.



Karena itu, tugas orang tua bukan membuat anak menjadi “tidak sensitif”.



Tugasnya adalah membantu anak memahami dirinya, mengelola emosinya, dan merasa aman dengan karakter yang dimilikinya.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (31/10), jika kamu ingin mendukung anak yang sangat sensitif, berikut 8 cara yang dapat dilakukan berdasarkan prinsip psikologi anak dan perkembangan emosi.



1. Jangan mempermalukan anak karena emosinya



Ini mungkin merupakan langkah paling penting.



Ketika anak menangis karena hal yang menurut orang dewasa terlihat kecil, respons pertama yang muncul terkadang adalah:



“Begitu saja menangis.”



“Kamu kok cengeng sekali?”



“Jangan lebay.”



“Masa begitu saja takut?”



Kalimat seperti itu mungkin dimaksudkan untuk membuat anak lebih kuat. Namun, bagi anak yang sensitif, pesan yang diterima bisa berbeda.



Ia mungkin mulai berpikir:



“Berarti perasaanku salah.”



“Aku tidak boleh menunjukkan emosiku.”



“Ada yang salah dengan diriku.”



Dalam jangka panjang, anak bisa belajar menyembunyikan emosi daripada belajar mengelolanya.



Padahal, regulasi emosi tidak sama dengan menekan emosi.



Anak perlu terlebih dahulu merasa bahwa emosinya dapat diterima sebelum ia belajar mengendalikan respons terhadap emosi tersebut.



Misalnya, ketika anak menangis karena kalah bermain, daripada mengatakan:



“Jangan menangis. Itu cuma permainan.”



Cobalah mengatakan:



“Kamu kecewa karena ingin menang, ya. Tidak apa-apa merasa kecewa. Setelah kamu lebih tenang, kita cari tahu apa yang bisa kamu lakukan berikutnya.”



Perhatikan perbedaannya.



Orang tua tidak mengatakan bahwa anak harus mendapatkan apa yang diinginkannya.



Orang tua juga tidak mengatakan bahwa semua perilaku anak boleh dilakukan.



Yang diterima adalah emosinya, bukan semua tindakannya.



Ini merupakan perbedaan yang sangat penting dalam pengasuhan.



Anak boleh marah, tetapi bukan berarti boleh memukul.



Anak boleh kecewa, tetapi bukan berarti boleh menghina orang lain.



Anak boleh takut, tetapi bukan berarti setiap ketakutan harus selalu dihindari.



Dengan cara seperti ini, anak belajar bahwa:



“Perasaanku aman untuk dirasakan, tetapi aku tetap perlu belajar bagaimana meresponsnya.”



2. Bantu anak memberi nama pada perasaannya



Anak yang sensitif sering mengalami emosi dengan intensitas tinggi. Masalahnya, anak kecil belum tentu memiliki kemampuan bahasa yang cukup untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi di dalam dirinya.



Akibatnya, emosi yang tidak dapat dijelaskan bisa muncul dalam bentuk menangis, berteriak, diam, menghindar, marah, atau bahkan tantrum.



Di sinilah orang tua dapat membantu dengan memberikan kosakata emosi.



Misalnya:



“Kamu sepertinya kecewa.”



“Kamu kelihatan khawatir.”



“Apakah kamu merasa malu ketika semua orang melihatmu?”



“Sepertinya suara tadi membuatmu kaget.”



“Kamu mungkin merasa kewalahan karena tempatnya sangat ramai.”



Tujuan dari kalimat tersebut bukan untuk menebak secara sempurna.



Tujuannya adalah membantu anak menghubungkan sensasi tubuh, pengalaman, dan nama emosi.



Semakin sering anak belajar mengenali emosinya, semakin mudah baginya untuk mengatakan:



“Aku sedang terlalu ramai di kepala.”



daripada langsung meledak.



Orang tua juga dapat mengajarkan perbedaan antara beberapa emosi yang mirip.



Misalnya:



takut dan cemas,



sedih dan kecewa,



marah dan frustrasi,



malu dan gugup,



lelah dan kewalahan.



Kemampuan mengenali emosi merupakan bagian penting dari perkembangan regulasi diri.



Karena itu, jangan hanya mengajari anak mengenal angka, warna, atau huruf.



Ajari juga mereka bahasa untuk memahami dunia batinnya.



3. Perhatikan pemicu yang membuat anak kewalahan



Anak yang sangat sensitif tidak selalu bereaksi terhadap hal yang sama seperti anak lain.



Bagi satu anak, suara televisi yang keras mungkin biasa saja.



Bagi anak lain, suara tersebut dapat terasa sangat mengganggu.



Bagi sebagian anak, pergi ke pusat perbelanjaan adalah pengalaman menyenangkan.



Namun bagi anak yang sensitif, lampu terang, musik, banyak orang, suara percakapan, aroma, dan gerakan yang terus-menerus dapat menjadi terlalu banyak rangsangan.



Karena itu, orang tua perlu belajar mengenali pola pemicu anak.



Perhatikan:



Kapan anak biasanya mulai mudah marah?



Apakah terjadi ketika lapar?



Apakah terjadi ketika kurang tidur?



Apakah terjadi setelah berada di tempat ramai?



Apakah suara tertentu membuatnya terganggu?



Apakah perubahan rencana membuatnya cemas?



Apakah ia membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi dengan orang baru?



Apakah interaksi sosial yang panjang membuatnya kelelahan?



Membuat catatan sederhana dapat membantu.



Misalnya:



Situasi → respons anak → apa yang terjadi sebelumnya → apa yang membantu



Setelah beberapa waktu, orang tua mungkin menemukan pola.



Contohnya:



“Setiap kali pulang dari acara yang ramai, anak menjadi mudah menangis.”



Ini bukan berarti anak harus selalu dijauhkan dari keramaian.



Sebaliknya, informasi tersebut membantu orang tua memahami bahwa anak mungkin membutuhkan waktu pemulihan setelah mendapatkan banyak rangsangan.



Dengan demikian, orang tua dapat merancang lingkungan yang lebih sesuai.



4. Jangan memaksa anak menghadapi ketakutannya secara tiba-tiba



Ada perbedaan antara membantu anak menjadi lebih berani dan memaksa anak melakukan sesuatu sebelum ia siap.



Misalnya, seorang anak takut berbicara di depan banyak orang.



Orang dewasa mungkin berpikir:



“Kalau terus dituruti, dia tidak akan pernah berani.”



Kemudian anak langsung diminta berdiri di depan kelas dan berbicara.



Bagi beberapa anak, pengalaman tersebut mungkin dapat dilalui.



Namun bagi anak yang sangat sensitif, pengalaman yang terlalu intens dapat justru memperkuat rasa takut.



Pendekatan yang lebih membantu biasanya adalah bertahap.



Misalnya:



Anak berbicara dengan orang tua.



Anak berbicara dengan satu anggota keluarga lain.



Anak bercerita kepada dua atau tiga orang yang sudah dikenal.



Anak mencoba berbicara dalam kelompok kecil.



Anak berbicara di depan kelompok yang lebih besar.



Setelah siap, anak mencoba situasi yang lebih menantang.



Prinsipnya adalah:



tantangan diberikan secara bertahap, bukan sekaligus.



Orang tua tetap dapat memberikan dorongan.



“Aku tahu kamu gugup. Kita tidak harus langsung sempurna. Kita coba satu langkah kecil dulu.”



Pesan seperti ini mengajarkan keberanian tanpa mengabaikan rasa takut.



5. Berikan waktu untuk transisi



Salah satu hal yang sering diremehkan adalah perubahan aktivitas.



Bagi orang dewasa, berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lain mungkin sederhana.



Misalnya:



“Ayo, sekarang waktunya mandi.”



Tetapi bagi sebagian anak sensitif, perubahan mendadak dapat terasa sangat mengganggu.



Ia sedang asyik bermain, lalu tiba-tiba harus berhenti.



Karena itu, berikan peringatan sebelum perubahan terjadi.



Misalnya:



“Lima menit lagi kita berhenti bermain, ya.”



Kemudian:



“Dua menit lagi.”



Lalu:



“Sekarang waktunya membereskan mainan.”



Rutinitas yang dapat diprediksi juga dapat membantu.



Anak dapat mengetahui apa yang akan terjadi setelah sesuatu selesai.



Misalnya:



Bangun → sarapan → mandi → berpakaian → sekolah.



Atau:



Pulang sekolah → makan → istirahat → bermain → belajar.



Bagi anak yang sensitif, prediktabilitas dapat memberikan rasa aman.



Tentu saja, kehidupan tidak selalu dapat berjalan sesuai jadwal.



Karena itu, anak juga perlu belajar bahwa perubahan bisa terjadi.



Namun, belajar menghadapi perubahan akan jauh lebih mudah jika anak terlebih dahulu memiliki fondasi rasa aman.



6. Ajarkan cara menenangkan tubuh, bukan hanya menyuruh “tenang”



Ketika anak sedang sangat marah atau kewalahan, mengatakan:



“Sudah, tenang!”



biasanya tidak cukup.



Anak perlu mengetahui bagaimana cara menjadi tenang.



Orang tua dapat mengajarkan beberapa strategi sederhana ketika anak sedang dalam kondisi tenang, bukan saat emosinya sudah mencapai puncak.



Misalnya:



Pernapasan perlahan



Ajarkan anak menarik napas perlahan dan mengeluarkannya lebih panjang.



Mencari tempat yang lebih tenang



Jika lingkungan terlalu ramai, anak dapat memiliki tempat untuk beristirahat sejenak.



Menggunakan aktivitas sensorik yang menenangkan



Bagi sebagian anak, aktivitas seperti menggambar, membaca, bermain dengan benda tertentu, atau mendengarkan musik lembut dapat membantu.



Menggerakkan tubuh



Berjalan, melakukan peregangan, atau aktivitas fisik ringan juga dapat membantu sebagian anak mengurangi ketegangan.



Menggunakan kalimat penenang diri



Misalnya:



“Aku sedang gugup, tetapi aku aman.”



“Aku boleh mengambil waktu sebentar.”



“Aku bisa mencoba lagi setelah tenang.”



Yang penting, jangan menjadikan strategi tersebut sebagai hukuman.



Tujuannya bukan:



“Pergi ke kamar sampai kamu berhenti menangis.”



Melainkan:



“Tubuhmu kelihatannya sedang sangat penuh. Mari kita cari cara supaya tubuhmu lebih tenang.”



Perbedaannya terletak pada pesan yang diberikan.



Anak belajar bahwa regulasi diri adalah keterampilan, bukan kewajiban untuk menyembunyikan emosi.



7. Fokus pada kekuatan anak, bukan hanya sensitivitasnya



Jika orang tua terus-menerus melihat sensitivitas sebagai masalah, anak dapat mulai melihat dirinya dengan cara yang sama.



Ia mungkin berpikir:



“Aku berbeda.”



“Aku terlalu lemah.”



“Aku selalu merepotkan.”



Karena itu, penting untuk melihat sisi lain dari karakter tersebut.



Anak yang peka terhadap emosi orang lain mungkin memiliki empati yang kuat.



Anak yang sangat memperhatikan detail mungkin memiliki kemampuan observasi yang baik.



Anak yang berpikir lama sebelum bertindak mungkin sedang mempertimbangkan banyak hal.



Anak yang mudah terpengaruh oleh lingkungan mungkin juga sangat sadar terhadap perubahan di sekitarnya.



Tentu saja, tidak berarti setiap anak sensitif otomatis memiliki semua kemampuan tersebut.



Namun orang tua dapat membantu anak melihat bahwa karakter tertentu tidak harus dianggap sebagai kekurangan.



Daripada mengatakan:



“Kamu terlalu sensitif.”



Cobalah:



“Kamu memang sangat memperhatikan hal-hal kecil.”



Daripada:



“Kamu terlalu banyak berpikir.”



Cobalah:



“Kamu suka memikirkan sesuatu dengan dalam. Sekarang kita belajar kapan perlu berhenti memikirkannya.”



Dengan demikian, anak tidak hanya belajar mengelola tantangan dari sensitivitasnya, tetapi juga belajar menggunakan kelebihannya.



8. Jadilah tempat aman, tetapi tetap pasang batas



Mendukung anak sensitif bukan berarti menuruti semua keinginannya.



Ini adalah salah satu kesalahpahaman yang perlu diluruskan.



Anak tetap membutuhkan batas.



Jika anak menangis karena tidak mendapatkan sesuatu, orang tua tidak harus langsung memberikan apa yang diminta.



Jika anak marah, orang tua tetap boleh mengatakan bahwa memukul tidak diperbolehkan.



Jika anak takut mencoba sesuatu, orang tua tetap dapat memberikan dorongan secara bertahap.



Contohnya:



“Aku tahu kamu marah karena waktunya bermain sudah selesai. Kamu boleh marah. Tetapi kamu tidak boleh melempar barang.”



Atau:



“Aku tahu kamu takut masuk ke ruangan itu. Aku akan menemanimu. Kita bisa masuk sebentar dan kemudian melihat bagaimana perasaanmu.”



Inilah kombinasi yang sehat:



validasi + batas + bimbingan.



Validasi mengatakan:



“Perasaanmu masuk akal.”



Batas mengatakan:



“Tidak semua tindakan boleh dilakukan.”



Bimbingan mengatakan:



“Aku akan membantumu menemukan cara yang lebih baik.”



Anak yang sensitif tidak membutuhkan orang tua yang selalu menghilangkan semua kesulitan.



Ia membutuhkan orang tua yang membuatnya merasa:



“Aku tidak sendirian ketika menghadapi kesulitan.”



Hal yang Sebaiknya Tidak Dilakukan



Selain mengetahui apa yang perlu dilakukan, orang tua juga perlu mengetahui beberapa respons yang sebaiknya dihindari.



Jangan membandingkan anak



“Lihat kakakmu, dia berani.”



Perbandingan jarang membuat anak menjadi lebih percaya diri. Justru, anak dapat merasa dirinya tidak cukup baik.



Jangan menggunakan label negatif



“Kamu memang anak cengeng.”



Label yang terus diulang dapat memengaruhi cara anak memandang dirinya.



Jangan menertawakan ketakutannya



Bagi orang dewasa, ketakutan anak mungkin terlihat tidak masuk akal. Namun pengalaman emosional anak tetap nyata.



Jangan selalu menghindari semua hal yang membuat anak tidak nyaman



Perlindungan berlebihan dapat membuat anak tidak memiliki kesempatan untuk belajar menghadapi ketidaknyamanan secara bertahap.



Jangan mengharapkan anak langsung mampu mengatur emosinya



Regulasi emosi adalah keterampilan yang berkembang seiring usia dan pengalaman.



Anak membutuhkan contoh, latihan, pengulangan, dan dukungan.



Ingat: Anak Sensitif Tidak Perlu “Diperbaiki”



Salah satu perubahan pola pikir terbesar yang dapat dilakukan orang tua adalah berhenti bertanya:



“Bagaimana membuat anak saya tidak terlalu sensitif?”



dan mulai bertanya:



“Bagaimana membantu anak saya menggunakan sensitivitasnya dengan sehat?”



Ini adalah perubahan kecil dalam cara berpikir, tetapi dampaknya bisa besar.



Sensitivitas bukan sebuah tombol yang harus dimatikan.



Anak mungkin akan tetap mudah tersentuh.



Ia mungkin tetap membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi.



Ia mungkin tetap tidak nyaman dengan suara tertentu.



Ia mungkin tetap memikirkan sesuatu lebih dalam daripada teman-temannya.



Dan itu tidak selalu merupakan masalah yang harus dihilangkan.



Yang perlu dikembangkan adalah kemampuan anak untuk memahami apa yang terjadi pada dirinya dan memiliki strategi untuk menghadapinya.



Kapan Orang Tua Perlu Mencari Bantuan Profesional?



Sensitivitas pada dasarnya merupakan salah satu variasi temperamen manusia. Namun, orang tua tetap perlu memperhatikan seberapa besar dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari anak.



Jika kecemasan, ketakutan, ledakan emosi, kesulitan sensorik, atau sensitivitas anak sampai secara konsisten mengganggu sekolah, tidur, hubungan sosial, aktivitas sehari-hari, atau kesejahteraannya, ada baiknya berkonsultasi dengan psikolog anak atau profesional kesehatan mental yang sesuai.



Tujuannya bukan memberi label kepada anak.



Sebaliknya, evaluasi profesional dapat membantu orang tua memahami apa yang sebenarnya sedang dialami anak dan dukungan apa yang paling sesuai.



Pada Akhirnya, Anak Membutuhkan Satu Hal: Rasa Aman



Anak yang sangat sensitif mungkin merasakan dunia dengan intensitas yang berbeda.



Suara terasa lebih keras.



Perubahan terasa lebih besar.



Kritikan terasa lebih dalam.



Konflik terasa lebih menakutkan.



Dan emosi orang lain mungkin lebih mudah mereka tangkap.



Karena itu, hubungan dengan orang tua dapat menjadi tempat penting bagi anak untuk belajar memahami semua pengalaman tersebut.



Bukan dengan mengatakan:



“Jangan terlalu sensitif.”



Melainkan:



“Aku tahu kamu merasakan sesuatu dengan sangat kuat. Mari kita pahami bersama.”



Bukan:



“Jangan takut.”



Melainkan:



“Kamu takut, dan aku akan membantumu menghadapi rasa takut itu sedikit demi sedikit.”



Bukan:



“Berhenti menangis.”



Melainkan:



“Tidak apa-apa menangis. Setelah tubuhmu lebih tenang, kita bicarakan apa yang terjadi.”



Anak tidak membutuhkan orang tua yang selalu memiliki jawaban sempurna.



Mereka membutuhkan orang tua yang bersedia hadir, mendengarkan, menetapkan batas dengan penuh kasih, dan membantu mereka belajar mengelola dunia emosionalnya.



