Double Manfaat, 10 Buah yang Baik Dikonsumsi dengan Kulitnya

ilustrasi buah-buahan. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Makan buah dengan kulitnya lebih sehat dalam banyak kasus karena mengandung sebagian besar serat buah, vitamin, antioksidan, dan nutrisi lainnya.

Selain itu, kandungan serat dalam kulit buah membantu pencernaan, meningkatkan kesehatan usus, dan mendukung kontrol gula darah yang lebih baik.

Untuk mendapatkan manfaat penuh, pastikan buah-buahan tersebut dicuci bersih guna menghilangkan kotoran, lilin, atau pestisida.

Dilansir ndtv, berikut 10 buah-buahan yang harus Anda konsumsi beserta kulitnya untuk mendapatkan manfaat kesehatan lebih banyak.

1. Apel

Kulit apel merupakan sumber nutrisi yang sangat baik, mengandung konsentrasi tinggi serat, vitamin C, dan polifenol.

Senyawa-senyawa ini meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan pencernaan, dan mendukung fungsi kekebalan tubuh.

2. Pir