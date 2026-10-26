Double Manfaat, 10 Buah yang Baik Dikonsumsi dengan Kulitnya

JawaPos.com – Makan buah dengan kulitnya lebih sehat dalam banyak kasus karena mengandung sebagian besar serat buah, vitamin, antioksidan, dan nutrisi lainnya.
Selain itu, kandungan serat dalam kulit buah membantu pencernaan, meningkatkan kesehatan usus, dan mendukung kontrol gula darah yang lebih baik.
Untuk mendapatkan manfaat penuh, pastikan buah-buahan tersebut dicuci bersih guna menghilangkan kotoran, lilin, atau pestisida.
Dilansir ndtv, berikut 10 buah-buahan yang harus Anda konsumsi beserta kulitnya untuk mendapatkan manfaat kesehatan lebih banyak.
1. Apel
Kulit apel merupakan sumber nutrisi yang sangat baik, mengandung konsentrasi tinggi serat, vitamin C, dan polifenol.
Senyawa-senyawa ini meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan pencernaan, dan mendukung fungsi kekebalan tubuh.
2. Pir
Kulit buah pir kaya akan serat larut dan tidak larut, yang meningkatkan kesehatan pencernaan dan mengelola berat badan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede
Madura United Bidik 3 Poin di Derbi Suramadu, Persebaya Surabaya Wajib Waspada
Tavares Janji Persebaya Tampil Trengginas Lawan Madura United Demi Dongkrak Klasemen
Prediksi Skor Lens vs Paris FC di Liga Prancis: Les Parisiens Kejar Puncak
Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid 26 Oktober 2026: El Clasico Sengit!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022