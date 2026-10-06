10 Buah dengan Kadar Gula Tinggi yang Perlu Diperhatikan Pengidap Diabetes

ilustrasi buah-buahan. (Freepik)
JawaPos.com - Meski memiliki banyak manfaat, kandungan gula pada setiap buah tidaklah sama. Beberapa jenis buah memiliki kandungan gula yang lebih tinggi sehingga konsumsinya perlu diperhatikan, terutama bagi pengidap diabetes.
Namun, bukan berarti buah-buahan tersebut harus dihindari sepenuhnya. Pengidap diabetes tetap dapat mengonsumsi buah dengan memperhatikan jenis dan jumlahnya.
Dilansir dari Verywell Health dan WebMD, Senin (5/10), berikut beberapa buah yang memiliki kadar gula tinggi.
1. Semangka
Semangka dikenal sebagai buah yang kaya air dan memiliki rasa manis menyegarkan. Buah ini juga mengandung elektrolit yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Satu potong semangka mengandung sekitar 17 gram gula sehingga porsinya perlu dibatasi, terutama bagi pengidap diabetes agar kadar gula darah tetap terkontrol.
2. Nanas
Perpaduan rasa asam dan manis membuat nanas banyak digemari sebagai buah segar maupun campuran makanan. Namun, kandungan gula pada buah ini cukup tinggi sehingga pengidap diabetes perlu memperhatikan porsinya. Dalam secangkir buah nanas, terkandung sekitar 16 gram gula. Di sisi lain, nanas juga mengandung sejumlah nutrisi, seperti vitamin B1, vitamin B6, vitamin C, tembaga, dan mangan.
3. Anggur
Meskipun berukuran kecil, anggur memiliki kadar gula yang tinggi. Satu cangkir anggur mengandung sekitar 23 gram gula. Jumlah tersebut tergolong tinggi, sehingga mengonsumsinya perlu diperhatikan terutama bagi pengidap diabetes.
Di balik kandungan gulanya, anggur juga mengandung antioksidan, salah satunya resveratrol, yang dapat memberikan manfaat bagi kesehatan.
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Jawa Pos
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