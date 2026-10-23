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Rabbany Wanadriani
Jumat, 23 Oktober 2026 | 23.34 WIB

Jangan Tunggu Haus! Ini 5 Buah yang Bisa Membantu Menjaga Hidrasi Tubuh

ilustrasi buah-buahan. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Cuaca panas dapat membuat tubuh kehilangan lebih banyak cairan melalui keringat. Untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan harian, mengonsumsi buah dengan kandungan air tinggi bisa menjadi pilihan camilan yang menyegarkan sekaligus menyehatkan.

Sejumlah buah, seperti semangka, mentimun, tomat, jeruk bali, dan stroberi, mengandung banyak air yang dapat membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Selain itu, buah-buahan tersebut juga menyediakan vitamin, mineral, serat, serta antioksidan yang dibutuhkan untuk mendukung kesehatan.

Memasukkan beragam buah ke dalam menu harian juga dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi, mendukung pencernaan, dan memberikan energi untuk menjalani aktivitas. Meski demikian, konsumsi buah tetap perlu disertai kebiasaan minum air putih secara teratur, terutama ketika beraktivitas di bawah terik matahari.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima buah yang bisa menjadi pilihan untuk membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas.

1. Semangka

Semangka menjadi salah satu buah favorit saat cuaca terik karena rasanya manis, menyegarkan, dan mengandung banyak air. Kandungan airnya sekitar 91 persen sehingga dapat membantu menambah asupan cairan harian.

Selain itu, semangka mengandung likopen, yaitu antioksidan yang berperan melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Buah ini juga relatif rendah kalori sehingga cocok dijadikan camilan segar di sela-sela aktivitas.

Kandungan air dan nutrisinya menjadikan semangka pilihan yang praktis untuk membantu menjaga tubuh tetap segar ketika suhu udara meningkat.

2. Mentimun

Mentimun dikenal sebagai sayuran buah dengan kandungan air yang sangat tinggi dan kalori yang relatif rendah. Teksturnya renyah serta rasanya ringan sehingga cocok disantap ketika cuaca panas.

Kandungan air dalam mentimun dapat membantu menambah cairan yang masuk ke tubuh. Buah ini juga mengandung sejumlah nutrisi yang mendukung kebutuhan gizi harian.

Mentimun bisa dinikmati secara langsung setelah dicuci bersih, dijadikan campuran salad, atau ditambahkan ke dalam hidangan segar. Mengolahnya secara sederhana dapat menjadi cara mudah untuk menambah variasi makanan saat cuaca sedang terik.

3. Tomat

Tomat mengandung sekitar 95 persen air sehingga dapat menjadi salah satu pilihan makanan untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan. Rasanya yang segar juga membuat tomat mudah dipadukan dengan berbagai menu sehari-hari.

Buah ini mengandung likopen dan vitamin C yang berperan sebagai antioksidan. Likopen membantu melindungi sel dari kerusakan oksidatif, sedangkan vitamin C mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh.

Tomat dapat dikonsumsi langsung, dijadikan campuran salad, atau diolah menjadi jus tanpa tambahan gula berlebihan. Selain menambah kesegaran makanan, tomat juga memberikan nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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