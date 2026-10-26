Cegah Tulang Rapuh Secara Alami dengan 5 Makanan Sehat Ini

ilustrasi makanan sehat untuk tulang. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Tulang yang kuat adalah fondasi kesehatan jangka panjang.

Untuk menghindari osteoporosis dan menjaga kesehatan tulang, penting tidak hanya menjalani gaya hidup aktif tetapi juga makan dengan benar.

Melansir eatingwell, berikut lima makanan sehat untuk menjaga kesehatan tulang Anda.

1. Sarden, teri, dan ikan berlemak lainnya

Sarden dan ikan teri kaya akan kalsium, yang mendukung kepadatan dan kekuatan tulang.

Ahli diet memprioritaskan ikan sebagai sumber utama protein dan lemak tak jenuh dalam makanan.

Jenis ikan lainnya juga mengandung nutrisi penting untuk kesehatan tulang.

Ikan berlemak seperti salmon, mackerel, tuna, dan sarden kaya akan vitamin D, yang membantu tubuh menyerap kalsium secara efektif.