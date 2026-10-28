Tak Perlu Perawatan Mahal, Ini 5 Tips Meredakan Mata Bengkak Setelah Menangis

ilustrasi mata bengkak usai menangis. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Menangis merupakan respons alami ketika seseorang merasakan kesedihan, kebahagiaan, atau emosi yang intens. Namun, setelah menangis cukup lama, area di sekitar mata terkadang terlihat bengkak, kemerahan, dan terasa kurang nyaman.
Kondisi mata sembap setelah menangis umumnya bersifat sementara. Hal ini dapat dipengaruhi oleh penumpukan cairan di sekitar mata, iritasi akibat mengusap mata, serta perubahan aliran darah di area tersebut.
Untuk membantu mengurangi pembengkakan, ada beberapa perawatan sederhana yang bisa dilakukan di rumah tanpa harus menggunakan produk mahal. Meski demikian, hasilnya dapat berbeda pada setiap orang, bergantung pada penyebab dan tingkat pembengkakan.
Dilansir dari English Jagran, berikut lima cara yang dapat dicoba untuk membantu meredakan mata bengkak setelah menangis.
Kompres dingin menjadi salah satu cara praktis untuk membantu mengurangi pembengkakan di sekitar mata. Suhu dingin dapat menyempitkan pembuluh darah untuk sementara sehingga membantu meredakan sembap dan memberikan sensasi nyaman.
Caranya cukup mudah. Basahi kain bersih dengan air dingin, peras hingga tidak terlalu basah, kemudian tempelkan secara perlahan pada kelopak mata yang tertutup.
Lakukan selama sekitar 5–10 menit dan ulangi jika diperlukan. Hindari menempelkan es batu secara langsung pada kulit karena suhu yang terlalu ekstrem dapat menyebabkan iritasi.
Mentimun kerap digunakan sebagai perawatan sederhana untuk menyegarkan area mata. Kandungan airnya yang tinggi serta sensasi dingin ketika didinginkan dapat membantu memberikan rasa nyaman pada kulit di sekitar mata.
Untuk mencobanya, potong mentimun menjadi dua irisan, lalu dinginkan sebentar di dalam lemari es. Letakkan irisan tersebut pada mata yang tertutup selama sekitar 10–15 menit.
Pastikan mentimun dalam keadaan bersih dan tidak terlalu dingin. Perlu diketahui bahwa manfaat utamanya berasal dari efek dingin dan kelembapan, sedangkan bukti bahwa mentimun secara khusus dapat menghilangkan mata sembap masih terbatas.
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