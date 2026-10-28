Mengatasi Ketidakselarasan saat Evaluasi Meeting, Lakukan 6 Cara Ini Menurut Psikologi

seseorang yang mengatasi ketidakselarasan saat meeting / foto: Magnific/katemangostar

JawaPos.com - Evaluasi meeting seharusnya menjadi ruang untuk menyamakan persepsi, melihat apa yang sudah berjalan dengan baik, dan menentukan apa yang perlu diperbaiki. Namun, dalam praktiknya, evaluasi meeting tidak selalu berjalan mulus.

Ada kalanya anggota tim memiliki pemahaman yang berbeda tentang keputusan yang telah dibuat. Ada yang merasa tugasnya sudah selesai, sementara orang lain menganggap masih ada pekerjaan yang belum dituntaskan. Ada pula yang merasa sudah memberikan kontribusi besar, tetapi kontribusinya tidak terlihat oleh anggota tim lainnya.



Ketidakselarasan seperti ini sering kali bukan semata-mata disebabkan oleh kurangnya kemampuan seseorang dalam bekerja. Masalahnya bisa muncul karena perbedaan persepsi, cara berkomunikasi, ekspektasi, pengalaman, bahkan kondisi emosional ketika meeting berlangsung.



Dalam psikologi, manusia memang tidak selalu memproses informasi dengan cara yang sama. Dua orang dapat berada dalam meeting yang sama, mendengar kalimat yang sama, tetapi pulang dengan kesimpulan yang berbeda.



Karena itu, jika evaluasi meeting mulai dipenuhi perdebatan, saling menyalahkan, atau perbedaan pemahaman, jangan buru-buru menganggap salah satu pihak tidak kompeten.



Yang perlu diperbaiki mungkin bukan hanya orangnya, tetapi cara tim membangun kesamaan persepsi.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (28/10), terdapat enam cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketidakselarasan saat evaluasi meeting berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.



1. Pisahkan Fakta dari Interpretasi Pribadi



Salah satu sumber konflik terbesar dalam evaluasi meeting adalah ketika fakta bercampur dengan interpretasi.



Misalnya, seseorang mengatakan:



"Tim marketing tidak serius mengerjakan proyek ini."



Kalimat tersebut terdengar seperti fakta, padahal sebenarnya merupakan interpretasi.



Fakta yang lebih objektif mungkin adalah:



"Materi promosi yang seharusnya dikirim hari Senin baru diterima hari Rabu."



Keduanya terdengar mirip, tetapi memiliki dampak psikologis yang berbeda.



Kalimat pertama menyerang karakter atau niat sebuah tim. Kalimat kedua membicarakan sebuah kejadian yang dapat diverifikasi.



Ketika seseorang merasa karakter atau kompetensinya diserang, otak secara alami dapat masuk ke mode defensif. Akibatnya, orang tersebut lebih sibuk membela diri daripada memahami masalah.



Karena itu, saat melakukan evaluasi, biasakan membedakan tiga hal:



Apa yang benar-benar terjadi?



Apa yang kita tafsirkan dari kejadian tersebut?



Apa dampaknya terhadap pekerjaan?



Contohnya:



Fakta: laporan dikirim dua hari setelah tenggat.



Interpretasi: anggota tim dianggap tidak disiplin.



Dampak: proses analisis berikutnya ikut tertunda.



Dengan struktur seperti ini, pembicaraan menjadi lebih objektif.



Alih-alih mengatakan:



"Kamu memang tidak bisa bekerja tepat waktu."



lebih baik mengatakan:



"Laporan masuk dua hari setelah deadline. Kita perlu mencari tahu apa yang membuat prosesnya terlambat dan bagaimana mencegahnya terjadi lagi."



Perubahan kecil dalam bahasa dapat mengubah suasana evaluasi secara signifikan.



Fokuslah pada perilaku dan proses, bukan menyerang identitas seseorang.



2. Cari Kesamaan Tujuan Sebelum Membahas Perbedaan



Ketika dua orang tidak sepakat, mereka sering langsung fokus pada perbedaannya.



"Saya merasa cara saya benar."



"Saya melihatnya berbeda."



"Menurut saya keputusan sebelumnya sudah jelas."



Jika percakapan terus bergerak dalam pola tersebut, meeting dapat berubah menjadi kompetisi untuk menentukan siapa yang paling benar.



Padahal, dalam kerja tim, tujuan utama bukanlah memenangkan argumentasi.



Tujuannya adalah menyelesaikan masalah.



Karena itu, sebelum membahas perbedaan pendapat, cari terlebih dahulu tujuan yang sama.



Misalnya:



"Kita mungkin punya pandangan berbeda tentang penyebab masalah ini, tetapi saya rasa kita sama-sama ingin proyek ini selesai tepat waktu."



Kalimat tersebut sederhana, tetapi secara psikologis dapat membantu menggeser posisi percakapan.



Dari yang awalnya:



Saya vs kamu



menjadi:



Kita vs masalah.



Ini merupakan prinsip penting dalam penyelesaian konflik.



Ketika seseorang merasa dirinya sedang berhadapan dengan orang lain, kecenderungan untuk mempertahankan pendapat dapat meningkat. Namun ketika kedua pihak melihat bahwa mereka sedang menghadapi masalah yang sama, ruang untuk bekerja sama menjadi lebih besar.



Dalam evaluasi meeting, cobalah memulai dengan pertanyaan:



"Apa tujuan yang sebenarnya ingin kita capai?"



"Bagian mana yang sebenarnya kita sepakati?"



"Apa hasil akhir yang kita inginkan?"



"Apa yang perlu diperbaiki agar tujuan tersebut tercapai?"



Setelah kesamaan tujuan ditemukan, barulah perbedaan dibahas.



Dengan cara ini, perbedaan pendapat tidak lagi dianggap sebagai ancaman, tetapi sebagai informasi yang perlu dipertimbangkan.



3. Gunakan Teknik "Check for Understanding"



Tidak sedikit ketidakselarasan terjadi bukan karena orang tidak mendengar, tetapi karena orang merasa sudah memahami sesuatu padahal sebenarnya belum.



Dalam komunikasi, mendengar tidak selalu berarti memahami.



Seseorang bisa mengangguk ketika menerima instruksi, tetapi memiliki interpretasi yang berbeda tentang apa yang harus dilakukan.



Karena itu, salah satu cara efektif untuk mengurangi kesalahpahaman adalah melakukan check for understanding.



Artinya, setelah sebuah keputusan atau instruksi disampaikan, pastikan semua orang memiliki pemahaman yang sama.



Contohnya:



"Sebelum kita lanjut, saya ingin memastikan pemahaman kita sama. Jadi, hasil meeting ini adalah A dikerjakan oleh B, deadline-nya Jumat, dan hasilnya dikirim ke C. Apakah ada yang memahami berbeda?"



Pertanyaan seperti ini jauh lebih efektif daripada sekadar bertanya:



"Sudah jelas?"



Masalahnya, ketika seseorang ditanya "sudah jelas?", respons yang paling mudah adalah "sudah."



Padahal mungkin masih ada bagian yang sebenarnya belum dipahami.



Pertanyaan yang lebih spesifik akan menghasilkan informasi yang lebih berguna.



Misalnya:



"Siapa yang bertanggung jawab untuk bagian ini?"



"Kapan deadline-nya?"



"Apa output yang harus diberikan?"



"Apa indikator bahwa pekerjaan ini sudah selesai?"



"Apa yang akan kita lakukan jika ada hambatan?"



Dengan demikian, keputusan meeting tidak hanya berhenti sebagai percakapan, tetapi berubah menjadi pemahaman yang konkret.



4. Berikan Ruang untuk Setiap Orang Menjelaskan Perspektifnya



Dalam evaluasi meeting, orang yang paling vokal sering kali mendominasi pembicaraan.



Akibatnya, anggota tim yang lebih pendiam mungkin tidak menyampaikan informasi penting.



Padahal, diam tidak selalu berarti setuju.



Seseorang mungkin diam karena tidak ingin memperpanjang konflik, merasa pendapatnya tidak akan didengar, atau membutuhkan waktu lebih lama untuk menyusun pikirannya.



Karena itu, pemimpin meeting perlu menciptakan ruang yang cukup agar setiap pihak dapat menjelaskan perspektifnya.



Salah satu caranya adalah menggunakan pertanyaan terbuka.



Contohnya:



"Dari sisi kamu, apa yang sebenarnya terjadi?"



Atau:



"Apa bagian yang menurutmu belum kita pahami dengan benar?"



Pertanyaan semacam ini berbeda dengan pertanyaan yang bernada menghakimi seperti:



"Kenapa kamu tidak mengerjakannya dengan benar?"



Pertanyaan pertama membuka ruang penjelasan.



Pertanyaan kedua cenderung mengarahkan seseorang untuk membela diri.



Dalam psikologi komunikasi, cara pertanyaan disampaikan dapat memengaruhi kualitas jawaban yang muncul.



Karena itu, saat terjadi ketidakselarasan, jangan langsung mencari siapa yang salah.



Cari informasi.



Tanyakan:



"Apa yang kamu lihat dari situasi ini?"



"Apa yang membuat kamu mengambil keputusan tersebut?"



"Informasi apa yang kamu miliki ketika keputusan itu dibuat?"



Pertanyaan tersebut membantu kita memahami konteks yang mungkin sebelumnya tidak terlihat.



Bisa jadi keputusan yang tampak salah ternyata masuk akal berdasarkan informasi yang dimiliki seseorang pada saat itu.



Dan pemahaman seperti ini sangat penting dalam evaluasi.



5. Hindari Bias "Saya Sudah Jelas, Berarti Semua Orang Juga Paham"



Ini adalah salah satu jebakan komunikasi yang sering terjadi dalam organisasi.



Seseorang berpikir:



"Saya sudah menjelaskannya dengan jelas."



Namun, "sudah menjelaskan" tidak selalu berarti "sudah dipahami."



Manusia memiliki latar belakang, pengalaman, pengetahuan, dan cara memproses informasi yang berbeda.



Informasi yang terasa sangat jelas bagi seseorang belum tentu jelas bagi orang lain.



Contohnya, seorang manajer mengatakan:



"Tolong prioritaskan pekerjaan ini."



Bagi manajer, mungkin maksudnya pekerjaan tersebut harus menjadi prioritas nomor satu.



Namun bagi anggota tim, "prioritaskan" mungkin berarti pekerjaan tersebut dikerjakan setelah tugas lain yang dianggap lebih mendesak.



Akibatnya, dua pihak merasa sudah memahami instruksi yang sama, padahal sebenarnya memiliki definisi berbeda.



Untuk menghindari hal ini, gunakan bahasa yang lebih spesifik.



Daripada mengatakan:



"Segera selesaikan."



gunakan:



"Saya membutuhkan draft pertama paling lambat pukul 15.00 hari Kamis."



Daripada mengatakan:



"Buat laporan yang lengkap."



gunakan:



"Laporan harus berisi tiga bagian: data penjualan, analisis penyebab, dan rekomendasi."



Semakin penting sebuah keputusan, semakin penting pula kejelasan definisinya.



Terutama untuk hal-hal seperti:



deadline,



pembagian tugas,



standar kualitas,



prioritas,



tanggung jawab,



indikator keberhasilan.



Jangan mengandalkan asumsi bahwa semua orang memiliki definisi yang sama terhadap kata-kata yang sama.



6. Tutup Evaluasi dengan Kesepakatan yang Konkret



Kesalahan lain dalam evaluasi meeting adalah mengakhiri diskusi tanpa menghasilkan kesepakatan yang jelas.



Semua orang merasa sudah berbicara panjang lebar.



Semua orang merasa sudah memahami masalah.



Namun ketika pekerjaan dimulai, ternyata setiap orang memiliki pemahaman berbeda.



Karena itu, bagian akhir meeting seharusnya digunakan untuk melakukan alignment ulang.



Buat kesimpulan yang konkret.



Misalnya:



Apa yang diputuskan?



Siapa yang bertanggung jawab?



Apa yang harus dilakukan?



Kapan deadline-nya?



Bagaimana cara mengevaluasi hasilnya?



Contoh:



"Jadi kita sepakati bahwa Andi memperbaiki data penjualan, Rina membuat analisis, dan Budi menyusun presentasi. Draft pertama selesai Kamis pukul 15.00. Jumat pagi kita review bersama."



Kesimpulan seperti ini mengurangi ruang bagi interpretasi yang berbeda.



Bahkan jika perlu, hasilnya dituliskan dalam bentuk tabel sederhana:



Tugas



Penanggung Jawab



Deadline



Output



Perbaikan data



Andi



Kamis



Data final



Analisis



Rina



Kamis



Analisis 3 poin



Presentasi



Budi



Jumat



Slide presentasi



Dengan demikian, hasil meeting memiliki bentuk yang bisa diperiksa kembali.



Ini juga penting karena ingatan manusia tidak selalu sempurna. Setelah meeting selesai, setiap orang dapat mengingat percakapan berdasarkan sudut pandangnya masing-masing.



Dokumentasi membantu mengurangi perbedaan tersebut.



Ketidakselarasan Tidak Selalu Berarti Tim Bermasalah



Ketika terjadi ketidaksepakatan dalam evaluasi meeting, kita sering tergoda mengambil kesimpulan sederhana:



"Tim ini tidak kompak."



"Orangnya tidak bisa diajak kerja sama."



"Komunikasinya buruk."



Padahal, ketidakselarasan bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu dalam sistem kerja yang perlu diperjelas.



Mungkin pembagian tanggung jawab belum jelas.



Mungkin informasi tidak tersebar secara merata.



Mungkin deadline terlalu ambigu.



Mungkin keputusan meeting tidak pernah didokumentasikan.



Atau mungkin setiap orang menggunakan definisi yang berbeda untuk mengukur keberhasilan.



Karena itu, evaluasi yang baik bukan hanya bertanya:



"Siapa yang salah?"



Tetapi juga:



"Sistem apa yang membuat kesalahpahaman ini bisa terjadi?"



Pertanyaan kedua jauh lebih produktif jika tujuan kita adalah mencegah masalah yang sama terulang.



Kesimpulan: Alignment Bukan Berarti Semua Orang Harus Berpikir Sama



Ketidakselarasan dalam meeting adalah sesuatu yang hampir tidak mungkin dihilangkan sepenuhnya.



Setiap orang memiliki pengalaman, perspektif, prioritas, dan cara berpikir yang berbeda.



Tujuan dari alignment bukan membuat semua orang berpikir dengan cara yang sama.



Alignment berarti memastikan bahwa meskipun cara berpikir berbeda, semua orang memahami tujuan, keputusan, tanggung jawab, dan langkah berikutnya dengan cara yang cukup sama untuk bergerak bersama.



Karena itu, ketika evaluasi meeting mulai mengalami ketidakselarasan, lakukan enam langkah berikut:



Pisahkan fakta dari interpretasi.



Cari kesamaan tujuan sebelum membahas perbedaan.



Lakukan check for understanding.



Berikan ruang bagi setiap orang untuk menjelaskan perspektifnya.



Jangan menganggap sesuatu sudah jelas hanya karena sudah dijelaskan.



Tutup meeting dengan kesepakatan yang konkret.



Pada akhirnya, meeting yang efektif bukanlah meeting yang tidak pernah menghasilkan perbedaan pendapat.



Justru meeting yang sehat adalah meeting yang mampu mengubah perbedaan perspektif menjadi pemahaman bersama.



