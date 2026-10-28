Punya Kekurangan Bukan Berarti Gagal, Ini 8 Cara Belajar Menerima Diri Apa Adanya

JawaPos.com – Menjalani hidup dengan lebih tenang tidak selalu berarti memiliki kehidupan yang sempurna. Terkadang, kedamaian justru muncul ketika seseorang mulai menerima dirinya sendiri, termasuk berbagai kekurangan dan hal-hal yang belum berhasil diperbaiki.

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang tanpa sadar membandingkan dirinya dengan orang lain. Mereka merasa kurang pintar, kurang menarik, atau belum mencapai keberhasilan yang diharapkan. Jika terus dibiarkan, kebiasaan tersebut dapat memicu rasa tidak puas dan membuat seseorang sulit menghargai pencapaiannya sendiri.

Padahal, setiap orang memiliki kelebihan, keterbatasan, dan perjalanan hidup yang berbeda. Menerima kekurangan bukan berarti berhenti berkembang, melainkan belajar memahami diri tanpa terus-menerus memberikan penilaian negatif.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat delapan kesadaran yang dapat membantu seseorang berdamai dengan diri sendiri melalui penerimaan terhadap ketidaksempurnaan. Berikut ulasannya.

1. Mengakui Kekurangan Tanpa Terus Menyalahkan Diri Langkah pertama untuk menerima diri sendiri adalah menyadari bahwa setiap manusia memiliki keterbatasan. Tidak ada orang yang selalu berhasil, mampu melakukan segala sesuatu, atau mengambil keputusan yang tepat dalam setiap keadaan.

Mengakui kekurangan bukan berarti merendahkan harga diri. Sebaliknya, hal tersebut membantu seseorang memahami bagian mana dari dirinya yang perlu diterima dan bagian mana yang masih bisa dikembangkan.

Ketika melakukan kesalahan, misalnya, kamu tidak harus terus-menerus menghukum diri sendiri. Cobalah memahami penyebabnya, mengambil pelajaran, lalu menentukan langkah yang lebih baik untuk ke depannya.

Dengan cara ini, kekurangan tidak lagi dipandang sebagai alasan untuk merasa tidak berharga, tetapi sebagai bagian dari pengalaman yang membantu proses pendewasaan.

2. Memahami bahwa Kesempurnaan Bukan Syarat Kebahagiaan Keinginan untuk menjadi lebih baik merupakan hal yang wajar. Namun, masalah dapat muncul ketika seseorang menetapkan standar kesempurnaan yang terlalu tinggi dan merasa gagal setiap kali tidak mampu mencapainya.