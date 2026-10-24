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Rabbany Wanadriani
Minggu, 25 Oktober 2026 | 04.35 WIB

Bukan Sekadar Cinta, Ini 5 Ciri Pasangan yang Dipercaya Membawa Hoki

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ilustrasi pasangan bahagia. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kehadiran pasangan bukan hanya menjadi sumber kebahagiaan, tetapi juga bisa memberikan pengaruh positif terhadap perjalanan hidup seseorang. Bahkan, ada anggapan bahwa hubungan asmara yang sehat dapat membuka peluang menuju kesuksesan dan menghadirkan berbagai pengalaman baik.

Dalam perspektif astrologi, kecocokan energi antara dua orang dipercaya mampu menciptakan hubungan yang harmonis sekaligus memberikan semangat untuk berkembang bersama. Meski keberuntungan tidak bisa ditentukan hanya dari hubungan asmara, pasangan yang suportif tentu dapat membantu Anda menjalani kehidupan dengan lebih optimistis.

Dilansir dari English Jagran, terdapat lima tanda yang dipercaya menunjukkan bahwa pasangan Anda merupakan pembawa keberuntungan. Berikut ulasannya.

1. Kehadirannya Selalu Membawa Energi Positif

Salah satu tanda pasangan yang membawa pengaruh baik adalah kemampuannya membuat Anda merasa lebih optimistis. Ketika berada di dekatnya, suasana hati terasa lebih baik dan berbagai masalah seolah menjadi lebih mudah dihadapi.

Sikap positif tersebut dapat menular dan membantu Anda melihat tantangan dari sudut pandang yang berbeda. Dalam hubungan, energi seperti ini menjadi modal penting untuk membangun kehidupan yang lebih bahagia.

2. Memahami Perasaan Anda Tanpa Harus Banyak Bicara

Pasangan yang memiliki ikatan emosional kuat biasanya mampu memahami perubahan suasana hati Anda, bahkan ketika perasaan tersebut belum diungkapkan secara langsung.

Ia mungkin menyadari saat Anda sedang sedih, lelah, atau membutuhkan dukungan hanya melalui perubahan sikap dan ekspresi. Kemampuan saling memahami ini bukan berarti benar-benar bisa membaca pikiran, melainkan menunjukkan kedekatan emosional dan komunikasi yang terjalin dengan baik.

3. Memiliki Kecocokan yang Kuat

Hubungan yang harmonis sering kali ditandai dengan kecocokan dalam berbagai hal, mulai dari cara berpikir hingga cara menyikapi persoalan. Anda dan pasangan dapat menikmati waktu bersama tanpa harus terus-menerus memperdebatkan perbedaan kecil.

Dalam astrologi, kecocokan tersebut kerap dikaitkan dengan keselarasan energi atau chemistry yang kuat. Ketika kedua pihak saling memahami dan menghargai, hubungan pun terasa lebih nyaman untuk dijalani.

4. Sering Mengalami Hal-Hal Baik Saat Bersama

Pernahkah Anda merasa berbagai urusan menjadi lebih lancar sejak menjalin hubungan dengan seseorang? Misalnya, muncul kesempatan baru, memperoleh motivasi untuk mencoba sesuatu, atau bertemu orang yang memberikan pengaruh positif.

Menurut sudut pandang astrologi, rangkaian pengalaman tersebut dapat dimaknai sebagai tanda bahwa hubungan Anda membawa keberuntungan. Namun, hal-hal baik itu juga bisa muncul karena pasangan memberikan dorongan, membantu mengambil keputusan, dan membuat Anda lebih berani memanfaatkan peluang.

5. Selalu Menjadi Pendukung Terbesar Anda

Pasangan yang benar-benar membawa pengaruh baik tidak hanya hadir ketika kehidupan sedang menyenangkan. Ia juga tetap memberikan dukungan ketika Anda menghadapi kegagalan, tekanan, atau masa-masa sulit.

Dukungan tersebut bisa berupa kesediaan mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat, hingga membantu mencari jalan keluar dari masalah. Kehadiran pasangan yang dapat diandalkan membuat Anda lebih percaya diri untuk mengejar tujuan dan menghadapi tantangan.

Pada akhirnya, pasangan yang baik bukan semata-mata seseorang yang dianggap membawa hoki, melainkan juga orang yang membantu Anda tumbuh, merasa dihargai, dan menjalani kehidupan dengan lebih baik. Astrologi dapat menjadi sudut pandang untuk memahami hubungan, tetapi keharmonisan dan kesuksesan tetap membutuhkan komunikasi, usaha, serta dukungan dari kedua belah pihak.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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