6 Tanda pada Pasangan yang Menunjukkan Dia Belum Siap untuk Berkomitmen Menurut Psikologi

Seseorang yang belum siap untuk berkomitmen. (Magnific)

JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan, perasaan cinta saja terkadang tidak cukup.



Seseorang bisa sangat menyayangi pasangannya, menikmati kebersamaan, sering menghubungi, memberikan perhatian, bahkan menunjukkan kecemburuan. Namun, ketika hubungan mulai memasuki tahap yang lebih serius, tiba-tiba semuanya berubah.



Ketika pembicaraan tentang masa depan muncul, dia menghindar. Ketika hubungan membutuhkan kepastian, dia meminta waktu. Ketika konflik terjadi, dia menjauh. Atau ketika Anda mulai berharap hubungan ini memiliki arah yang jelas, dia justru mengatakan bahwa dirinya belum tahu apa yang diinginkan.



Situasi seperti ini bisa membingungkan.



Anda mungkin mulai bertanya-tanya: apakah dia benar-benar mencintai saya? Apakah saya terlalu menuntut? Apakah saya harus bersabar? Atau sebenarnya dia memang belum siap untuk berkomitmen?



Dalam psikologi hubungan, kesiapan untuk berkomitmen bukan hanya tentang seberapa besar seseorang memiliki perasaan. Komitmen juga berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk membangun kepercayaan, menghadapi ketidaknyamanan, mempertahankan hubungan ketika muncul masalah, dan membuat keputusan yang konsisten mengenai masa depan.



Karena itu, ada beberapa pola perilaku yang dapat menjadi tanda bahwa seseorang belum siap memasuki hubungan yang lebih serius.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (22/10), terdapat enam di antaranya.



1. Dia Menghindari Pembicaraan tentang Masa Depan



Salah satu tanda yang cukup jelas adalah ketika pasangan selalu menghindari pembicaraan mengenai masa depan hubungan.



Pada awal hubungan, mungkin wajar jika seseorang belum ingin membicarakan pernikahan, tinggal bersama, atau rencana jangka panjang. Setiap hubungan membutuhkan waktu untuk berkembang.



Namun, masalah muncul ketika hubungan sudah berjalan cukup lama tetapi setiap pembicaraan mengenai arah hubungan selalu dianggap sebagai tekanan.



Misalnya, ketika Anda bertanya:



“Menurutmu, hubungan kita akan seperti apa satu atau dua tahun ke depan?”



Dia menjawab:



“Kenapa harus dipikirkan sekarang?”



Atau:



“Jalani saja dulu.”



Jawaban tersebut tidak selalu berarti dia tidak mencintai Anda. Tetapi jika pola ini terus berulang dan dia tidak pernah menunjukkan keinginan untuk membangun arah bersama, hal tersebut layak diperhatikan.



Dalam hubungan yang sehat, pasangan tidak harus memiliki semua jawaban tentang masa depan. Namun, biasanya ada kemauan untuk membicarakannya.



Seseorang yang siap berkomitmen mungkin mengatakan:



“Aku memang belum tahu semuanya, tapi aku ingin melihat hubungan ini berkembang dan kita bisa membicarakannya bersama.”



Sebaliknya, seseorang yang belum siap berkomitmen cenderung merasa bahwa pembicaraan tentang masa depan adalah sesuatu yang ingin dihindari.



Mengapa hal ini bisa terjadi?



Secara psikologis, komitmen berarti menerima adanya konsekuensi dari sebuah pilihan.



Ketika seseorang berkomitmen, dia bukan hanya menikmati sisi menyenangkan dari hubungan. Dia juga harus menghadapi ketidakpastian, tanggung jawab, kompromi, dan kemungkinan kehilangan kebebasan tertentu.



Bagi orang yang belum siap menghadapi hal tersebut, hubungan yang “tidak memiliki label atau arah yang jelas” bisa terasa lebih aman.



Karena itu, jangan hanya melihat apa yang dia katakan. Perhatikan apakah dia bersedia ikut membangun masa depan yang realistis bersama Anda.



2. Dia Ingin Kedekatan, tetapi Tidak Ingin Tanggung Jawab Emosional



Tanda kedua adalah ketika seseorang menginginkan manfaat dari sebuah hubungan, tetapi menghindari tanggung jawab yang biasanya menyertai hubungan tersebut.



Dia ingin ditemani.



Dia ingin mendapatkan perhatian.



Dia ingin memiliki seseorang yang selalu ada ketika sedang membutuhkan dukungan.



Dia mungkin juga ingin mendapatkan kasih sayang, kedekatan fisik, dan rasa nyaman.



Namun ketika Anda membutuhkan hal yang sama darinya, dia tiba-tiba menghilang atau mengatakan bahwa dirinya tidak pandai menghadapi emosi.



Ini menciptakan hubungan yang tidak seimbang.



Dalam hubungan yang sehat, kedua orang secara bertahap belajar untuk hadir satu sama lain. Bukan berarti seseorang harus selalu tersedia 24 jam sehari. Tetapi ada kemauan untuk mendengarkan, memahami, memperbaiki kesalahan, dan memberikan dukungan ketika pasangan sedang mengalami masa sulit.



Orang yang belum siap berkomitmen sering kali ingin menikmati kedekatan tanpa merasa memiliki kewajiban untuk mempertahankan kedekatan tersebut.



Misalnya, dia bisa sangat romantis ketika suasana sedang menyenangkan. Tetapi ketika Anda mengungkapkan kebutuhan emosional, dia mengatakan:



“Kamu terlalu sensitif.”



“Aku nggak suka hubungan yang terlalu serius.”



“Aku lagi banyak masalah sendiri.”



“Kenapa semuanya harus dibicarakan?”



Sesekali seseorang memang bisa lelah atau tidak mampu memberikan dukungan. Itu normal.



Yang perlu diperhatikan adalah polanya.



Jika setiap kali hubungan membutuhkan kedewasaan emosional dia memilih mundur, kemungkinan masalahnya bukan sekadar kesibukan.



Mungkin dia belum memiliki kesiapan untuk menjalankan peran sebagai pasangan secara penuh.



3. Dia Sangat Dekat Ketika Anda Menjauh, tetapi Menjauh Ketika Anda Mendekat



Pola ini sering membuat seseorang merasa bingung.



Ketika Anda mulai menjauh, dia mencari Anda.



Ketika Anda berhenti menghubungi, dia tiba-tiba muncul.



Ketika Anda mulai tidak terlalu berharap, dia menjadi lebih perhatian.



Tetapi begitu Anda kembali dekat dan menginginkan kepastian, dia kembali menjaga jarak.



Hubungan akhirnya terasa seperti tarik-ulur.



Hari ini dia mengatakan:



“Aku nyaman banget sama kamu.”



Besoknya dia berkata:



“Aku nggak tahu kita ini sebenarnya apa.”



Pola semacam ini kadang dikaitkan dengan dinamika attachment atau keterikatan dalam hubungan.



Namun, penting untuk berhati-hati. Kita tidak bisa mendiagnosis gaya keterikatan seseorang hanya berdasarkan beberapa perilaku.



Yang lebih penting adalah melihat apakah terdapat pola konsisten berupa mencari kedekatan ketika takut kehilangan, tetapi menghindari kedekatan ketika hubungan mulai terasa serius.



Bagi pasangan, pola ini sangat melelahkan.



Sebab Anda tidak pernah benar-benar tahu posisi Anda.



Anda akhirnya menghabiskan banyak energi untuk menebak:



“Dia sayang atau tidak?”



“Dia serius atau tidak?”



“Haruskah aku bertahan?”



“Kenapa ketika aku dekat dia menjauh?”



Hubungan yang sehat tidak harus selalu sempurna atau bebas dari ketidakpastian. Tetapi semakin serius sebuah hubungan, biasanya semakin banyak kejelasan yang dibangun melalui komunikasi.



Jika seseorang terus mempertahankan hubungan dalam kondisi “dekat tetapi tidak benar-benar bersama”, Anda perlu mempertimbangkan apakah dia memang sedang membutuhkan waktu atau sebenarnya belum siap memberikan komitmen.



4. Dia Menganggap Komitmen sebagai Hilangnya Kebebasan



Ada orang yang ketika mendengar kata “komitmen”, langsung membayangkan kehilangan kebebasan.



Mereka merasa bahwa memiliki pasangan berarti tidak lagi boleh memiliki ruang pribadi.



Harus selalu memberi kabar.



Harus selalu meminta izin.



Tidak boleh melakukan sesuatu sendiri.



Tidak boleh berteman dengan lawan jenis.



Tidak boleh mengejar impian pribadi.



Padahal, komitmen yang sehat tidak seharusnya seperti itu.



Hubungan yang sehat justru memungkinkan dua orang memiliki kedekatan sekaligus tetap mempertahankan identitas masing-masing.



Namun seseorang yang belum siap berkomitmen bisa melihat hubungan serius sebagai ancaman terhadap kemandiriannya.



Akibatnya, semakin dekat hubungan berkembang, semakin besar keinginannya untuk mundur.



Dia mungkin mengatakan:



“Aku takut kehilangan diriku sendiri.”



“Aku belum mau terikat.”



“Aku masih ingin bebas.”



“Aku nggak suka kalau ada yang mengatur hidupku.”



Sekali lagi, kalimat-kalimat tersebut tidak otomatis berarti seseorang tidak serius.



Keinginan memiliki ruang pribadi adalah hal yang sehat.



Masalahnya muncul ketika konsep “kebebasan” digunakan untuk menghindari segala bentuk tanggung jawab dalam hubungan.



Hubungan membutuhkan batas yang sehat, bukan kontrol.



Pasangan yang siap berkomitmen biasanya mulai memahami bahwa kebebasan dan komitmen sebenarnya dapat berjalan bersama.



Dia tetap bisa memiliki kehidupan sendiri, tetapi pada saat yang sama bersedia mempertimbangkan dampak keputusan pribadi terhadap hubungan.



5. Setiap Konflik Membuat Dia Ingin Mengakhiri Hubungan



Tidak ada hubungan yang selalu berjalan mulus.



Perbedaan pendapat adalah bagian normal dari hubungan.



Dua orang bisa memiliki kebutuhan yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, bahkan ekspektasi yang berbeda.



Yang membedakan hubungan yang sehat dengan hubungan yang tidak sehat bukanlah ada atau tidak adanya konflik.



Melainkan bagaimana konflik tersebut ditangani.



Seseorang yang belum siap berkomitmen mungkin memiliki kecenderungan untuk melihat konflik sebagai alasan untuk keluar.



Sedikit masalah langsung mengatakan:



“Kalau begini terus, kita putus saja.”



Atau:



“Mungkin kita memang nggak cocok.”



Bahkan masalah kecil bisa membuatnya mengancam untuk pergi.



Pada akhirnya, Anda menjadi takut menyampaikan kebutuhan karena khawatir hubungan akan berakhir.



Padahal, kemampuan memperbaiki hubungan setelah konflik merupakan bagian penting dari hubungan jangka panjang.



Orang yang siap berkomitmen tidak harus selalu tenang atau sempurna ketika menghadapi konflik. Dia juga bisa marah, kecewa, bingung, atau membutuhkan waktu untuk menenangkan diri.



Perbedaannya adalah setelah emosi mereda, ada kemauan untuk kembali membicarakan masalah.



Misalnya:



“Aku butuh waktu untuk menenangkan diri. Setelah itu kita bicarakan lagi.”



Kalimat seperti ini menunjukkan bahwa konflik tidak otomatis berarti hubungan harus berakhir.



Sebaliknya, jika seseorang selalu menggunakan ancaman putus sebagai jalan keluar dari ketidaknyamanan, hubungan akan sulit berkembang.



Sebab komitmen bukan berarti tidak pernah ingin pergi.



Komitmen berarti bersedia mencoba menyelesaikan masalah sebelum memutuskan untuk pergi.



6. Dia Tidak Konsisten antara Perkataan dan Tindakan



Ini mungkin salah satu tanda yang paling penting.



Seseorang bisa mengatakan bahwa dirinya mencintai Anda.



Dia bisa mengatakan bahwa suatu hari ingin serius.



Dia bisa mengatakan bahwa Anda adalah orang yang spesial.



Tetapi pada akhirnya, perilaku tetap menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan.



Misalnya, dia mengatakan:



“Aku ingin hubungan ini serius.”



Tetapi dia tidak pernah mau membicarakan arah hubungan.



Dia berkata:



“Aku menghargai kamu.”



Tetapi berkali-kali mengabaikan batasan yang sudah Anda sampaikan.



Dia berkata:



“Aku ingin mempertahankan hubungan ini.”



Tetapi tidak menunjukkan usaha ketika hubungan sedang mengalami masalah.



Dalam psikologi hubungan, konsistensi merupakan bagian penting dalam membangun rasa aman dan kepercayaan.



Anda tidak membutuhkan pasangan yang selalu melakukan semuanya dengan sempurna.



Yang lebih penting adalah adanya kesesuaian antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan.



Jika seseorang mengatakan ingin bersama Anda, tetapi perilakunya terus-menerus menunjukkan sebaliknya, jangan hanya berpegang pada kata-katanya.



Lihat keseluruhan pola.



Karena terkadang seseorang memang memiliki perasaan kepada Anda, tetapi perasaan tersebut belum tentu berarti dia siap menjalani komitmen.



Dan ini adalah dua hal yang berbeda.



Apakah Berarti Dia Tidak Mencintai Anda?



Tidak selalu.



Ini adalah bagian yang sangat penting.



Seseorang bisa mencintai Anda tetapi belum siap berkomitmen.



Dia bisa memiliki perasaan yang tulus tetapi masih takut terhadap kedekatan.



Dia bisa nyaman bersama Anda tetapi belum siap membuat keputusan jangka panjang.



Dia bisa menyayangi Anda tetapi belum memiliki kemampuan emosional untuk membangun hubungan yang stabil.



Karena itu, jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa seseorang yang belum siap berkomitmen berarti tidak memiliki perasaan.



Namun, Anda juga perlu menyadari bahwa cinta dan kesiapan menjalani hubungan adalah dua hal berbeda.



Perasaan menjelaskan apa yang seseorang rasakan.



Komitmen lebih berkaitan dengan apa yang bersedia dia lakukan secara konsisten.



Itulah sebabnya seseorang bisa berkata, “Aku sayang kamu,” tetapi tetap tidak mampu memberikan hubungan yang Anda butuhkan.



Dan Anda berhak mengakui kenyataan tersebut.



Jangan Hanya Bertanya, “Apakah Dia Mencintaiku?”



Ketika menghadapi pasangan yang tidak jelas, banyak orang hanya berfokus pada satu pertanyaan:



“Apakah dia mencintaiku?”



Padahal ada pertanyaan yang mungkin jauh lebih penting:



“Apakah cara dia mencintaiku sesuai dengan hubungan yang aku butuhkan?”



Sebab seseorang bisa mencintai Anda dengan caranya sendiri, tetapi cara tersebut mungkin tidak cukup untuk membangun hubungan yang aman dan sehat.



Anda mungkin membutuhkan kepastian.



Dia mungkin membutuhkan kebebasan.



Anda membutuhkan komunikasi.



Dia memilih diam.



Anda ingin menyelesaikan konflik.



Dia ingin menghindarinya.



Anda ingin membangun masa depan.



Dia ingin menjalani hari demi hari tanpa rencana.



Tidak ada pihak yang otomatis menjadi “orang jahat”.



Tetapi bisa saja kebutuhan dan kesiapan kalian memang tidak berada pada titik yang sama.



Apa yang Sebaiknya Dilakukan Jika Melihat Tanda-Tanda Ini?



Jangan langsung memberikan ultimatum.



Jangan pula memaksa seseorang untuk siap berkomitmen hanya karena Anda sudah siap.



Langkah pertama adalah melakukan percakapan yang jujur.



Bicarakan apa yang Anda inginkan dari hubungan tersebut.



Bukan hanya:



“Kamu serius sama aku atau nggak?”



Tetapi pertanyaan yang lebih konkret:



“Apa yang sebenarnya kamu inginkan dari hubungan ini?”



“Menurutmu, kita sedang menuju ke mana?”



“Apa yang membuat kamu merasa belum siap?”



“Apa arti komitmen menurutmu?”



“Apa yang kamu butuhkan agar merasa siap?”



Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat membantu membedakan seseorang yang memang membutuhkan waktu dengan seseorang yang sebenarnya tidak ingin membawa hubungan ke arah yang lebih serius.



Yang juga penting adalah mendengarkan jawabannya tanpa hanya mencari jawaban yang ingin Anda dengar.



Jika dia berkata belum siap, jangan selalu menganggap Anda bisa mengubah pikirannya.



Jika dia mengatakan tidak ingin berkomitmen, percayalah pada informasi tersebut.



Jangan menghabiskan bertahun-tahun berharap bahwa suatu hari nanti dia akan berubah hanya karena Anda cukup sabar.



Perhatikan Pola, Bukan Satu Kejadian



Satu perilaku saja tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa seseorang tidak siap berkomitmen.



Seseorang bisa menghindari pembicaraan masa depan karena sedang mengalami masalah pribadi.



Seseorang bisa menarik diri karena sedang kelelahan.



Seseorang bisa takut terhadap konflik karena pengalaman masa lalu.



Seseorang juga bisa membutuhkan ruang tanpa berarti tidak mencintai pasangannya.



Karena itu, lihat pola yang berlangsung dari waktu ke waktu.



Apakah dia terus menghindari pembicaraan serius?



Apakah dia terus memberikan harapan tanpa tindakan?



Apakah dia hanya mendekat ketika takut kehilangan Anda?



Apakah setiap konflik selalu berakhir dengan ancaman putus?



Apakah kebutuhan Anda selalu dianggap sebagai tekanan?



Apakah hubungan tersebut membuat Anda terus-menerus merasa tidak aman dan tidak pasti?



Jika jawabannya berkali-kali “ya”, mungkin masalahnya bukan lagi satu kejadian.



Mungkin Anda sedang berhadapan dengan seseorang yang belum siap memberikan jenis hubungan yang Anda inginkan.



Pada Akhirnya, Komitmen Harus Datang dari Dua Orang



Hubungan yang sehat tidak dibangun oleh satu orang yang terus mengejar sementara yang lain terus menghindar.



Anda tidak bisa mencintai seseorang sampai dia siap.



Anda tidak bisa memaksa seseorang untuk memiliki tujuan hidup yang sama.



Dan Anda tidak bisa sendirian membangun hubungan yang membutuhkan dua orang.



Komitmen membutuhkan pilihan dari kedua pihak.



Itulah sebabnya ketika melihat tanda-tanda pasangan belum siap berkomitmen, jangan langsung berpikir:



“Bagaimana caranya supaya dia berubah?”



Cobalah bertanya:



“Apakah hubungan ini sudah memenuhi kebutuhan emosional saya?”



“Apakah saya merasa dihargai?”



“Apakah ada kejelasan?”



“Apakah usaha kami seimbang?”



“Apakah kami memiliki tujuan yang cukup sejalan?”



Dan yang paling penting:



“Jika dia tidak berubah, apakah saya tetap ingin menjalani hubungan seperti ini?”



Pertanyaan terakhir mungkin terasa paling sulit.



Tetapi sering kali justru pertanyaan itulah yang membantu seseorang melihat hubungan dengan lebih jernih.



Karena tujuan dari memahami psikologi hubungan bukan untuk mencari kesalahan pasangan.



Tujuannya adalah memahami pola, berkomunikasi dengan lebih baik, dan membuat keputusan yang sehat berdasarkan kenyataan—bukan hanya berdasarkan harapan.



Sebab pada akhirnya, Anda tidak hanya membutuhkan seseorang yang memiliki perasaan kepada Anda.



